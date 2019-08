Trận chiến chóng vánh ở Hồng Kông, đòn đau của Anh hồi CTTG 2

Được biết đến với nhiều tên gọi khác như "Cuộc phòng thủ Hồng Kông" hay "Hồng Kông thất thủ", trận đánh ở Hồng Kông được biết tới như là mở màn cho cuộc so găng trên bộ đầu tiên ở khu vực châu Á Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Wiki. Trận đánh bắt đầu diễn ra từ ngày 8/12/1941 - chỉ đúng một ngày sau khi Không quân Hải quân Nhật Bản tấn công vào Trân Châu Cảng và chính thức tuyên chiến với Mỹ cùng Đồng minh. Nguồn ảnh: Wiki. Mặc dù Nhật không hề tuyên chiến với Anh, tuy nhiên trận đánh ở Hồng Kông vẫn diễn ra, thậm chí vào thời điểm này lính Anh đồn trú trên Hồng Kông còn chưa hề biết việc Tokyo đã "đánh úp" Mỹ tại Trân Châu Cảng một ngày trước đó. Nguồn ảnh: Wiki. Hồng Kông khi này đang có một lực lượng hỗn hợp bao gồm lính quân đội Hoàng gia Anh, lính Ấn Độ, lính Canada, lính Trung Quốc và lính Pháp Tự Do. Nguồn ảnh: Lostwar. Mặc dù bị bất ngờ, tuy nhiên liên quân của khối thịnh vượng chung vẫn chiến đấu cực kỳ ngoan cường trước sức mạnh áp đảo của Lục quân và Hải quân Nhật Bản. Nguồn ảnh: Wararchive. Tham gia trận đánh này, phía Nhật Bản tung vào trận tổng cộng 29.700 quân cùng 47 chiến đấu cơ, một tuần dương hạm, ba khu trục hạm, bốn tàu phóng lôi và ba tàu hoả lực hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Wararchive. Trong khi đó lực lượng của khối Thịnh vượng chung lại chỉ có 14.500 lính trên toàn bộ Hồng Kông cùng một khu trục hạm cùng một tàu hoả lực. Chưa kể đến việc, lực lượng phòng thủ của Đồng minh ở Hồng Kông có khả năng hiệp đồng kém do thông tin liên lạc rất yếu kém. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau năm ngày gồng mình chống đỡ và kêu gọi cứu viện trong bất lực, cuối cùng liên quân của khối Thịnh vượng chung đã chập nhận buông súng đầu hàng tại những chốt phòng thủ quan trọng nhất, quân Nhật tiến thẳng vào Hồng Kông. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuộc chiến vẫn tiếp tục nhỏ lẻ trên khu vực Hồng Kông với một số nhóm lính cứng đầu tin rằng quân Đồng minh sẽ không thể để mất Hồng Kông vào tay Nhật. Tuy nhiên tới ngày Noel năm 1941, Nhật chính thức bình định được khu vực này. Nguồn ảnh: Pinterest. Kết thúc trận đánh ngắn ngủi này, quân đội Anh cùng đồng minh chịu thiệt hại khá nặng, lên tới 2113 người bị thiệt mạng hoặc mất tích, 2300 người bị thương và 10.000 người bị bắt làm tù binh. Toàn bộ lực lượng hải quân Anh gồm một khu trục hạm và một tàu hoả lực đều bị cố tình đắm đắm để tránh rơi vào tay Nhật. Nguồn ảnh: Pinterest. Đổi lại, thiệt hại của Nhật là cực kỳ ít ỏi do lực lượng nay áp đảo hoàn toàn về hoả lực trên không, trên bộ và trên biển. Chỉ có 675 lính Nhật bị thiệt mạng cùng với 2079 lính bị thương. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra trong trận đánh Hồng Kông, còn có khoảng 4000 dân thường bị thiệt mạng và 3000 người khác bị thương. Sau khi chiếm được Hồng Kông, Nhật Bản tiếp tục thực hiện nhiều hành động khủng bố, hãm hiếp và bắt cóc người dân sinh sống trong khu vực này cho tới tận khi Hồng Kông được giải phóng. Nguồn ảnh: Gettyimg. Mời độc giả xem Video: Quân đội Trung Quốc tiến vào tiếp quản Hồng Kông từ tay Anh

