UAV của Ukraine sẽ không thay đổi cục diện xung đột Nga – Ukraine

Theo tờ Forbes của Mỹ, UAV có thể phá vỡ sự cân bằng trong cuộc xung đột tiềm tàng giữa Nga và Ukraine; nhưng tiếc rằng, cái kết có hậu không giành cho Ukraine và những chiếc UAV của Ukraine sẽ không thể thay đổi kết quả cuộc chiến, như nhiều nhà phân tích tin tưởng. Năm 2020, cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, UAV TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Azerbaijan, sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser chống lại xe tăng Armenia và các phương tiện chiến đấu khác. Nhiều vũ khí phòng không do Nga trang bị cho Armenia, đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công của UAV TB-2 mà phía Azerbaijan sử dụng. Các máy bay không người lái này cũng gây ra tổn thất lớn cho vũ khí của Nga trên chiến trường Syria và Libya. Do đó, khi Ukraine nhận được UAV TB-2 từ Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng chúng trong các hoạt động chiến đấu thực tế, chống lại các lực lượng dân quân ly khai tại Miền Đông nước này; một số người tin rằng, việc Ukraine sử dụng UAV của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Trên thực tế, ngoài UAV TB-2, Ukraine cũng đã triển khai một loạt máy bay không người lái chiến thuật cỡ nhỏ, một số loại có thể mang vũ khí sát thương. Đáng chú ý nhất là máy bay không người lái trinh sát chiến thuật A-1, đã được sử dụng rộng rãi trong quân đội Ukraine. Mặc dù quân đội Nga thừa nhận rằng máy bay không người lái TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ là vũ khí tương đối mạnh của quân đội Ukraine; tuy nhiên, Nga đã sẵn sàng để chống lại các máy bay không người lái này. Chuyên gia quốc phòng Samuel Bendt của Mỹ cho rằng, quân đội Nga có đủ năng lực, để đối phó với những mối đe dọa từ UAV của Ukraine; còn Quân đội Nga tuyên bố rằng, các hệ thống tác chiến điện tử, radar trinh sát và các cảm biến phòng không tiên tiến của họ, có thể phát hiện và chế áp các UAV của Ukraine. Và chắc chắn, Nga sẽ không để số UAV của Ukraine “có cơ hội thể hiện”, gây ra sự tàn sát với các lực lượng mặt đất của họ và cả lực lượng dân quân Miền Đông thân Nga. Không phải ngẫu nhiên mà hệ thống phòng không tự hành Pantsir-S1 được nâng cấp, đặc biệt phù hợp để chống lại UAV. Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tự hành, gồm tám ống phóng tên lửa và hai pháo phòng không 30mm. Dù đã chịu tổn thất ở chiến trường Syria, nhưng rõ ràng giờ đây, họ đã rút ra được bài học cho mình. Các nhà quan sát gần đây cũng nhận thấy rằng, các xe tăng Nga triển khai gần biên giới đã được trang bị “chiếc ô” giáp lồng phía trên, để bảo vệ trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái. Nga hiện đã có “nhiều năm kinh nghiệm” chống lại các UAV cỡ nhỏ, được triển khai ở khu vực xung quanh Donbass. Quân đội Nga sẽ sử dụng kết hợp giữa các hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống phòng không, để chế áp các UAV của Ukraine. Các chuyên gia quân sự Mỹ tin rằng, Nga có thể bẻ gãy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, khi họ có một hệ thống phòng không hoàn chỉnh, tốt hơn nhiều so với Syria hay Armenia về cả vũ khí, tổ chức, trang bị và huấn luyện. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong tương lai, không phải là máy bay không người lái của Ukraine, mà chính là máy bay không người lái do Nga trang bị. Trong cuộc xung đột gần đây nhất, Nga đã sử dụng máy bay không người lái để nhanh chóng tìm và xác định vị trí của Ukraine; đồng thời dẫn đường cho pháo binh của nước này, tiến hành tấn công rất chính xác. Theo các chuyên gia quân sự, trong khu vực chiến sự có Quân đội Nga tham gia, khi nhìn thấy UAV của Nga, điều đó thường có nghĩa là một cuộc tấn công pháo binh quy mô lớn sắp diễn ra. Trong thời gian qua, Nga đã nâng cao khả năng phối hợp giữa UAV và các đơn vị pháo binh của mình. Chuyên gia Mỹ Bendert cho biết, là một phần quan trọng trong biên chế chiến đấu của Quân đội Nga, khả năng của các UAV của Quân đội Nga trong thời gian qua đã được phát triển hơn nữa. Ngoài Syria, quân đội Nga cũng đang tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau trên khắp đất nước. Trong các cuộc tập trận này, quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại UAV với các cấp độ khác nhau và với số lượng nhiều hơn trước. Chúng có khả năng trinh sát tầm xa, cũng như có thể định vị mục tiêu cho các loại pháo phản lực phóng loạt tầm xa Tornado, có tầm bắn 70 km và bao phủ một khu vực rất rộng lớn. Các cuộc tấn công bằng pháo binh liên tục của Quân đội Nga, có thể nhanh chóng làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine tại các vị trí chiến lược và có khả năng tiêu diệt bất kỳ lực lượng tiếp viện nào. Các máy bay không người lái này của Nga, có thể cho phép pháo binh của họ phát hiện và tấn công trước; chính điều này sẽ làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Đồng thời, người Nga cũng có thể sử dụng rộng rãi máy bay không người lái vũ trang, máy bay không người lái tự sát hoặc tên lửa hành trình của họ, để thực hiện các cuộc tấn công cả vào các mục tiêu chiến thuật hoặc chiến lược của Ukraine và các lực lượng can thiệp. Máy bay không người lái sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh trong tương lai, và cuộc xung đột tiềm tàng giữa Nga-Ukraine, có thể dẫn đến việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái, để chiến đấu cho cả hai bên. Nhưng đừng mong đợi bất kỳ màn trình diễn xuất sắc nào của máy bay không người lái Ukraine, vì lần này Nga cũng có máy bay không người lái và còn nhiều hơn thế nữa. Nguồn ảnh: Sina.

