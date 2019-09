Máy bay UAV Trung Quốc “gãy chân” ở Nga, nghi do trẻ nhỏ leo trèo

Theo các mạng quân sự Nga, tại triển lãm hàng không MAKS-2019 đã xảy ra sự kiện hy hữu - máy bay không người lái trinh sát - tấn công Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất bất ngờ bị gãy cả ba càng bánh đáp, đổ sập hoàn toàn, hư hỏng nặng. Ảnh: Dambiev Sự cố không có thiệt hại về người, tuy nhiên nguyên nhân khiến vụ việc xảy ra được cho là do khách tham quan leo trèo quá nhiều lên chiếc UAV đã khiến nó gãy đổ. Rất may cho nhà sản xuất Trung Quốc, họ đưa tới mô hình tỉ lệ 1/1, thay vì UAV thật sự, nếu không đó sẽ là “nỗi nhục” cho công nghiệp quốc phòng Trung Quốc vốn đã mang tiếng sản xuất vũ khí kém chất lượng. Ảnh: Dambiev Dẫu vậy, màn ra mắt kết thúc trong “đau đớn” của dòng UAV Wing Loong II rõ là không đẹp cho lắm khi mà Trung Quốc đang ra sức quảng bá thế hệ 2 máy bay không người lái trinh sát – tấn công Wing Loong tới các nước có nhu cầu trên thế giới. Ảnh: China Military Review Wing Loong II được cho là đưa vào phục vụ trong Không quân Trung Quốc từ tháng 11/2018 với tên gọi GJ-2. Nó được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo dài thành công của UAV Trung Quốc trên thị trường thế giới với dòng UAV "Cầu Vồng" và Wing Loong I. Ảnh: 84.uav Sự thành công của UAV tấn công Trung Quốc tới từ giá cả phải chăng, rẻ gấp nhiều lần so với UAV Mỹ nhưng lại có hình dạng, tính năng tương đương. Theo số hiệu của SIPRI, đơn giá một hệ thống UAV MQ-9 Reaper của Mỹ lên tới 16 triệu USD/bộ, trong khi có cùng tính năng mà CH-4 của Trung Quốc chỉ có giá 4 triệu USD/bộ. Ảnh: China Military Review Dĩ nhiên, “tiền nào của ấy”, đã có không ít lời phàn nàn với chất lượng UAV Trung Quốc mà Wing Loong hay CH-3/4 đều bị kêu. Ví như Jordan đã bán tháo toàn bộ số UAV tấn công “Cầu vồng” mua của Trung Quốc khi mới đưa vào sử dụng hơn năm vì chất lượng quá kém. Trong ảnh, UAV Wing Loong bị bắn rơi ở Libya. Ảnh: fobes Trở lại với Wing Loong II, sản phẩm được sản xuất bởi Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), nó giới thiệu lần đầu tại Paris Air Show tháng 6/2017. So với Wing Loong I, phiên bản II dài hơn, cao hơn cho tải trọng lớn hơn. Ảnh: China Military Review Wing Loong II có thể chở tới 400kg vũ khí bao gồm 12 quả bom dẫn đường laser FT-9/50 loại 50kg hoặc TL-10 hoặc các loại tên lửa chống tăng cỡ nhỏ. Tầm bay của UAV đạt 3.000km, bán kính chiến đấu 1.500km, thời gian hoạt động liên tục 20 tiếng, tốc độ tối đa 370km/h. Ảnh: China Military Review Video UAV Wing Loong II phóng tên lửa. Nguồn: Youtube defenceupdate

Theo các mạng quân sự Nga, tại triển lãm hàng không MAKS-2019 đã xảy ra sự kiện hy hữu - máy bay không người lái trinh sát - tấn công Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất bất ngờ bị gãy cả ba càng bánh đáp, đổ sập hoàn toàn, hư hỏng nặng. Ảnh: Dambiev Sự cố không có thiệt hại về người, tuy nhiên nguyên nhân khiến vụ việc xảy ra được cho là do khách tham quan leo trèo quá nhiều lên chiếc UAV đã khiến nó gãy đổ. Rất may cho nhà sản xuất Trung Quốc, họ đưa tới mô hình tỉ lệ 1/1, thay vì UAV thật sự, nếu không đó sẽ là “nỗi nhục” cho công nghiệp quốc phòng Trung Quốc vốn đã mang tiếng sản xuất vũ khí kém chất lượng. Ảnh: Dambiev Dẫu vậy, màn ra mắt kết thúc trong “đau đớn” của dòng UAV Wing Loong II rõ là không đẹp cho lắm khi mà Trung Quốc đang ra sức quảng bá thế hệ 2 máy bay không người lái trinh sát – tấn công Wing Loong tới các nước có nhu cầu trên thế giới. Ảnh: China Military Review Wing Loong II được cho là đưa vào phục vụ trong Không quân Trung Quốc từ tháng 11/2018 với tên gọi GJ-2. Nó được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo dài thành công của UAV Trung Quốc trên thị trường thế giới với dòng UAV "Cầu Vồng" và Wing Loong I. Ảnh: 84.uav Sự thành công của UAV tấn công Trung Quốc tới từ giá cả phải chăng, rẻ gấp nhiều lần so với UAV Mỹ nhưng lại có hình dạng, tính năng tương đương. Theo số hiệu của SIPRI, đơn giá một hệ thống UAV MQ-9 Reaper của Mỹ lên tới 16 triệu USD/bộ, trong khi có cùng tính năng mà CH-4 của Trung Quốc chỉ có giá 4 triệu USD/bộ. Ảnh: China Military Review Dĩ nhiên, “tiền nào của ấy”, đã có không ít lời phàn nàn với chất lượng UAV Trung Quốc mà Wing Loong hay CH-3/4 đều bị kêu. Ví như Jordan đã bán tháo toàn bộ số UAV tấn công “Cầu vồng” mua của Trung Quốc khi mới đưa vào sử dụng hơn năm vì chất lượng quá kém. Trong ảnh, UAV Wing Loong bị bắn rơi ở Libya. Ảnh: fobes Trở lại với Wing Loong II, sản phẩm được sản xuất bởi Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), nó giới thiệu lần đầu tại Paris Air Show tháng 6/2017. So với Wing Loong I, phiên bản II dài hơn, cao hơn cho tải trọng lớn hơn. Ảnh: China Military Review Wing Loong II có thể chở tới 400kg vũ khí bao gồm 12 quả bom dẫn đường laser FT-9/50 loại 50kg hoặc TL-10 hoặc các loại tên lửa chống tăng cỡ nhỏ. Tầm bay của UAV đạt 3.000km, bán kính chiến đấu 1.500km, thời gian hoạt động liên tục 20 tiếng, tốc độ tối đa 370km/h. Ảnh: China Military Review Video UAV Wing Loong II phóng tên lửa. Nguồn: Youtube defenceupdate