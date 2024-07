Tên lửa Iskander trúng 10 chuyên gia nước ngoài, Mỹ lộ con át chủ bài

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài được hơn hai năm. Vào đầu năm 2023, với sự giúp đỡ của các nước phương Tây, Kiev đã vạch ra hàng loạt kế hoạch phản công. Nhưng thời kỳ tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, chỉ trong vòng 18 tháng, vũ khí và trang bị cũng như năng lực kỹ, chiến thuật của Quân đội Nga đã được cải thiện nhanh chóng, đẩy Quân đội Ukraine vào thế bị động. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, chỉ riêng nửa đầu năm 2024, số thương vong của Quân đội Ukraine đã lên tới 111.000 người và Quân đội Nga đã kiểm soát thêm ít nhất 880 km2 lãnh thổ Ukraine. Quân đội Nga thể hiện khả năng tấn công chính xác cực kỳ mạnh mẽ trong cuộc đối đầu này. Để làm chậm tốc độ tấn công của Nga, Ukraine với sự hỗ trợ của các nước phương Tây, đã sử dụng số lượng lớn vũ khí tấn công tầm xa và tấn công vào các mục tiêu ở Nga, bao gồm kho dầu, kho vũ khí, trạm radar và các mục tiêu có tính chiến lược khác. Tất nhiên Nga sẽ không chịu ngồi im chịu đánh, khi gần đây, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp vào nhiều mục tiêu quan trọng ở trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm các trung tâm chỉ huy và nhiều cơ sở quân sự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/7 thông báo, họ đã sử dụng thành công tên lửa tầm xa để phá hủy 3 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Quân đội Ukraine và tiêu diệt 10 chuyên gia bảo trì nước ngoài trong cuộc tấn công. Đoạn video được công bố chính thức chỉ dài 1 phút 45 giây. Trong video, tên lửa bắn thẳng vào mục tiêu khi những tia lửa rực rỡ bùng lên, 3 hệ thống HIMARS bị thiêu rụi. Kế hoạch tấn công của Nga nhanh chóng gây chấn động các nước phương Tây, dư luận bắt đầu lên án mạnh mẽ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày đăng thông điệp trên mạng xã hội, cáo buộc Quân đội Nga phóng hơn 40 tên lửa không chỉ gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự, mà còn tấn công cơ sở hạ tầng trong thành phố. Một trong những bệnh viện nhi đồng đã bị hư hại nghiêm trọng và hiện chưa rõ số người thương vong. Tuy nhiên, Nga không đồng tình với tuyên bố của Kiev, cho rằng Quân đội Nga không tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường, mà chỉ tấn công các mục tiêu có tiềm lực quân sự cao. Các tòa nhà dân cư và bệnh viện bị hư hại, là do tên lửa phòng không phóng ở Kiev “rơi xuống” và không liên quan gì đến tên lửa Nga. Xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine không còn là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Các hành động quân sự của Nga đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, khiến Mỹ và NATO không chỉ cung cấp một lượng lớn hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, mà còn hỗ trợ một số lượng lớn vũ khí tiên tiến, để giúp Quân đội Ukraine phản công. Tư lệnh Quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Cavalli cho biết, tỷ lệ hỏa lực hiện nay giữa Nga và Ukraine trên chiến trường đã lên tới 5:1, nghĩa là cứ mỗi quả đạn pháo do Ukraine bắn ra, Nga sẽ bắn trả bằng 5 quả đạn pháo. Chỉ trong vài tuần nữa, tỷ lệ này sẽ sớm tăng lên 10:1. Dù Mỹ và NATO đã cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí, nhưng họ vẫn không thể thay đổi được cục diện chiến trường hiện nay. Lý do đầu tiên là Quân đội Nga có nguồn phương thức tấn công vô tận, từ nhiều loại tên lửa cho đến UAV và các loại bom lượn có điều khiển. Những vũ khí này gây ra mối đe dọa lớn cho hệ thống phòng không của Ukraine. Thứ hai, mặc dù hệ thống phòng không mà Ukraine hiện sở hữu rất mạnh, nhưng hiệu quả của nó trên chiến trường là không khả quan. Do các hệ thống radar trinh sát và radar hỏa lực, của các tiểu đoàn tên lửa phòng không, không thể bật liên tục để tiến hành trinh sát mục tiêu, mà phần lớn là ở chế độ im lặng. Do vậy nhiều lần các hệ thống phòng không của Ukraine đã bị UAV và tên lửa hành trình của Nga tấn công, khi đang ở chế độ “nghỉ ngơi”. Rõ ràng việc đánh chặn hoàn toàn tên lửa Nga là không thực tế. Do vậy để thực sự kiềm chế “cuộc tấn công trên bầu trời” của Quân đội Nga, Ukraine phải có một lực lượng không quân hùng mạnh, có thể được triển khai để bảo vệ không phận bất cứ lúc nào; tức là phải ở chế độ bay tuần tra theo khu vực. Mặc dù Mỹ cũng quan tâm đến việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng rõ ràng ở giai đoạn này Ukraine đơn giản là không thể tổ chức một lực lượng không quân có hiệu quả chiến đấu và đương nhiên không thể sánh được với Không quân Nga. Tin vui đến với Ukraine, vào ngày 9/7 đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng tống Biden đã tuyên bố tại cuộc họp thượng đỉnh rằng, các nước phương Tây sẽ hỗ trợ hàng chục hệ thống phòng không cho Ukraine, trong đó có hệ thống Patriot mà Ukraine mong đợi. Đến năm 2025, Ukraine sẽ nhận được hàng trăm đạn tên lửa Patriot tầm xa. Mỹ đã chi rất nhiều tiền để hỗ trợ Ukraine và có ý đồ lớn nhằm hạ bệ Nga. Đánh giá từ tuyên bố của NATO, các nước phương Tây sẽ phân bổ thêm 1 tỷ USD, để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. NATO thậm chí còn muốn sáp nhập Kiev vào hệ thống phòng không tích hợp, đây chắc chắn là một khoản chi phí bổ sung. Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ ra rằng, NATO chắc chắn đang “đùa với lửa”, khi không có từ nào liên quan đến "hòa bình" trong tuyên bố này. Các nước phương Tây đang dần vượt qua điểm mấu chốt của chính mình, thậm chí còn có những nghi ngờ rằng, họ đang chuẩn bị tự mình chấm dứt nó. (Nguồn ảnh: TASS, CNN, Forbes, Reuters, Ukrinform).

