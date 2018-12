Trung Quốc kháng chiến chống Nhật ra sao trong CTTG 2?

Cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai diễn ra từ ngày 7/7/1937 tới ngày 2/9/1945 khi Nhật chính thức đầu hàng Quân đồng minh. Cuộc chiến tranh này ban đầu được ít quốc gia phương Tây và thế giới chú ý tới dù nó đẫm máu hơn nhiều mọi cuộc chiến tranh khác xảy ra vào thời gian đầu ở châu Âu. Nguồn ảnh: Weibo. Trong thời gian cuộc chiến tranh này xảy ra, Trung Quốc đã mất tổng cộng hơn 20 triệu người bao gồm cả binh lính lẫn dân thường. Thiệt hại nhân mạng này biến Trung Quốc thành quốc gia có số lượng người chết cao thứ hai trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, chỉ sau Liên Xô. Nguồn ảnh: Weibo. Lực lượng chính đối đấu với Nhật trong cuộc chiến tranh này là Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Trong khi đó Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo Chủ tịch Mao Trạch Đông lúc này vừa hoàn thành cuộc Vạn Lý Trường Chinh và chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu toàn diện với quân Nhật. Nguồn ảnh: Weibo. Với quân đội chính quy, được đào tạo bài bản nhưng Trung Hoa Dân Quốc lại gặp phải rất nhiều khó khăn khi đối phó với Nhật và thường thua lớn trong những trận đánh quyết định. Trong khi đó Giải phóng quân Nhân dân do có lực lượng mỏng và trang bị kém, thường tác chiến theo kiểu du kích lại giành được nhiều thắng lợi hơn dù trên quy mô nhỏ hơn nhiều. Nguồn ảnh: Weibo. Thực tế khi cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra, dù Trung Quốc tuyên bố theo phe Đồng minh chống Nhật và Đức nhưng do cả Liên Xô và Mỹ khi đó đều chưa tham chiến nên Trung Quốc hoàn toàn không nhận được sự trợ giúp từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Weibo. Tới tận khi Liên Xô tham gia Chiến tranh Thế giới thứ 2, mọi sự giúp đỡ của Liên Xô cho Trung Hoa Dân Quốc vẫn rất hạn chế do Moscow không muốn "gây sự" để Nhật tấn công ở mặt trận Thái Bình Dương mà chỉ muốn dồn quân tham chiến ở mặt trận phía Đông chống Đức. Nguồn ảnh: Weibo. Phải tới tận khi Mỹ quyết định tham gia chiến, Washington mới bắt đầu tác động lên Liên Xô về vấn đề Trung Quốc để tăng cường viện trợ cho các lực lượng quân sự của quốc gia này chống Nhật. Nguồn ảnh: Weibo. Cần phải nói thêm, vào thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt nội chiến. Tuy nhiên tất cả các bên khi đó đã quyết định bắt tay nhau, kháng chiến chống Nhật. Hai lực lượng chính tham gia chống Nhật trong cuối những năm 1930 là Quốc dân Đảng và Đảng Cộng Sản Trung Quốc với quân số tổng cộng ước tính hơn 7 triệu quân. Nguồn ảnh: Weibo. Khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945, Quốc dân Đảng có lực lượng tổng cộng 5,7 triệu quân trong khi đó, Đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có lực lượng 1,2 triệu quân. Nguồn ảnh: Weibo. Cuộc chiến tranh Trung - Nhật cũng đánh dấu lần cuối cùng có sự xuất hiện của vũ khí hoá học trong một cuộc Đại Chiến khi quân Nhật sử dụng vũ khí hoá học với cường độ cao tấn công vào dân thường Trung Quốc. Nguồn ảnh: Weibo. Sau khi cùng phe Đồng minh chiến thắng, Trung Quốc được coi là một trong bốn cường quốc của Đồng minh bên cạnh Mỹ, Anh và Liên Xô và được một ghế trong Thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nguồn ảnh: Weibo. Mời độc giả xem Video: Trận chiến trên biển Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

