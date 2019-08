Thực hư vụ va chạm bí ẩn giữa tàu hàng Đài Loan và chiến hạm TQ

Hiện trường nơi xảy ra vụ va chạm hôm 31/7 vừa rồi giữa một tàu chở hàng của Đài Loan với một tàu được cho là tàu chiến của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Driver.

Theo thông tin chính thức được phía Đài Loan thông báo, lực lượng Phòng vệ Duyên hải đã ngay lập tức cử hai tàu tuần tra mỗi tàu có độ giãn nước 100 tấn tới vùng biển xảy ra tai nạn ngay sau khi nhận được tin báo để "truy tìm" hung thủ và đã phát hiện một tàu Trung Quốc chưa xác định được danh tính trong khu vực.

Phía Đài Loan cho hay, tàu của Trung Quốc đã bị hư hại nặng sau vụ va chạm, phần thân tàu biến dạng khiến nó rất khó khăn trong việc di chuyển trên biển nhưng tàu quân sự của phía Trung Quốc vẫn nhất quyết không chịu dừng lại mà di chuyển thẳng về đất liền.

Do điều kiện thời tiết và đêm tối, các tàu tuần tra của Đài Loan không thể đọc được số hiệu trên tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên giới chức Đài Loan cho biết tàu chiến của Trung Quốc sau vụ việc đã di chuyển về hướng Đông Sơn, Phúc Kiến và rất có khả năng đây là một trong số những tàu Hải quân của Trung Quốc tham gia tập trận trên eo biển Đài Loan - cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 29/7 vừa rồi và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2/8.

Phía Đài Loan cũng từ chối cho biết rằng liệu có phải tàu chiến Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu hàng của nước này hay không và quan chức Đài Loan cũng khẳng định họ không hề biết trong vụ tai nạn, tàu Yutai Number One của Đài Loan đang chở theo hàng hoá gì.

Nhiều khả năng, đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn hàng hải nhưng lại xảy ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Trong năm 2017, hai tàu chiến lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đã từng đâm vào các tàu vận tải thương mại khiến tổng cộng 17 thuỷ thủ đoàn trên các tàu Mỹ bị thiệt mạng. Tuy nhiên các cuộc điều tra sau này đã kết luận vụ việc xảy ra trên các tuyến đường hàng hải thông dụng và đáng lẽ ra nếu thuỷ thủ đoàn trên hai tàu cảnh giác hơn, vụ việc đáng tiếng đã không thể xảy ra. Tàu tuần tra của lực lượng Phòng vệ Duyên hải Đài Loan tham gia ứng cứu sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn. Nguồn ảnh: Driver.

Trong vụ việc vừa xảy ra ở eo biển Đài Loan rất có thể cũng có nguyên nhân tương tự, nhất là khi Hải quân Trung Quốc rất thường xuyên hiện diện quân sự ở khu vực biển này và tiến hành các cuộc di chuyển tuần tra, đảm bảo an ninh hàng hải trên biển tại khu vực mà các tàu bè của Đài Loan và của quốc tế thường xuyên qua lại.

Cuộc tập trận được Trung Quốc tổ chức ở eo biển Đài Loan diễn ra trong bối cảnh các tàu Mỹ vừa di chuyển qua khu vực biển này khiến Bắc Kinh cực kỳ "nóng mặt". Bản thân phía Mỹ cũng khẳng định sự hiện diện của Hải quân nước này tại đây cũng chỉ nhằm đảm bảo cho "quyền tự do hàng hải trong khu vực. Ngoài ra, việc các tàu Mỹ di chuyển qua khu vực biển này được cho là một đòn "thách thức" phía Trung Quốc dám xâm phạm vào quyền tự do hàng hải tại eo biển Đài Loan trong tương lai.

Trước đó cũng trong tháng 7/2019, Mỹ đã đồng ý thông qua hợp đồng bán một lượng vũ khí lớn cho Đài Loan, trong đó bao gồm cả các xe tăng M1 Abram và cả các chiến đấu cơ F-16 Viper Block 70. Đáp lại, Bắc Kinh khẳng định việc Đài Loan mua các chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ có thể là hành động "vượt qua lằn ranh đỏ" dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực.

Hiện tại, nhà chức trách Đài Loan vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn liên quan tới tàu Yutai Number One và hy vọng rằng sự việc sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai để chắc chắn rằng sự cố xảy ra không đúng lúc này sẽ không làm leo thang căng thẳng trong khu vực này. Mời độc giả xem Video: Đài Loan tập trận cực khủng với hàng loạt khí tài quân sự hạng nặng.

