Trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển tăng Việt Nam tại Army Games 2022

Theo bốc thăm, đội tuyển Việt Nam năm nay sẽ sử dụng xe tăng màu xanh nước biển để tham gia nội dung thi đấu Tank Biathlon, trong khuôn khổ Army Games 2022. Thời tiết hôm nay tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow rất đẹp, tầm nhìn tốt, tạo điều kiện cho nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân thi đấu, cổ vũ cho đội nhà. Ngày 13/8, đội tuyển tăng Việt Nam đã xuất quân tham gia thi đấu trận đầu tiên tại môn thi Tank Biathlon, nằm trong khuôn khổ Army Games 2022. Theo bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng thi đấu với Uzbekistan, Kazakhstan và Venezuela. Theo thể lệ của ban tổ chức, ở nội dung xe tăng hành tiến, 3 kíp xe của đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận vòng loại, lấy thành tích thời gian để so sánh với các đội cùng bảng, chọn ra đội thi đấu vòng bán kết. Năm nay, các đội thi đấu sẽ chỉ thực hiện 3 vòng thi, nhưng số lượng mục tiêu lại nhiều hơn các năm. Việc thay đổi luật này nhằm tránh việc các đội thi đấu cố tình bỏ bài bắn mục tiêu để tăng tốc vòng chạy. Các năm trước, do thành tích được tính bằng thời gian, nhiều đội đã cố tình bắn trượt nhưng thực hiện bài bắn rất nhanh, sau đó chấp nhận chạy phạt, tuy nhiên vẫn về đích với thành tích cao. Sau 6 lượt thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội thi đấu, Venezuela tạm thời đang xếp cuối bảng. Từ năm 2021, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã lọt vào bảng 1 của nội dung thi đấu xe tăng hành tiến. Đây là bảng đấu quy tụ những đội mạnh nhất tại giải Tank Biathlon. Một điểm đáng lưu ý của giải đấu Tank Biathlon, đó là các đội thi đấu phải tuân thủ chặt chẽ luật giao thông của Liên bang Nga, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu. Các năm trước, đã có nhiều đội bị phạt vì va chạm trong bài thi xe tăng hành tiến. Năm 2019, đội tuyển Lào thậm chí đã bị truất quyền thi đấu, sau khi chĩa nòng pháo với một quả đạn trong nòng hướng thẳng về... khán đài. Năm nay, bảng 1 của Tank Biathlon bao gồm các đội thi Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ. Ngoại trừ Trung Quốc sử dụng xe tăng Type 96B tự mang theo, các đội thi đấu còn lại đều sử dụng xe tăng do nước chủ nhà Nga cho mượn. Mặc dù vậy, các xe tăng T-72B3 mà nước chủ nhà Nga cho các đội tuyển nước ngoài sử dụng, lại có nhiều phiên bản khác nhau. Bao gồm bản mod 2011, mod 2016 và mod 2014, ở mỗi phiên bản, sức mạnh động cơ của xe tăng T-72B3 đều có sự chênh lệch rõ rệt.

