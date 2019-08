Vì sao đội xe tăng Lào bị tước quyền thi đấu bán kết Army Games?

15 chiều nay (13/8), trận bán kết 4 cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” đã diễn ra với màn tranh tài giữa các đội xe tăng Lào, Cuba, Kuwait và Uzbekistan. Có thể nói, sau Việt Nam việc Lào vào bán kết cuộc đua xe tăng lớn nhất hành tinh cũng là kỳ tích lịch sử của quốc gia này. Nguồn ảnh: Tzvezda Trong trận bán kết, đội tuyển xe tăng Lào hoàn thành 4 vòng đầu trong phần thi “tiếp sức” (mỗi đội cử 3 kíp lái thi cùng trên một xe tăng, mỗi kíp chạy 4 vòng và phải bắn 8 mục tiêu) trong thời gian hơn 50 phút, hạ được 2/8 mục tiêu. Nguồn ảnh: Tzvezda Mặc dù kém hơn hẳn so với 3 đội còn lại nhưng thành tích đó cũng là đáng khen ngợi và đội tuyển xe tăng Lào hoàn toàn có chút cơ hội vào vòng chung kết. Thế nhưng, ở vòng đầu tiên của kíp xe tăng 2, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến ban chỉ huy đội Lào trên khán đài không khỏi “sốc”. Nguồn ảnh: Tzvezda Sau bài thi bắn pháo 125mm vào mục tiêu “xe tăng” cự ly 1.600-1.800m, tình trạng thi đấu của đội Lào bị “dính” dòng chữ “DSQ” – dòng chữ báo hiệu các đội bị tước quyền thi đấu. Mọi sự đến rất bất ngờ, ban chỉ huy Lào ngỡ ngàng. Nguồn ảnh: Tzvezda Xem lại các cảnh quay chậm của kênh Zvezda, hóa ra đội tuyển xe tăng Lào đã vi phạm lỗi đặc biệt nghiêm trọng mà đội Tajikistan trong trận bán kết 2 gặp Việt Nam cũng mắc pháo. Nguồn ảnh: Tzvezda Theo đó, trong bài bắn 3 mục tiêu “xe tăng” bằng pháo 125mm, không hiểu vì lý do gì kíp lái số 2 đội Lào đã để tháp pháo quay lung tung. Nguồn ảnh: Tzvezda Tháp pháo có thời điểm đã quay về phía khán đài trong tình trạng vẫn còn một viên đạn chưa bắn vào mục tiêu. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến đội Lào ngay lập tức bị ban tổ chức tước quyền thi đấu. Nguồn ảnh: Tzvezda Quả thật việc để tháp pháo quay lung tung mà nhất là hướng về khán đài đã là một lỗi nguy hiểm thì việc còn nguyên một viên đạn pháo 125mm đầy đủ thuốc nổ còn trong hệ thống nạp đạn thì quả là khó có thể nào chấp nhận nổi. Nguồn ảnh: Tzvezda Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là sự vô tình của kíp lái xe tăng 2 Lào. Bởi lẽ, kể từ vòng loại tới giờ, họ không phạm sai lầm nào như vậy, có lẽ áp lực thời gian đã khiến pháo thủ sơ xuất không khóa tháp pháo hoặc luôn giữ tháp pháo ở vị trí ngang thân xe ngắm các mục tiêu kế tiếp. Nguồn ảnh: Tzvezda Việc bị tước quyền thi đấu đồng nghĩa với việc đội tuyển xe tăng Lào mất luôn cơ hội vào vòng chung kết sau kỳ tích vào bán kết. Nguồn ảnh: Tzvezda Ngoài lỗi để tháp pháo quay lung tung, hướng nguy hiểm, đội tuyển xe tăng Lào còn bị kênh Zvezda “điểm danh” hàng loạt lỗi khác trong phần thi bán kết. Ví dụ, trong bài bắn súng máy 12,7mm ở vòng đua số 1, xạ thủ Lào tỏ ra lúng túng trong khâu nạp đạn. Nguồn ảnh: Tzvezda Có thời điểm đội tuyển xe tăng Lào còn quên đóng cửa nóc tháp pháo – đây cũng là lỗi có thể bị phạt thêm giờ. Nguồn ảnh: Tzvezda Ngoài ra, đội Lào còn bị phạt “kiểm tra khí tài” vài phút ở vòng thi số 2 do lỗi húc đổ cọc tiêu sau khi vượt “sông cạn”. Nguồn ảnh: Tzvezda Thực tế với chừng ấy lỗi, kể cả Lào không phạm sai lầm để bị tước quyền thi đấu thì họ khó có thể mơ tới trận chung kết khi mà thành tích kém rất xa các đội Cuba và Uzbekistan. Nguồn ảnh: Tzvezda Video xe tăng T-72B3 được sử dụng trong cuộc thi "xe tăng hành tiến bắn mục tiêu". Nguồn: Tzvezda

15 chiều nay (13/8), trận bán kết 4 cuộc thi “Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu” đã diễn ra với màn tranh tài giữa các đội xe tăng Lào, Cuba, Kuwait và Uzbekistan. Có thể nói, sau Việt Nam việc Lào vào bán kết cuộc đua xe tăng lớn nhất hành tinh cũng là kỳ tích lịch sử của quốc gia này. Nguồn ảnh: Tzvezda Trong trận bán kết, đội tuyển xe tăng Lào hoàn thành 4 vòng đầu trong phần thi “tiếp sức” (mỗi đội cử 3 kíp lái thi cùng trên một xe tăng, mỗi kíp chạy 4 vòng và phải bắn 8 mục tiêu) trong thời gian hơn 50 phút, hạ được 2/8 mục tiêu. Nguồn ảnh: Tzvezda Mặc dù kém hơn hẳn so với 3 đội còn lại nhưng thành tích đó cũng là đáng khen ngợi và đội tuyển xe tăng Lào hoàn toàn có chút cơ hội vào vòng chung kết. Thế nhưng, ở vòng đầu tiên của kíp xe tăng 2, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến ban chỉ huy đội Lào trên khán đài không khỏi “sốc”. Nguồn ảnh: Tzvezda Sau bài thi bắn pháo 125mm vào mục tiêu “ xe tăng ” cự ly 1.600-1.800m, tình trạng thi đấu của đội Lào bị “dính” dòng chữ “DSQ” – dòng chữ báo hiệu các đội bị tước quyền thi đấu. Mọi sự đến rất bất ngờ, ban chỉ huy Lào ngỡ ngàng. Nguồn ảnh: Tzvezda Xem lại các cảnh quay chậm của kênh Zvezda, hóa ra đội tuyển xe tăng Lào đã vi phạm lỗi đặc biệt nghiêm trọng mà đội Tajikistan trong trận bán kết 2 gặp Việt Nam cũng mắc pháo. Nguồn ảnh: Tzvezda Theo đó, trong bài bắn 3 mục tiêu “xe tăng” bằng pháo 125mm, không hiểu vì lý do gì kíp lái số 2 đội Lào đã để tháp pháo quay lung tung. Nguồn ảnh: Tzvezda Tháp pháo có thời điểm đã quay về phía khán đài trong tình trạng vẫn còn một viên đạn chưa bắn vào mục tiêu. Đây được coi là nguyên nhân chính khiến đội Lào ngay lập tức bị ban tổ chức tước quyền thi đấu. Nguồn ảnh: Tzvezda Quả thật việc để tháp pháo quay lung tung mà nhất là hướng về khán đài đã là một lỗi nguy hiểm thì việc còn nguyên một viên đạn pháo 125mm đầy đủ thuốc nổ còn trong hệ thống nạp đạn thì quả là khó có thể nào chấp nhận nổi. Nguồn ảnh: Tzvezda Tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là sự vô tình của kíp lái xe tăng 2 Lào. Bởi lẽ, kể từ vòng loại tới giờ, họ không phạm sai lầm nào như vậy, có lẽ áp lực thời gian đã khiến pháo thủ sơ xuất không khóa tháp pháo hoặc luôn giữ tháp pháo ở vị trí ngang thân xe ngắm các mục tiêu kế tiếp. Nguồn ảnh: Tzvezda Việc bị tước quyền thi đấu đồng nghĩa với việc đội tuyển xe tăng Lào mất luôn cơ hội vào vòng chung kết sau kỳ tích vào bán kết. Nguồn ảnh: Tzvezda Ngoài lỗi để tháp pháo quay lung tung, hướng nguy hiểm, đội tuyển xe tăng Lào còn bị kênh Zvezda “điểm danh” hàng loạt lỗi khác trong phần thi bán kết. Ví dụ, trong bài bắn súng máy 12,7mm ở vòng đua số 1, xạ thủ Lào tỏ ra lúng túng trong khâu nạp đạn. Nguồn ảnh: Tzvezda Có thời điểm đội tuyển xe tăng Lào còn quên đóng cửa nóc tháp pháo – đây cũng là lỗi có thể bị phạt thêm giờ. Nguồn ảnh: Tzvezda Ngoài ra, đội Lào còn bị phạt “kiểm tra khí tài” vài phút ở vòng thi số 2 do lỗi húc đổ cọc tiêu sau khi vượt “sông cạn”. Nguồn ảnh: Tzvezda Thực tế với chừng ấy lỗi, kể cả Lào không phạm sai lầm để bị tước quyền thi đấu thì họ khó có thể mơ tới trận chung kết khi mà thành tích kém rất xa các đội Cuba và Uzbekistan. Nguồn ảnh: Tzvezda Video xe tăng T-72B3 được sử dụng trong cuộc thi "xe tăng hành tiến bắn mục tiêu". Nguồn: Tzvezda