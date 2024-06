Ukraine có “từ chối” nhận 5 máy bay Étendard mà Argentina tặng?

Mặc dù Lực lượng Không quân Ukraine cho đến nay vẫn chưa nhận được một máy bay chiến đấu nào của phương Tây, nhưng số lượng các quốc gia lên kế hoạch "hỗ trợ Ukraine" máy bay chiến đấu vẫn đang gia tăng. Một số phương tiện truyền thông gần đây đưa tin, Argentina đã quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. "Mạng thông tin kinh tế Buenos Aires" của truyền thông Argentina ngày 11/6 đưa tin, Tổng thống Argentina Javier Milley đã phê chuẩn quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Luis Petry và Bộ trưởng Ngoại giao Diana Mondi, nhằm "hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine" chống lại Nga. Theo báo cáo, kế hoạch này sẽ cung cấp cho Ukraine 5 máy bay chiến đấu Super Étendard do Pháp sản xuất. Năm chiếc Super Étendard SEM đã được “hiện đại hóa” này, được Argentina mua lại từ Pháp vào năm 2018 với giá 12 triệu euro/chiếc và đến Argentina vào năm 2019. Tuy nhiên, do chính sách cấm vận của Anh đối với Argentina kể từ Chiến tranh Falklands, nên ghế phóng Martin Baker do Anh sản xuất trên máy bay Super Étendard, không thể có được các bộ phận quan trọng như tên lửa phóng ghế, nên Argentina “có máy bay cũng như không”. Những chiếc máy bay Super Etendard này đã được cất giữ tại nhà kho Espoo ở Cảng Belgrano, kể từ khi chúng được mua. Mặc dù Hải quân Argentina đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với những chiếc máy bay này, nhưng vấn đề về ghế phóng vẫn không thể giải quyết được. Cuối cùng, vào ngày 17/5 năm ngoái, Quân đội Argentina đã tuyên bố rằng họ sẽ từ bỏ việc đưa vào sử dụng những chiếc máy bay này, do không đủ điều kiện an toàn bay cho phi công và chính quyền Argentina đã chịu những lời chỉ trích của dư luận về vụ mua bán máy bay này. Vì lý do này, Argentina sẽ thực hiện kế hoạch viện trợ máy bay chiến đấu Super Étendard cho Ukraine thông qua Pháp, nhằm trao đổi số máy bay Super Etendard lấy một số "thiết bị quân sự khác" như UAV hoặc trực thăng; và Chính phủ Macron sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt ghế phóng cho các máy bay này. Thông tin cũng cho biết, vì những chiếc máy bay Super Étendard, sẽ không chuyển trực tiếp từ Argentina đến Ukraine. Nên về mặt lý thuyết, Argentina “không liên quan trực tiếp” đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga sẽ do Điện Elysee (dinh tổng thống Pháp) gánh chịu. Hai bộ trưởng Mondino và Petry của Argentina đã “làm việc chăm chỉ” trong nhiều tuần, để thúc đẩy hoạt động bí mật và trong hoạt động này có sự đồng thuận của Mỹ và NATO. Vai trò của Pháp là chìa khóa cho việc chuyển giao số máy bay Super Étendard cho Ukraine. Bộ trưởng ngoại giao Argentina Mondino đã có mặt tại Paris để hội đàm với Thủ tướng Pháp Stéphane Stéphane. Vấn đề phức tạp đã được thảo luận trong một cuộc họp bí mật do Pháp tổ chức; ngoài ra còn có cuộc gặp với Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, tại Văn phòng phía tây của Nhà Trắng. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ukraine đã nhận được một số lượng nhất định máy bay chiến đấu MiG-29 và các máy bay chiến đấu khác do Liên Xô sản xuất, từ các thành viên NATO Đông Âu. Tuy nhiên, Ukraine đã kêu gọi sự hỗ trợ các máy bay chiến đấu phương Tây có tính năng hiện đại; mặc dù Na Uy và Đan Mạch đã làm như vậy, Hà Lan và Bỉ đã hứa cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 và đã tiến hành huấn luyện giúp phi công. Pháp gần đây cũng tuyên bố hỗ trợ cho máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có. Trong khi các quốc gia khác hứa viện trợ máy bay F-16 nhưng vẫn cứ “câu giờ”. Điều thú vị là Đan Mạch, nước tuyên bố mạnh mẽ việc viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine, cũng vừa ký một thỏa thuận với Argentina hai tháng trước để bán 24 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng. Mặc dù số máy bay chiến đấu F-16 này dự kiến sẽ không được giao cho Argentina cho đến năm sau. Điều đặc biệt là trong lễ ký kết bán máy bay F-16 của Đan Mạch cho Argentina, đã có một chiếc F-16 tạm thời được dán biểu tượng của Lực lượng Không quân Argentina. Mặc dù chỉ là hành động biểu tượng, nhưng dù sao đi nữa cũng cảm thấy “thực chất” hơn những “lời hứa” viện trợ F-16 cho Ukraine. Chính vì những chiếc Super Étendard này về cơ bản đã trở thành "đồ thừa bị loại bỏ" ở Argentina, nên việc Ukraine có thể tiếp nhận những chiếc máy bay này hay không cũng được dư luận quan tâm. Do các nước Đông Âu đang dần cạn nguồn cung cấp máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất và sự khó khăn của Không quân Ukraine trước các máy bay chiến đấu của Nga, nên những chiếc “máy bay cổ" như Super Etendard không thể đáp ứng được yêu cầu của chiến trường Ukraine. Trước đó vào tháng 3/2023, Australia đề xuất cung cấp cho Ukraine 41 máy bay chiến đấu F/A-18A/B Hornet của họ đã loại khỏi biên chế chiến đấu của nước này. Kế hoạch cuối cùng đã thất bại, sau khi một quan chức cấp cao Ukraine nói với phía Australia rằng họ không muốn nhận “rác bay". (Nguồn ảnh: Forbes, ABC News, Wikipedia). Không quân Hải quân Argentina thử nghiệm máy bay chiến đấu Super Étendard trên mặt đất. Nguồn: Bộ Quốc phòng Argentina.

Mặc dù Lực lượng Không quân Ukraine cho đến nay vẫn chưa nhận được một máy bay chiến đấu nào của phương Tây, nhưng số lượng các quốc gia lên kế hoạch "hỗ trợ Ukraine" máy bay chiến đấu vẫn đang gia tăng. Một số phương tiện truyền thông gần đây đưa tin, Argentina đã quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. "Mạng thông tin kinh tế Buenos Aires" của truyền thông Argentina ngày 11/6 đưa tin, Tổng thống Argentina Javier Milley đã phê chuẩn quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Luis Petry và Bộ trưởng Ngoại giao Diana Mondi, nhằm "hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine" chống lại Nga. Theo báo cáo, kế hoạch này sẽ cung cấp cho Ukraine 5 máy bay chiến đấu Super Étendard do Pháp sản xuất. Năm chiếc Super Étendard SEM đã được “hiện đại hóa” này, được Argentina mua lại từ Pháp vào năm 2018 với giá 12 triệu euro/chiếc và đến Argentina vào năm 2019. Tuy nhiên, do chính sách cấm vận của Anh đối với Argentina kể từ Chiến tranh Falklands, nên ghế phóng Martin Baker do Anh sản xuất trên máy bay Super Étendard, không thể có được các bộ phận quan trọng như tên lửa phóng ghế, nên Argentina “có máy bay cũng như không”. Những chiếc máy bay Super Etendard này đã được cất giữ tại nhà kho Espoo ở Cảng Belgrano, kể từ khi chúng được mua. Mặc dù Hải quân Argentina đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm trên mặt đất đối với những chiếc máy bay này, nhưng vấn đề về ghế phóng vẫn không thể giải quyết được. Cuối cùng, vào ngày 17/5 năm ngoái, Quân đội Argentina đã tuyên bố rằng họ sẽ từ bỏ việc đưa vào sử dụng những chiếc máy bay này, do không đủ điều kiện an toàn bay cho phi công và chính quyền Argentina đã chịu những lời chỉ trích của dư luận về vụ mua bán máy bay này. Vì lý do này, Argentina sẽ thực hiện kế hoạch viện trợ máy bay chiến đấu Super Étendard cho Ukraine thông qua Pháp, nhằm trao đổi số máy bay Super Etendard lấy một số "thiết bị quân sự khác" như UAV hoặc trực thăng; và Chính phủ Macron sẽ chịu trách nhiệm lắp đặt ghế phóng cho các máy bay này. Thông tin cũng cho biết, vì những chiếc máy bay Super Étendard, sẽ không chuyển trực tiếp từ Argentina đến Ukraine. Nên về mặt lý thuyết, Argentina “không liên quan trực tiếp” đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga sẽ do Điện Elysee (dinh tổng thống Pháp) gánh chịu. Hai bộ trưởng Mondino và Petry của Argentina đã “làm việc chăm chỉ” trong nhiều tuần, để thúc đẩy hoạt động bí mật và trong hoạt động này có sự đồng thuận của Mỹ và NATO. Vai trò của Pháp là chìa khóa cho việc chuyển giao số máy bay Super Étendard cho Ukraine. Bộ trưởng ngoại giao Argentina Mondino đã có mặt tại Paris để hội đàm với Thủ tướng Pháp Stéphane Stéphane. Vấn đề phức tạp đã được thảo luận trong một cuộc họp bí mật do Pháp tổ chức; ngoài ra còn có cuộc gặp với Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, tại Văn phòng phía tây của Nhà Trắng. Kể từ khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ukraine đã nhận được một số lượng nhất định máy bay chiến đấu MiG-29 và các máy bay chiến đấu khác do Liên Xô sản xuất, từ các thành viên NATO Đông Âu. Tuy nhiên, Ukraine đã kêu gọi sự hỗ trợ các máy bay chiến đấu phương Tây có tính năng hiện đại; mặc dù Na Uy và Đan Mạch đã làm như vậy, Hà Lan và Bỉ đã hứa cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 và đã tiến hành huấn luyện giúp phi công. Pháp gần đây cũng tuyên bố hỗ trợ cho máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 cho Ukraine, nhưng cho đến nay vẫn chưa có. Trong khi các quốc gia khác hứa viện trợ máy bay F-16 nhưng vẫn cứ “câu giờ”. Điều thú vị là Đan Mạch, nước tuyên bố mạnh mẽ việc viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine, cũng vừa ký một thỏa thuận với Argentina hai tháng trước để bán 24 máy bay chiến đấu F-16 đã qua sử dụng. Mặc dù số máy bay chiến đấu F-16 này dự kiến sẽ không được giao cho Argentina cho đến năm sau. Điều đặc biệt là trong lễ ký kết bán máy bay F-16 của Đan Mạch cho Argentina, đã có một chiếc F-16 tạm thời được dán biểu tượng của Lực lượng Không quân Argentina. Mặc dù chỉ là hành động biểu tượng, nhưng dù sao đi nữa cũng cảm thấy “thực chất” hơn những “lời hứa” viện trợ F-16 cho Ukraine. Chính vì những chiếc Super Étendard này về cơ bản đã trở thành "đồ thừa bị loại bỏ" ở Argentina, nên việc Ukraine có thể tiếp nhận những chiếc máy bay này hay không cũng được dư luận quan tâm. Do các nước Đông Âu đang dần cạn nguồn cung cấp máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất và sự khó khăn của Không quân Ukraine trước các máy bay chiến đấu của Nga, nên những chiếc “máy bay cổ" như Super Etendard không thể đáp ứng được yêu cầu của chiến trường Ukraine. Trước đó vào tháng 3/2023, Australia đề xuất cung cấp cho Ukraine 41 máy bay chiến đấu F/A-18A/B Hornet của họ đã loại khỏi biên chế chiến đấu của nước này. Kế hoạch cuối cùng đã thất bại, sau khi một quan chức cấp cao Ukraine nói với phía Australia rằng họ không muốn nhận “rác bay". (Nguồn ảnh: Forbes, ABC News, Wikipedia). Không quân Hải quân Argentina thử nghiệm máy bay chiến đấu Super Étendard trên mặt đất. Nguồn: Bộ Quốc phòng Argentina.