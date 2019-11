Tàu sân bay 4,5 tỷ USD sửa xong, hải quân Mỹ thêm phần hoành tráng

Đầu năm 2019 vừa rồi, Lầu Năm Góc cho biết quá trình đại tu giữa vòng đời của tàu sân bay hạt nhân USS Harry S. Truman có thể sẽ bị huỷ bỏ và bản thân con tàu có thể sẽ bị cho về hưu sớm như một biện pháp cắt giảm chi phí. Sau tuyên bố của Lầu Năm Góc chỉ vài tháng, tàu sân bay USS Harry S. Truman đã gặp một loạt các sự cố nghiêm trọng khiến nó phải nằm bờ sửa chữa. Việc đại tu giữa vòng đời của USS Harry S. Truman về cơ bản đã bị huỷ bỏ khiến cho tàu sân bay này gặp phải rất nhiều khó khăn khi hoạt động trong những năm cuối đời do phần lớn thiết bị, linh kiện của nó đã chuẩn bị đến tuổi về hưu nhưng kinh phí sửa chữa đã bị "lột sạch". Theo dự kiến, tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ sẽ được bảo dưỡng giữa vòng đời vào năm 2024 tới đây. Tuy nhiên do lớp tàu sân bay Gerald R. Ford xuất hiện đúng theo dự kiến nên có khả năng USS Harry S. Truman sẽ phải về hưu sớm. USS Harry S. Truman là tàu sân bay thứ 8 trên tổng số 10 tàu sân bay được đóng theo lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Tàu sân bay này được đặt tên theo Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ và có cảng chính đặt ở Virginia. Mới được hạ thuỷ từ năm 1996, tới nay tàu USS Harry S. Truman mới chỉ bước qua tuổi 23 và dự kiến sẽ phục vụ đến năm 28 tuổi trước khi cần phải thay lõi phản ứng hạt nhân cũng như cải tiến hệ thống máy móc. Thông thường, mọi tàu sân bay hạt nhân của Mỹ đều sẽ được sử dụng qua hai vòng đời với việc thay lõi phản ứng hạt nhân ở giữa quá trình phục vụ. Quá trình thay thế lõi phản ứng hạt nhân sẽ diễn ra sau từ 20 tới 30 năm kể từ khi tàu hạ thuỷ do lõi phản ứng hạt nhân sẽ phân rã hết. Với việc tàu USS Harry S. Truman là tàu sân bay thứ 8 được đóng theo lớp Nimitz bị cho về hưu sớm từ năm 2024, rất có thể các tàu sân bay thứ 9 và thứ 10 được đóng theo lớp này cũng chịu chung số phận. Trong khi đó, những tàu sân bay lớp Nimitz đầu tiên tưởng chừng như đã quá cũ và sẽ được cho về hưu đầu tiên thì lại đã trải qua việc nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng sẽ được giữ lại phục vụ thêm nhiều chục năm nữa trước khi bị cho về hưu. Nguồn ảnh: USNI. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ thể hiện khả năng "ôm cua" ở tốc độ lớn.

Đầu năm 2019 vừa rồi, Lầu Năm Góc cho biết quá trình đại tu giữa vòng đời của tàu sân bay hạt nhân USS Harry S. Truman có thể sẽ bị huỷ bỏ và bản thân con tàu có thể sẽ bị cho về hưu sớm như một biện pháp cắt giảm chi phí. Sau tuyên bố của Lầu Năm Góc chỉ vài tháng, tàu sân bay USS Harry S. Truman đã gặp một loạt các sự cố nghiêm trọng khiến nó phải nằm bờ sửa chữa. Việc đại tu giữa vòng đời của USS Harry S. Truman về cơ bản đã bị huỷ bỏ khiến cho tàu sân bay này gặp phải rất nhiều khó khăn khi hoạt động trong những năm cuối đời do phần lớn thiết bị, linh kiện của nó đã chuẩn bị đến tuổi về hưu nhưng kinh phí sửa chữa đã bị "lột sạch". Theo dự kiến, tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ sẽ được bảo dưỡng giữa vòng đời vào năm 2024 tới đây. Tuy nhiên do lớp tàu sân bay Gerald R. Ford xuất hiện đúng theo dự kiến nên có khả năng USS Harry S. Truman sẽ phải về hưu sớm. USS Harry S. Truman là tàu sân bay thứ 8 trên tổng số 10 tàu sân bay được đóng theo lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Tàu sân bay này được đặt tên theo Tổng thống thứ 33 của nước Mỹ và có cảng chính đặt ở Virginia. Mới được hạ thuỷ từ năm 1996, tới nay tàu USS Harry S. Truman mới chỉ bước qua tuổi 23 và dự kiến sẽ phục vụ đến năm 28 tuổi trước khi cần phải thay lõi phản ứng hạt nhân cũng như cải tiến hệ thống máy móc. Thông thường, mọi tàu sân bay hạt nhân của Mỹ đều sẽ được sử dụng qua hai vòng đời với việc thay lõi phản ứng hạt nhân ở giữa quá trình phục vụ. Quá trình thay thế lõi phản ứng hạt nhân sẽ diễn ra sau từ 20 tới 30 năm kể từ khi tàu hạ thuỷ do lõi phản ứng hạt nhân sẽ phân rã hết. Với việc tàu USS Harry S. Truman là tàu sân bay thứ 8 được đóng theo lớp Nimitz bị cho về hưu sớm từ năm 2024, rất có thể các tàu sân bay thứ 9 và thứ 10 được đóng theo lớp này cũng chịu chung số phận. Trong khi đó, những tàu sân bay lớp Nimitz đầu tiên tưởng chừng như đã quá cũ và sẽ được cho về hưu đầu tiên thì lại đã trải qua việc nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng sẽ được giữ lại phục vụ thêm nhiều chục năm nữa trước khi bị cho về hưu. Nguồn ảnh: USNI. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ thể hiện khả năng "ôm cua" ở tốc độ lớn.