Tên lửa Iskander của Nga xóa sổ 6 đại đội quân dự bị Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga trong một báo cáo thường kỳ cho biết, Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, để tổ chức tấn công nhanh vào nhà ga Chaplino ở vùng Dnepropetrovsk; phá hủy một đoàn tàu quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 200 lính Ukraine và phá hủy 10 phương tiện chiến đấu. Đáng chú ý là phía Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga tấn công vào dân thường; tuy nhiên trên các đoạn video từ hiện trường, người xem có thể thấy rằng một đoàn tàu vận chuyển thiết bị quân sự đến khu vực Donbass dừng tại ga Chaplino đã bị phá hủy. Nhưng đoàn tàu còn có các toa hành khách và rất có thể đã có người dân ở lẫn trong đó.Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin thiệt hại của quân đội Ukraine, tuy nhiên người ta hy vọng các hình ảnh vệ tinh từ nơi xảy ra vụ tấn công, sẽ cung cấp một bức tranh khách quan hơn về những gì đã xảy ra tại ga Chaplino. Trong khi đó Quân đội Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch mùa thu, khi đã phát động một cuộc tấn công tổng lực vào các tuyến phòng thủ Quân đội Ukraine, được triển khai ở các khu vực phía đông và nam của nước này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 công khai tuyên bố rằng, trong 24 giờ qua, các đơn vị không quân chiến thuật của Nga, đã sử dụng vũ khí dẫn đường, tên lửa và pháo binh đánh thiệt hại nặng 12 đơn vị Quân đội Ukraine tại khu vực Donetsk và các vùng Zarpar và Kherson. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thông tin cho biết, các đơn vị chiến đấu nói trên của quân đội Nga tiếp tục tấn công các cơ sở quân sự khác ở Ukraine, phá hủy 7 kho vũ khí và 4 cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự ở Ukraine. Theo kế hoạch tác chiến, do Bộ Tổng tham mưu và Bộ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt giai đoạn 2 của Quân đội Nga phối hợp xây dựng, dựa trên chiến lược và chiến thuật của Quân đội Nga, 3 lữ đoàn tên lửa, 2 lữ đoàn không quân lục quân đã được điều động vào chiến dịch. Ngoài ra 5 trung đoàn không quân trực thăng, 4 lữ đoàn pháo binh và 12 lữ đoàn bộ binh cơ giới có tổng quân số khoảng 120.000 quân của Quân đội Nga đã sẵn sàng cho chiến dịch mùa thu. Còn phía bên phía Ukraine, quân đội Ukraine cũng đã sẵn sàng cho chiến dịch mùa thu ở Donetsk, Zaporo, Kharkov và các khu vực khác, khi triển khai 164 điểm tập kết quân và các trận địa phòng ngự tương ứng ở các khu vực nói trên. Theo trang tin Topwar của Nga, Quân đội Nga, với sự hỗ trợ của dân quân thân Nga, tiếp tục tổ chức tấn công các lực lượng Ukraine ở Donbass và các khu vực khác. Phía Ukraine buộc phải rút các đơn vị chiến đấu tuyến trước vốn bị tổn thất nặng nề, thay thế bằng lực lượng dự bị động viên. Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, hai lữ của Quân đội Ukraine đã mất khả năng chiến đấu, do tổn thất về quân số và trang thiết bị; đó là hai lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53 và 93, tổ chức phòng thủ ở khu vực Novomikhailovka thuộc Donetsk và Dibrovnoye thuộc Kharkov. Do hai lữ đoàn 53 và 93 của Ukraine đã mất hoàn toàn sức chiến đấu, nên lực lượng tàn quân còn lại, được thu dung về hậu cứ. Còn tại khu vực Seversk, đã lâu không được nhắc đến, các vị trí phòng ngự của Lữ đoàn 25 lính dù Ukraine, đã thất thủ dưới hỏa lực tập trung của pháo binh Nga. Còn tại khu vực Yakovlevka, Lữ đoàn 101 của Ukraine phòng thủ tại đây đã phải hứng chịu những đợt pháo kích dữ dội của quân Nga, làm 50 quân nhân của lữ đoàn này bị loại khỏi vòng chiến đấu. Chỉ trong ngày 25/8, pháo binh Nga đã bắn phá 163 khu tập trung quân, 9 sở chỉ huy, phá hủy 5 kho đạn và kho chứa nhiên liệu, dầu nhớt của Ukraine. Tại khu vực Barvenkovo, một radar của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị phá hủy. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 6 UAV của Ukraine, ngoài ra đánh chặn một tên lửa Tochka-U ở khu vực Novaya Kakhovka, sáu tên lửa HIMARS và Vilkha. Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine phóng rất ít đạn tên lửa HIMARS; lý do có thể là do thiếu đạn vì các kho chứa tên lửa bị quân đội Nga phá hủy, trong khi viện trợ của phương Tây vẫn chưa tới nơi.

