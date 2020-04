Trớ trêu: Chưa kịp nhận bệnh nhân, thuỷ thủ tàu bệnh viện Mỹ đã dương tính COVID-19

Về mặt lý thuyết, tàu bệnh viện USNS Comfort chưa nhận bất cứ một bệnh nhân nào dương tính với COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Ban đầu khi cập cảng tại New York, tàu bệnh viện USNS Comfort chỉ làm nhiệm vụ cứu chữa cho những bệnh nhân đang cần nằm viện nhưng âm tính với COVID-19. Nguồn ảnh: BI. Động thái này được cho là nhằm giảm tải cho các bệnh viện trên đất liền bên trong thành phố New York, giúp các bệnh viện này có thêm nhân lực và vật lực để đối phó với dịch bệnh. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh tại New York diễn biến phức tạp, quân đội Mỹ đã quyết định cho phép tàu bệnh viện USNS Comfort tham gia chữa trị cho những bệnh nhân dương tính với loại virus chết người này. Nguồn ảnh: BI. Trớ trêu thay, dù chưa có bất cứ bệnh nhân COVID-19 nào được chuyển lên tàu USNS Comfort, đã có một thuỷ thủ trên tàu được xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với loại virus chết người này. Nguồn ảnh: BI. Vụ việc xảy ra vào tối thứ hai vừa rồi, bệnh nhân dương tính với COVID-19 này ngay lập tức được cách ly. Tuy nhiên tới giờ vẫn chưa rõ nguồn bệnh từ thuỷ thủ này. Nguồn ảnh: BI. Bản thân tàu USNS Comfort hiện cũng đang thực hiện biện pháp dịch tễ cực kỳ cẩn thận. Các thuỷ thủ trên tàu sẽ không được phép tiếp xúc với bệnh nhân hay bác sĩ phục vụ trên tàu; nhà ăn và nhà vệ sinh thậm chí cũng không được sử dụng chung. Nguồn ảnh: BI. Vậy nên, việc một thuỷ thủ trên tàu bị dương tính với COVID-19 khiến hải quân Mỹ càng thêm đau đầu không rõ nguồn lây nhiễm từ đâu. Mặc dù vậy ở Mỹ hiện tại, việc truy tìm nguồn lây của từng ca bệnh là bất khả thi do số lượng người nhiễm đã quá lớn.Nguồn ảnh: BI. Bản thân trong xã hội Mỹ hiện cũng đang có rất nhiều người ủ bệnh nhưng chưa phát bệnh và chưa có dấu hiệu ho, khó thở nên chưa đi khám. Đây được coi là nguồn lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm vì lượng virus trong cơ thể những người chưa phát bệnh cũng đủ để lây lan như bình thường. Nguồn ảnh: BI. Video Tàu bệnh viện USNS Comfort lớn bậc nhất thế giới trong biên chế Quân đội Mỹ.

