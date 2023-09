Vệ binh Chechnya đánh bật Tiểu đoàn 2 Azov Ukraine tại Bakhmut

Mặc dù Ukraine không nhận được sự hỗ trợ như mong đợi tại hội nghị thượng đỉnh NATO, nhưng các cam kết viện trợ vũ khí mới và đảm bảo an ninh lâu dài từ các nước G7, đã mang lại cho Ukraine sự tự tin nhất định. Tướng Tarnavsky, Tư lệnh chiến trường miền Nam Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ CNN rằng, họ đã nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ, bao gồm cả đạn chùm. Mặc dù đạn chùm chưa được sử dụng, nhưng Tướng Tarnavsky tin rằng, nó sẽ giúp ích thay đổi tình hình hiện tại trên chiến trường. Các nhà quan sát quân sự Anh chỉ ra rằng, gần như toàn bộ lực lượng dự bị chiến lược ở miền Tây Ukraine đều được triển khai trên chiến trường miền Đông Ukraine; trong đó có Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine cũng đang tiến tới mặt trận tỉnh Donetsk.Quân đội Ukraine gần đây đã tăng cường tuyển quân và nhiều binh sĩ Ukraine được huấn luyện kỹ năng để tham gia chiến đấu. Việc bổ sung số binh sĩ này, không chỉ nâng cao sức mạnh chiến đấu, mà còn có thể ảnh hưởng đến cục diện xung đột và khuyến khích quân đội Ukraine có những hành động tấn công táo bạo hơn. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một số thách thức chiến lược. Bất chấp khuyến nghị của NATO nhằm tìm ra những điểm yếu trong tuyến phòng thủ dài 1.000 km của Nga, quân đội Ukraine dường như không thể vượt qua những thất bại trước đó ở khu vực Bakhmut. Kể từ khi bị lính đánh thuê Wagner đánh bật khỏi Bakhmut hồi tháng 5, quân đội Ukraine đã tăng cường quân đến các vùng ngoại ô phía tây Bakhmut và các sườn phía bắc và phía nam; nhưng tiến độ vẫn còn hạn chế. Quân đội Ukraine cố gắng chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Nga ở các điểm cao khu vực Belshevka ở phía bắc Bakhmut và điểm cao Krisivka ở phía nam; nhưng giao tranh giữa hai bên tại các khu vực này vẫn rơi vào bế tắc. Kế hoạch tấn công của Ukraine có thể bao gồm chiến thuật bao vây ba phía, bao gồm các cuộc tấn công vào sườn phía bắc và phía nam cũng như vùng ngoại ô phía tây. Tuy nhiên, quân đội Nga phòng ngự kiên cường, dẫn đến tình thế giằng co giữa hai bên. Trọng tâm cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Bakhmut dường như là ở khu vực điểm cao Krisivka, nơi diễn ra giao tranh ác liệt. Tại đây, lực lượng tấn công của Ukraine chạm trán với lực lượng đặc biệt Chechen "Akhmat", đơn vị tinh nhuệ được quân đội Nga cử tới khu vực. Sự xuất hiện của lực lượng đặc biệt Chechnya này, làm nổi bật giá trị chiến lược của quân đội Nga đối với khu vực điểm cao Krisivka. Kết quả của trận chiến này sẽ có tác động rất lớn đến tinh thần của cả hai bên. Nhìn chung, quân đội Ukraine, bất chấp những thách thức mà họ gặp phải, đang nỗ lực thay đổi tình hình và giành lại quyền kiểm soát Bakhmut. Tuy nhiên, kết quả của trận chiến vẫn chưa chắc chắn, khi cả hai bên đều giành giật những địa điểm quan trọng. Mặt trận Bakhmut có thể coi là một điểm yếu trong tuyến phòng thủ của Nga sau khi lực lượng lính đánh thuê Wagner rút đi, nhường lại trận địa cho quân chính quy Nga tiếp quản và tổ chức phòng thủ với lực lượng có lẽ là không nhiều và thời gian chuẩn bị gấp gáp. Ngược lại, đây là chiến trường quen thuộc với phía Ukraine sau nhiều tháng cố thủ. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi bên cạnh hướng tấn công mãnh liệt tại Zaporizhia và Nam Donetsk, chiến trường Bakhmut gần đây lại một lần nữa "đỏ lửa" với các cuộc giao tranh ác liệt. Đáng chú ý là ở trận quyết chiến này, cũng giống như quân đội Nga khi công phá thành phố Bakhmut, phía Ukraine cũng chọn hướng đánh từ hai cánh với trọng điểm là 2 làng Berkhovka và Klichitvka. Bằng những đợt tấn công liên tục không ngừng nghỉ, bất kể đêm ngày, Quân đội Ukraine cũng đã đạt được một số tiến triển và đang từng bước áp sát 2 ngôi làng có ý nghĩa then chốt này của Nga. Lực lượng đặc nhiệm Chechnya hay Đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat được gọi là Kadyrovites, là một lực lượng bán quân sự người Chechnya, đóng vai trò là vệ binh của Nguyên thủ Cộng hòa Chechnya. Theo Fox News, đội đặc nhiệm Chechnya từng được triển khai để săn lùng khủng bố ở Syria và được Nga triển khai để chiến đấu ở những nơi khác, bao gồm ở Gruzia. Lực lượng này được cho là cũng chiến đấu với lực lượng Ukraine ở vùng ly khai Donbass, khi các cuộc xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2014.

