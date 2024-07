Tên lửa Nga bất ngờ tấn công, cả Su-27 và Mi-24 đều không thoát

Để tăng viện cho mặt trận Kharkov, ngay cả các đơn vị "hiếm" như Lữ đoàn 101 của Bộ Tổng tham mưu và Lữ đoàn bộ binh liên hợp của Không quân Ukraine cũng được huy động. Còn các đơn vị phòng vệ lãnh thổ, bộ binh, bộ binh cơ giới, lính thủy đánh bộ và thậm chí cả cảnh sát, bộ đội biên phòng cũng đều được huy động. Không quá lời khi nói rằng, ở phía bắc Kharkov, Quân đội Ukraine đã tập trung nhiều loại đơn vị đa dạng nhất trên toàn mặt trận, trong đó có lực lượng cơ động mạnh nhất. Như vậy Quân đội Ukraine đã huy động rất nhiều quân để phản công “Cụm quân phía Bắc” của Nga. Hơn nữa, Quân đội Ukraine không chỉ điều động các lữ đoàn chiến đấu mà còn triển khai các đơn vị chiến đấu bằng máy bay không người lái trong toàn quân và huy động các đơn vị pháo binh hạng nặng do phương Tây viện trợ, để hỗ trợ cho mặt trận quan trọng này. Ngoài ra, lực lượng không quân Ukraine còn mạo hiểm triển khai các máy bay chiến đấu còn lại từ thời Liên Xô và số trực thăng ít ỏi còn lại đưa ra các sân bay tuyến trước, để tham gia hỗ trợ về hướng Kharkov. Trong trận chiến ở Kharkov lần này, Quân đội Nga đã áp dụng một lối đánh khác. Hiện tại, “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga thực tế không có nhiều quân, nhưng theo hướng này, có lẽ tập trung sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trên toàn mặt trận. Nhiều loại vũ khí không được Quân đội Nga sử dụng, hoặc sử dụng với số lượng hạn chế trên các mặt trận khác, thì đang được ném vào đây một cách liều lĩnh. Ví dụ như bom FAB-3000 với mô-đun cánh lượn, được đem thử nghiệm luôn ở đây; mục tiêu là Lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Sau khi Quân đội Ukraine sử dụng lực lượng không quân, Quân đội Nga cũng đáp trả bằng đòn ăn miếng trả miếng, khi tiêu diệt Trung tá Denis Vasiliuk, Tham mưu trưởng Lữ đoàn không quân 831 của Quân đội Ukraine, trong một trận không chiến. Ngoài ra Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái, bay cách biên giới hơn 100 km vào sâu trong nội địa Ukraine, giám sát các sân bay của quân đội Ukraine đang chi viện cho tiền tuyến. Khi Quân đội Ukraine điều động máy bay chiến đấu và trực thăng từ khu vực phía Tây, Quân đội Nga đã trực tiếp sử dụng tên lửa Iskander để bắn phá mà không cho Quân đội Ukraine có thời gian phản ứng. Trước đó, trong vụ tấn công sân bay Mirgorod, Quân đội Nga đã sử dụng ít nhất 2 tên lửa Iskander mang đầu đạn chùm, tấn công phá hủy 7 máy bay chiến đấu Ukraine và gây thương vong cho số quân nhân Ukraine đang hỗ trợ, sửa chữa tại sân bay. Mirgorod cách biên giới Nga-Ukraine 145 km. Vì khoảng cách này không an toàn nên Quân đội Ukraine không thực sự bố trí máy bay chiến đấu; các máy bay chiến đấu của Quân đội Ukraine thường ẩn nấp ở phía tây và sống sót được với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng không phương Tây. Hiện tại cuộc chiến ở hướng Kharkov đang căng thẳng, Quân đội Ukraine đã mạo hiểm ra tay, nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc “5 ăn, 5 thua”. Xét theo tình hình phòng không hiện tại của Quân đội Ukraine, thì họ không thể ngăn cản được tên lửa đạn đạo Iskander. Sau khi tấn công tiêm kích Su-27 ở sân bay Mirgorod, Quân đội Nga cũng không bỏ sót trực thăng Ukraine ở sân bay Poltava. Sân bay này là căn cứ thường trực cho số trực thăng của Quân đội Ukraine trước chiến tranh. Đương nhiên, nó không thể được sử dụng bình thường khi chiến tranh nổ ra. Nhưng để hỗ trợ Kharkov, người Ukraine đành chấp nhận rủi ro là triển khai trực thăng tại đây. Nơi này gần biên giới Nga-Ukraine hơn sân bay Mirgorod với khoảng cách chỉ 115 km. UAV trinh sát của Nga có thể bay qua Mirgorod thì đương nhiên chúng có thể bay lượn trên sân bay Poltava. Không khó khăn gì khi UAV trinh sát của Nga đã phát hiện được trực thăng Mi-24 của Ukraine tại sân bay Poltava, đồng thời có các phương tiện hỗ trợ và sở chỉ huy tương ứng ở gần đó. Sau khi thông tin trinh sát của UAV truyền về, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander mang đầu đạn chùm để thực hiện cuộc tấn công. Số máy bay chiến đấu cánh cố định và trực thăng hiện tại của Quân đội Ukraine tồn tại đến ngày nay nhờ những nỗ lực của phương Tây trong việc hỗ trợ thông tin tình báo, vũ khí phòng không và cả sự hỗ trợ trực tiếp máy bay. Nếu số máy bay chiến đấu vốn đã ít này và lực lượng hỗ trợ của chúng lại chịu tổn thất, thì Không quân Ukraine sau này sẽ khó phục hồi. Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đạn đạo Iskander trong thời gian gần đây. Bản thân số lượng lớn tên lửa này không có gì khó hiểu, vì Nga hiện đang trong tình trạng huy động công nghiệp quốc phòng thời chiến, do vậy sản lượng tên lửa chắc chắn tăng lên. Tuy nhiên tên lửa Iskander không sử dụng tràn lan, mà sử dụng theo kiểu “phẫu thuật” với những mục tiêu có giá trị cao, nhạy cảm với thời gian. Hiện nay, số lượng các cuộc tấn công thành công của Quân đội Nga đã tăng lên, có lẽ là kết quả của sự cải tiến cả về vũ khí và trinh sát. Đối với quân đội Ukraine, đây rõ ràng không phải là tin tốt. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Sputnik, X). Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tấn công vào sân bay Mirgorod. Nguồn: X.

Để tăng viện cho mặt trận Kharkov, ngay cả các đơn vị "hiếm" như Lữ đoàn 101 của Bộ Tổng tham mưu và Lữ đoàn bộ binh liên hợp của Không quân Ukraine cũng được huy động. Còn các đơn vị phòng vệ lãnh thổ, bộ binh, bộ binh cơ giới, lính thủy đánh bộ và thậm chí cả cảnh sát, bộ đội biên phòng cũng đều được huy động. Không quá lời khi nói rằng, ở phía bắc Kharkov, Quân đội Ukraine đã tập trung nhiều loại đơn vị đa dạng nhất trên toàn mặt trận, trong đó có lực lượng cơ động mạnh nhất. Như vậy Quân đội Ukraine đã huy động rất nhiều quân để phản công “Cụm quân phía Bắc” của Nga. Hơn nữa, Quân đội Ukraine không chỉ điều động các lữ đoàn chiến đấu mà còn triển khai các đơn vị chiến đấu bằng máy bay không người lái trong toàn quân và huy động các đơn vị pháo binh hạng nặng do phương Tây viện trợ, để hỗ trợ cho mặt trận quan trọng này. Ngoài ra, lực lượng không quân Ukraine còn mạo hiểm triển khai các máy bay chiến đấu còn lại từ thời Liên Xô và số trực thăng ít ỏi còn lại đưa ra các sân bay tuyến trước, để tham gia hỗ trợ về hướng Kharkov. Trong trận chiến ở Kharkov lần này, Quân đội Nga đã áp dụng một lối đánh khác. Hiện tại, “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga thực tế không có nhiều quân, nhưng theo hướng này, có lẽ tập trung sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trên toàn mặt trận. Nhiều loại vũ khí không được Quân đội Nga sử dụng, hoặc sử dụng với số lượng hạn chế trên các mặt trận khác, thì đang được ném vào đây một cách liều lĩnh. Ví dụ như bom FAB-3000 với mô-đun cánh lượn, được đem thử nghiệm luôn ở đây; mục tiêu là Lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Sau khi Quân đội Ukraine sử dụng lực lượng không quân, Quân đội Nga cũng đáp trả bằng đòn ăn miếng trả miếng, khi tiêu diệt Trung tá Denis Vasiliuk, Tham mưu trưởng Lữ đoàn không quân 831 của Quân đội Ukraine, trong một trận không chiến. Ngoài ra Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái, bay cách biên giới hơn 100 km vào sâu trong nội địa Ukraine, giám sát các sân bay của quân đội Ukraine đang chi viện cho tiền tuyến. Khi Quân đội Ukraine điều động máy bay chiến đấu và trực thăng từ khu vực phía Tây, Quân đội Nga đã trực tiếp sử dụng tên lửa Iskander để bắn phá mà không cho Quân đội Ukraine có thời gian phản ứng. Trước đó, trong vụ tấn công sân bay Mirgorod, Quân đội Nga đã sử dụng ít nhất 2 tên lửa Iskander mang đầu đạn chùm, tấn công phá hủy 7 máy bay chiến đấu Ukraine và gây thương vong cho số quân nhân Ukraine đang hỗ trợ, sửa chữa tại sân bay. Mirgorod cách biên giới Nga-Ukraine 145 km. Vì khoảng cách này không an toàn nên Quân đội Ukraine không thực sự bố trí máy bay chiến đấu; các máy bay chiến đấu của Quân đội Ukraine thường ẩn nấp ở phía tây và sống sót được với sự hỗ trợ của các hệ thống phòng không phương Tây. Hiện tại cuộc chiến ở hướng Kharkov đang căng thẳng, Quân đội Ukraine đã mạo hiểm ra tay, nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc “5 ăn, 5 thua”. Xét theo tình hình phòng không hiện tại của Quân đội Ukraine, thì họ không thể ngăn cản được tên lửa đạn đạo Iskander. Sau khi tấn công tiêm kích Su-27 ở sân bay Mirgorod, Quân đội Nga cũng không bỏ sót trực thăng Ukraine ở sân bay Poltava. Sân bay này là căn cứ thường trực cho số trực thăng của Quân đội Ukraine trước chiến tranh. Đương nhiên, nó không thể được sử dụng bình thường khi chiến tranh nổ ra. Nhưng để hỗ trợ Kharkov, người Ukraine đành chấp nhận rủi ro là triển khai trực thăng tại đây. Nơi này gần biên giới Nga-Ukraine hơn sân bay Mirgorod với khoảng cách chỉ 115 km. UAV trinh sát của Nga có thể bay qua Mirgorod thì đương nhiên chúng có thể bay lượn trên sân bay Poltava. Không khó khăn gì khi UAV trinh sát của Nga đã phát hiện được trực thăng Mi-24 của Ukraine tại sân bay Poltava, đồng thời có các phương tiện hỗ trợ và sở chỉ huy tương ứng ở gần đó. Sau khi thông tin trinh sát của UAV truyền về, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander mang đầu đạn chùm để thực hiện cuộc tấn công. Số máy bay chiến đấu cánh cố định và trực thăng hiện tại của Quân đội Ukraine tồn tại đến ngày nay nhờ những nỗ lực của phương Tây trong việc hỗ trợ thông tin tình báo, vũ khí phòng không và cả sự hỗ trợ trực tiếp máy bay. Nếu số máy bay chiến đấu vốn đã ít này và lực lượng hỗ trợ của chúng lại chịu tổn thất, thì Không quân Ukraine sau này sẽ khó phục hồi. Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đạn đạo Iskander trong thời gian gần đây. Bản thân số lượng lớn tên lửa này không có gì khó hiểu, vì Nga hiện đang trong tình trạng huy động công nghiệp quốc phòng thời chiến, do vậy sản lượng tên lửa chắc chắn tăng lên. Tuy nhiên tên lửa Iskander không sử dụng tràn lan, mà sử dụng theo kiểu “phẫu thuật” với những mục tiêu có giá trị cao, nhạy cảm với thời gian. Hiện nay, số lượng các cuộc tấn công thành công của Quân đội Nga đã tăng lên, có lẽ là kết quả của sự cải tiến cả về vũ khí và trinh sát. Đối với quân đội Ukraine, đây rõ ràng không phải là tin tốt. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Sputnik, X). Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga tấn công vào sân bay Mirgorod. Nguồn: X.