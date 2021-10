Triều Tiên đã xác nhận phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), lần phóng thử nghiệm thành công mẫu mới tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) này là vụ thử vũ khí mới thứ 8 của Bình Nhưỡng trong thời gian từ đầu năm đến nay. Cũng theo KCNA, SLBM kiểu mới này đã được phóng từ trên tàu ngầm 8.24 Yongung của Bình Nhưỡng, đây cũng là con tàu đã được sử dụng để bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên cách đây 5 năm. Với các thông tin trên, nhiều khả năng công nghệ tên lửa của Triều Tiên đã được nâng lên một tầm cao mới. Và đồng thời, việc này cũng sẽ củng cố cho năng lực của lực lượng hải quân trong tay Bình Nhưỡng. Sau khi việc phóng thử diễn ra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cho biết, sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 20/10 về vấn đề này của Triều Tiên, thể theo đề nghị của Anh và Mỹ. Trong khi đó, ngay sau khi có thông tin về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, các đại diện đặc biệt của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp với nhau tại Washinton để thảo luận hợp tác trước tình hình mới. Một đặc phái viên của Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington lên án việc Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo mới đây, động thái này của Triều Tiên đang vi phạm mạnh mẽ nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Sung Kim kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích khác, đồng thời tham gia vào đối thoại có ý nghĩa Và trong những tuần gần đây, Triều Tiên cũng đã thử nghiệm các loại vũ khí mới như tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hoả và cả tên lửa siêu thanh. Đặc biệt, vào tuần trước, lãnh đạo của Triều Tiên, ông Kim Jong Un đã đổ lỗi cho Mỹ vì gây ra căng thẳng, đồng thời ông cũng khẳng định rằng, Washington vẫn có thái độ thù địch với Bình Nhưỡng. Còn về SLBM thể mới lần này của Triều Tiên, qua hình ảnh được công bố, có thể thấy nó có kích thước tương đối nhỏ gọn hơn so với các thiết kế SLBM trước đây từng được công bố. Đây được cho rằng có thể chính là mẫu SLBM đã xuất hiện trong buổi Triển lãm Quốc phòng Triều Tiên diễn ra hồi trung tuần tháng 10 vừa qua. Theo các chuyên gia, việc trang bị SLBM nhỏ gọn hơn sẽ giúp tích hợp nhiều hơn các tên lửa cho mỗi tàu ngầm, mặt khác thì nó cũng cho phép các thiết kế tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSB) cũng sẽ nhỏ gọn hơn, ít thách thức về mặt kỹ thuật và dễ đàng chuyển đổi từ các tàu ngầm hiện có tại Triều Tiên. Có thể nói, việc thử thành công SLBM thể mới lần này của Triều Tiên tại thành phố Sinpo, sẽ là tiền đề quan trọng và đóng góp rất lớn trong công cuộc nâng cao sức mạnh kho vũ khí quân sự của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Nguồn: Ariang News.

