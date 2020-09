Xe tăng T-90MS từng tới Hà Nội trông như thế nào?

Trong khuôn khổ triển lãm an ninh – quốc phòng quốc tế (DSE 2019) tại Hà Nội, Tập đoàn Uralvagonzavod (Liên bang Nga) – nhà sản xuất xe tăng hàng đầu thế giới lần đầu tiên mang tới hàng loạt các phương tiện chiến đấu mới, trong đó nổi bật lên chiếc xe tăng T-90MS Tagil. Đấy là phiên bản xuất khẩu mới nhất của dòng tăng T-90 tối tân. Tất nhiên, mọi thứ tới Việt Nam với dạng mô hình làm giống thật hoàn hảo nhất. Theo nhà sản xuất, T-90MS hay có thể gọi là T-90SM là phiên bản nâng cấp sâu từ thế hệ T-90S cung cấp rộng rãi cho Việt Nam, Ấn Độ, Algeria. So với thế hệ "S", thế hệ "MS" nâng mọi thứ lên một tầm mới về công nghệ bảo vệ, tấn công, tin cậy hơn, an toàn hơn. Cận cảnh mô hình xe tăng T-90MS lần đầu tiên được giới thiệu một cách chính thức trước đông đảo quan khách ở Hà Nội. Mô hình được làm đẹp tới nỗi trông như thật, thu hút nhiều người tham quan gian hàng của Uralvagonzavod. Nhà sản xuất cho biết, T-90MS có động cơ diesel 1.130 mã lực với hộp số tự động kiểu mới. Tốc độ tối đa của T-90MS được nâng lên 72 km/h (trên đường nhựa), tốc độ lùi xe thì tăng lên tới 30 km/h. Tầm hoạt động đạt 550 km khi mang đầy nhiên liệu. T-90MS cũng sử dụng hệ thống treo và hệ thống truyền động được cải tiến với 6 cặp bánh xích có vành cao su cùng với một bánh răng truyền động ở sau cùng, bánh xe dẫn hướng ở trước và 3 bánh đỡ xích. Những cải tiến dễ nhận thấy nhất của T-90MS nằm ở bên trên tháp pháo. Có thể thấy rõ cách bố cục giáp phản ứng nổ (ERA) khác hẳn với thế hệ T-90A/S. Lưu ý là T-90MS trang bị giáp ERA Relikt còn hiện đại hơn loại Kontakt-5, có thể làm giảm sức xuyên phá mọi loại đạn chống tăng tốt nhất hiện nay như đạn xuyên động năng 120mm chuẩn NATO hay đạn 125mm chuẩn Nga. Cụm ống phóng lựu đạn khói có tác dụng gây nhiễu một số hệ thống dẫn đường tên lửa chống tăng đối phương. Dường như phiên bản MS không trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Shtora. Trạm điều khiển vũ khí tự động UDP T05BV-1 với camera quan sát – ngắm bắn cùng khẩu súng máy PKT 7,62mm. Hệ thống cho phép pháo thủ quan sát mục tiêu từ bên trong xe tăng, ấn nút bắn như “chơi game” vậy. Trên nóc tháp pháo tích hợp nhiều kính ngắm, cảm biến dành cho pháo thủ - trưởng xe tác chiến. Trong đó, nổi bật lên là cụm kính ngắm pháo thủ Sosna-U (cụm có 2 cánh thép nhỏ bảo vệ mặt kính). Loại này có tầm phát hiện mục tiêu cỡ xe tăng ở cự ly lên tới 2.200 mét (một tùy chọn cho phép nâng cự ly này lên gấp rưỡi, tức là 3.300 mét). Nhìn kỹ hơn ở phần đuôi tháp pháo với giáp lồng là khoang chứa đạn phụ với 20 viên 125mm (22 viên còn lại nằm trong hệ thống nạp đạn tự động). Thiết kế này nhằm giảm khả năng bị kích nổ, và có thiết kế sao cho khi bị xạ kích thì sức nổ của khối đạn dược không ảnh hưởng quá nhiều đến thân xe và tháp pháo. Có điều, việc lấy đạn từ hộp đạn phụ phải được làm thủ công tại các điểm dừng chân trên chiến trường. T-90MS được tích hợp hệ thống ngắm bắn mới có khả năng "khóa" và tự động theo dõi mục tiêu, giúp các pháo thủ không cần phải liên tục bám theo mục tiêu khi xe tăng đang chuyển động. Thiết bị nhìn đêm ảnh nhiệt ở T-90MS cũng cung cấp những hình ảnh sắc nét hơn trong tầm 3–4 km và có khả năng phân biệt được nhiệt độ của người thường với nhiệt độ của xe tăng. T-90MS cũng sử dụng pháo chính 2A46M-5 có tuổi thọ nòng cao hơn, bắn xa hơn và chính xác hơn bản đời cũ 2A46M. Với khả năng tác chiến vượt trội T-90S, T-90MS được kỳ vọng là sẽ có doanh số cao trên thị trường xuất khẩu, thế nhưng thực tế thể hiện điều ngược lại. Vẫn chưa có quốc gia nào đồng ý về việc mua T-90MS, mọi việc vẫn đang nằm trên bàn đàm phán. Có nguồn tin là Ai Cập đề nghị mua 400-500 chiếc; Kuwait có nhu cầu với hơn 100 chiếc. Video Xe tăng T-90, hệ thống tên lửa phòng không Spyder Việt Nam xuất hiện trên truyền hình - Nguồn: QPVN

