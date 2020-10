Việt Nam nên sớm tiếp cận xe tăng T-72B3M phục vụ tập luyện Tank Biathlon?

Trong kỳ Hội thao Quân sự Quốc tế ARMY Games 2020 do Nga tổ chức vừa qua, đội tuyển xe tăng Việt Nam tham gia nội dung thi “Xe tăng hành tiến - Tank Biathlon” là đội đã giành được thành tích xuất sắc nhất toàn đoàn Quân đội ta tham dự sự kiện này với huy chương vàng nhất bảng 2. Đây là một niềm vinh dự cực kỳ to lớn, cho thấy quá trình rèn luyện tích cực sát với thực tế thi đấu cũng như tinh thần quả cảm của những người lính tăng Việt Nam. Ảnh: Xe tăng đội Việt Nam xuất sắc hoàn thành bài thi Kết quả nhất bảng 2 kỳ thi năm nay cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ chính thức bước lên thi đấu trong bảng 1 đối đầu với các đối thủ sừng sỏ như Nga, Trung Quốc hay Belarus. Tuy nhiên, hiện nay trong biên chế quân đội ta lại không có loại xe tăng chuyên dụng giống nước bạn để có thể luyện tập sát với thực tế thi đấu do đó còn nhiều hạn chế. Ảnh: Kíp lái Việt Nam sau khi hoàn thành bài thi. Xe tăng tiêu chuẩn của Tank Biathlon hiện nay là T-72B3 (T-72B3 Mod 2011). Đây là phiên bản nâng cấp sâu của dòng xe tăng T-72B huyền thoại Liên Xô. Với việc bổ sung thêm giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ 2 mặt trước tháp pháo và giáp trước, bổ sung hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến cùng kính ngắm đa kênh Sosna-U cho phép xe có thể tác chiến trong điều kiện cả ngày lẫn đêm. Có thể nói rằng, bản nâng cấp T-72B3 này khá tiệm cận với T-90A. Ảnh: Xe tăng T-72B3 Mod 2011 của quân đội Nga duyệt binh. Tuy nhiên, nếu để đạt thành tích cao trong bảng 1 này, việc sử dụng xe tăng tiêu chuẩn T-72B3 Mod 2011 sẽ cực kỳ lép vé do nhiều hạn chế. Các đối thủ đứng top đầu đều tự mang xe trong nước đi thi đấu hoặc sử dụng xe tăng T-72B3M hiện đại hơn. T-72B3M gồm hai phiên bản đó là T-72B3M Mod 2016 tương tự Belarus và T-72B3M Mod 2014 do đội Nga sử dụng. Ảnh: Xe tăng T-72B3M Mod 2016 của quân đội Nga.T-72B3M Mod 2016 là phiên bản nâng cấp vượt trội mới nhất hiện nay của dòng T-72 dựa trên T-72B3 bằng việc tăng cường hệ thống giáp lên đáng kể, tăng cao sự lì lợm và khả năng sống sót của xe trên chiến trường. Ở phiên bản này, tỉ lệ bao phủ bởi giáp phản ứng nổ (ERA) là cao hơn rõ rệt so với T-72B3 và kể cả T-90A/S vốn sử dụng công nghệ của những năm 1990. Ảnh: Xe tăng T-72B3M Mod 2016 của quân đội Nga. Ngoài các khối giáp Kontakt-5 bọc quanh mặt trước tháp pháo và giáp trước như cũ, T-72B3M Mod 2016 còn được bổ sung thêm các khối giáp phản ứng nổ Relikt thế hệ mới ở mặt sau tháp pháo kết hợp cùng giáp lồng để ngăn chặn đạn súng chống tăng RPG. Đại liên 12.7mm NSV trên nóc xe vẫn điều khiển theo kiểu thủ công như cũ. Ảnh: Cận cảnh nóc tháp pháo T-72B3M Mod 2016. T-72B3M thay thế động cơ V-84 công suất 840 mã lực cũ trên T-72B3 bằng động cơ V-92S2F có công suất 1.130 mã lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giáy váy hai bên hông cũng được bổ sung các khối giáp phản ứng nổ bổ sung Relikt, ống xả và cửa xả khoang động cơ lắp đặt giáp lồng chống đạn RPG. Có thể nói rằng, T-72B3M Mod 2016 này là một trong những xe tăng có khả năng bảo vệ thụ động tốt nhất quân đội Nga hiện nay.

Ảnh: T-72B3 Mod 2016 của quân đội Nga. Phiên bản còn lại là T-72B3M Mod 2014 hay còn được biết đến với tên gọi T-72B4. Về ngoại hình, T-72B3M Mod 2014 không quá khác biệt với T-72B3 Mod 2011 khi vẫn chỉ sử dụng các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-5 bọc quanh mặt trước tháp pháo và giáp trước, phía sau tháp pháo tương tự cũng dùng các hộp đựng dụng cụ với tác dụng như một lớp giáp mỏng. Ảnh: T-72B3M Mod 2014 hay còn gọi là T-72B4. Điểm mới đáng chú ý trên T-72B3M Mod 2014 đó là nó bổ sung khối quang điện quan sát toàn cảnh dành cho vị trí trưởng xa giúp kíp chiến đấu quan sát tốt hơn trên chiến trường, ngoài ra kính ngắm đa kênh Sosna-U cũng được trang bị thêm một cửa sập cơ khí giúp pháo thủ có thể đóng mở từ bên trong để ngăn bùn và đất bắn vào cũng như thao tác nhanh hơn, khác với T-72B3 cũ kíp xe phải tháo mở miếng chắn cho kính. Ảnh: T-72B3M Mod 2014 của đội tuyển xe tăng Nga. Ngoài ra một điểm cực kỳ quan trọng không thể nhìn thấy bằng mắt thường đó là T-72B3M Mod 2014 đã thay thế động cơ V-84 cũ bằng động cơ V-92S2F tăng áp không rõ công suất, nhưng chắc chắn là hơn 1.130 mã lực. Đây cũng chính là loại xe hàng thửa mà nhà máy UVZ dành riêng cho đội tuyển xe tăng Nga tham dự cuộc thi Tank Biathlon để có thể tạo ưu thế cực lớn trước đối thủ vốn chỉ có thể sử dụng xe T-72B3 nguyên bản do chủ nhà cung cấp có công suất động cơ thua kém rất nhiều. Ảnh: T-72B3M Mod 2014 bên cạnh T-90A. Theo đánh giá tổng quan, T-72B3M Mod 2016 có sức bảo vệ vượt trội và mạnh mẽ hơn hẳn T-72B3M Mod 2014, tuy nhiên để phục vụ cho quá trình huấn luyện thi đấu Tank Biathlon chứ không phải thực chiến trên chiến trường thì T-72B3M Mod 2014 lại là ứng cử viên sáng giá hơn. Có thể rằng trong tương lai không xa, Quân đội ta sẽ có sự quan tâm đáng kể đến hai mẫu xe tăng này, nhập khẩu nhằm nâng cao khả năng huấn luyện cho đội tuyển trong nước cũng như nâng cao sức mạnh chiến đấu. Ảnh: T-72B3M của đội tuyển xe tăng Nga. Video Sức mạnh xe tăng T-72B3M Mod 2016 - Nguồn: Zvezda

