Xe chở đạn của quân đội Nga gặp tai nạn thảm khốc, thiệt hại nặng nề

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở Veliky Novgorod, Nga. Hai xe tải khi này đang di chuyển ngược chiều nhau với tốc độ khá lớn. Nguồn ảnh: Sina. Pha đối đầu đã khiến cả hai xe hư hỏng nghiêm trọng và bị lật. Lái xe chở đạn thiệt mạng tại chỗ trong khi hai người trên cabin xe chở rác may mắn thoát chết. Nguồn ảnh: Sina. Hiện trường của vụ tai nạn là một mớ hỗn độn do thùng chứa rác và thùng chứa đạn của cả hai xe đều bị đổ tung ra đường. Rất may, không có một vụ cháy, nổ nào xảy ra. Nguồn ảnh: Sina. Hiện trường của vụ tai nạn với xe chở đạn đổ đầy thùng đạn ngổn ngang ra giữa đường. Nguồn ảnh: Sina. Trên khắp thế giới, dù ở trong thời bình cũng có không ít thiệt hại về sinh mạng và khí tài chiến đấu do những tai nạn bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào - nhất là khi cho xe tăng, xe thiết giáp... tham gia giao thông. Nguồn ảnh: QQ. Một trong những kiểu tai nạn thường thấy nhất đó là xe tăng bị lật ngửa giữa đường. Kiểu tai nạn này phổ biến là do xe tăng thường có chiều rộng sấp sỉ bằng chiều rộng của rơ-móc kéo. Khi đặt chiếc xe tăng lên trên xe rơ-móc để di chuyển, xe tăng sẽ rất dễ bị rơi và lật ngửa nếu lái xe rơ-móc di chuyển nhanh khi ôm cua. Nguồn ảnh: QQ. Cũng có không ít trường hợp, xe tăng tự gây tai nạn do tầm nhìn của lái xe rất kém. Nguồn ảnh: QQ. Các xe tăng chủ lực ngày nay đều có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 80 km/h nhưng bù lại, tầm nhìn của người lái xe lại rất bị hạn chế, không được thiết kế để phù hợp với việc di chuyển tốc độ cao, đặc biệt là bên cạnh xe hơi dân sự thông thường. Nguồn ảnh: QQ. Với những loại xe tăng nặng trên 60 tấn như của Mỹ, việc di chuyển sẽ còn khó khăn hơn nhiều khi điều kiện của đường xá, độ chịu tải của cầu cống sẽ đều phải được tính toán từ trước khi vạch lộ trình hành quân. Nguồn ảnh: QQ. Việc trục vớt những chiếc xe tăng M1 Abrams chủ lực của Mỹ khỏi tình trạng tai nạn như thế này cũng không hề dễ dàng vì xe cứu hộ cho Abrams cũng nặng nề và cồng kềnh không kém loại xe tăng này. Nguồn ảnh: QQ. Video Tổng hợp những pha tai nạn liên quan đến... xe tăng.

