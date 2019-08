Vũ khí "thô sơ" của khủng bố khiến cả Mỹ và Nga đau đầu

Một trong những loại vũ khí thô sơ của phiến quân IS đã khiến bộ binh Mỹ, Nga và cả quân đội Syria phải đau đầu đối phó đó chính là những xe đánh bom liều chết được bọc thép. Nguồn ảnh: Pinterest. Thiết kế của những loại xe này rất đơn giản, chỉ là một chiếc xe tải thông thường được đắp thêm thép xung quanh thân, một vài thiết kế công phu hơn thậm chí còn bao gồm cả... giáp lồng để chống lại hoả lực từ súng phóng lựu RPG. Nguồn ảnh: Pinterest. Với những loại xe có công suất lớn, những tấm giáp được đắp xung quanh xe có thể có chiều dày lên tới hàng chục centimets, giúp lái xe và bản thân chiếc xe miễn nhiễm với toàn bộ các loại hoả lực bộ binh của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là kiểu thiết kế rất nguy hiểm, nhất là khi tác chiến trong đêm tối. Trong đêm , các lực lượng phòng thủ sẽ chỉ nhận ra chiếc xe bom ở khoảng cách gần và nhiều khả năng sẽ không kịp trở tay. Nguồn ảnh: Pinterest. Thông thường, để tiêu diệt loại phương tiện đánh bom liều chết này, quân đội Nga, Mỹ và Syria thường phải sử dụng các loại hoả lực mạnh, đảm bảo "một phát ăn ngay" tránh để loại phương tiện này di chuyển lâu trên chiến trường. Nguồn ảnh: Pinterest. Thực tế phiến quân IS qua các ngả buôn lậu vũ khí đã tiếp cận được với rất nhiều các loại xe tải, xe công nghiệp hạng nặng để phục vụ cho kiểu thiết kế này. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí nhiều phiên bản xe tải còn được khủng bố IS độ máy để tăng công suất cho động cơ hoặc giúp nó có thể được bọc giáp dày hơn, mang được nhiều thuốc nổ hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Quá trình độ lại loại phương tiện này tốn rất ít thời gian, các vật liệu để độ chế cũng rất dễ tìm, chủ yếu những tấm giáp dày được sử dụng để bảo vệ cho động cơ và cho kẻ lái xe đánh bom liều chết. Nguồn ảnh: Pinterest. Kỹ thuật đánh bom liều chết cũng được thiết kế rất tài tình, thông thường kẻ đánh bom sẽ bấm tay sẵn vào kíp nổ, ngay khi bị tiêu diệt hoặc tới gần mục tiêu, tên khủng bố chỉ việc thả tay ra khỏi kíp nổ để kích hoạt khối bom khổng lồ mang theo. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra cũng có không ít kiểu thiết kế kíp nổ dựa trên tốc độ của xe - nghĩa là khi xe chạy chậm lại do bất cứ lý do gì hoặc do kẻ khủng bố phanh xe lại, khối thuốc nổ sẽ được kích hoạt khi tốc độ của xe xuống thấp hơn mức chuẩn đã được lập trình sẵn. Nguồn ảnh: Pinterest. Những kiểu kích nổ linh hoạt kết hợp với phần khung gầm và vỏ xe được thiết kế gia cố chắc chắn này đã biến đây thành một loại phương tiện tác chiến cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường, có thể chọc thủng bất cứ phòng tuyến phòng thủ nào chỉ bằng một loạt tiến công duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí khi được sử dụng với số lượng lớn, những xe đánh bom liều chết này còn khiến tinh thần chiến đấu của đối phương bị dao động, rất dễ bỏ chạy khỏi trận địa để thoát thân khỏi thứ vũ khí kinh hãi này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Khủng bố IS tấn công xe tăng của quân đội Iraq.

