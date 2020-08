Trung Quốc mang theo vũ khí hạng nặng khi xuất quân dự Army Games 2020

Ngày 9/8 vừa qua, Đội tuyển Trung Quốc với hơn 130 cán bộ chiến sĩ đã chính thức lên đường sang Nga chuẩn bị cho Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020. Chuyến đi được thực hiện bởi vận tải cơ Y-20 của Không quân giải phóng Trung Quốc (PLAAF) cất cánh từ sân bay Shenyang Taoxian tại thủ phủ Urumqi, miền bắc nước này. Ảnh: Vận tải cơ Y-20 tại sân bay Shenyang Taoxian. Các cán bộ, chiến sĩ của Trung Quốc sẽ sang Nga và thực hiện kiểm tra y tế nghiêm ngặt đồng thời cách ly theo đúng quy trình trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 23/8.

Ảnh: Cán bộ của đoàn Trung Quốc lên máy bay chuẩn bị sang nước bạn. Do lo ngại tình hình dịch COVID-19 hoành hành phức tạp, năm nay, Trung Quốc đã không được lựa chọn để tổ chức bất cứ nội dung nào của hội thao quân sự quốc tế Army Games, Thay vào đó, 6 nội dung thi sẽ được diễn ra tại các Armenia, Azerbaijan, Belarus, Uzbekistan và 24 nội dung còn lại sẽ tổ chức ở nước chủ nhà Nga. Ảnh: Đoàn cán bộ Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm trước lễ xuất quân. Trước đó từ ngày 5/8, các hình ảnh công bố cho thấy Trung Quốc đã vận chuyển trước các trang bị hạng nặng sang Nga bằng tàu hỏa để chuẩn bị trước cho cuộc thi. Nhất là xe tăng Type 96 đối trọng với những chiếc T-72B3 của nước chủ nhà trong nội dung Tank Biathlon đáng mong chờ nhất.

Ảnh: Xe tăng Type 96 được vận chuyển lên tàu hỏa. Các thiết bị quân sự được vận chuyển từ Manzhouli thuộc khu tự trị Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc. Trung Quốc và Ấn Độ là hai đội tuyển chịu chơi nhất hội thao khi tự gửi khí tài hạng sang tham dự, với Trung Quốc là các xe tăng Type 96 và Ấn Độ là các xe tăng T-90 Bhisma do nước này tự chế tạo trong nước, các nước còn lại đều dùng vũ khí trang bị do chủ nhà cung cấp. Ảnh: Xe địa hình chuyên dụng được đưa lên tàu hỏa chuẩn bị sang Nga. Các khí tài này khi qua đến nước bạn cũng sẽ được lực lượng hóa học khử độc tiêu trùng nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn 100% trước khi được cấp phát đến cho đội tuyển tham gia cuộc thi với mục đích ngăn ngừa dịch COVID-19. Ảnh: Đoàn xe chuyên dụng của Trung Quốc lên tàu hỏa bao gồm xe vận tải, xe chở dầu, xe chỉ huy, xe cần cẩu cứu kéo,.. Trung Quốc trong lần thi này sẽ gửi 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96 sang Nga, trong đó 3 chiếc sẽ biên chế cho 3 đội thi khác nhau và 1 chiếc sẽ làm nhiệm vụ dự bị đề phòng trường hợp hỏng hóc. Ảnh: Đoàn tàu chở khí tài hạng nặng của Trung Quốc sang Nga thi đấu. Trung Quốc từ khi bắt đầu tham gia nội dung thi Tank Biathlon của Army Games đã không sử dụng xe tăng nước chủ nhà cung cấp mà tự đưa sang các xe Type 96 với thông số kỹ thuật là khá tương đồng với T-72B3. Điểm này có thể nói là khá có lợi thế cho Trung Quốc khi kíp lái xe đã có thời gian dài huấn luyện và làm chủ xe tăng từ trong nước. Ảnh: Xe tăng Type 96 trên đường sang Nga. Xe có trọng lượng 43 tấn, dài 10.2m, rộng 3.4m, cao 2.3m, pháo chính 125mm có thể bắn tên lửa chống tăng qua nòng. Mẫu xe tăng này được đánh giá là sự kết hợp giữa T-72 Nga/Xô và tháp pháo kiểu Phương Tây, còn người Trung Quốc thì tự hào rằng nó hoàn toàn vượt trội T-72. Ảnh: Type 96 của đội tuyển Trung Quốc và T-72B3 của đội tuyển Venezuela trên thao trường Tank Biathlon tại Nga. Như vậy có thể thấy rằng, người Trung Quốc đã vô cùng đầu tư cho hội thao quân sự quốc tế Army Games, đây cũng chính là cơ hội chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của quân đội Trung Quốc so với các nước tham gia thi đấu. Dù vậy, khi giải đấu vẫn chưa chính thức khởi tranh, chúng ta vẫn chưa thể tuyên bố bất cứ điều gì. Ảnh: Xe tăng Type 96 Trung Quốc trong một nội dung thi Tank Biathlon. Video Pháo binh Việt Nam sẵn sàng thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN

