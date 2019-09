Tàu chiến đấu ven bờ của Mỹ sắp vào Biển Đông mạnh cỡ nào?

Theo thông tin mới nhất vừa được Hải quân Mỹ đăng tải, tàu chiến đấu ven bờ USS Gabrielle Giffords với số thân LCS 10 của Hải quân nước này đã rời cảng ở San Diego và bắt đầu tiến tới khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Wiki. Đích đến cuối cùng của tàu được xem là Singapore và trong tương lai, tàu USS Gabrielle Giffords sẽ được neo đậu tại quốc gia này theo như cam kết giữa Mỹ với Singapore trong quá khứ. Nguồn ảnh: USnavy. Trong thời gian đóng quân tại Singapore, tàu USS Gabrielle Giffords sẽ thực hiện nhiều cuộc tuần tra đặc biệt ở khu vực biển Đông - nơi đang diễn ra nhiều hành động gây hấn của Trung Quốc với các nước liên quan. Nguồn ảnh: USnavy. Phía Hải quân Mỹ khẳng định, sự hiện diện của tàu USS Gabrielle Giffords sẽ giúp ích cho việc duy trì an ninh hàng hải cũng như quyền tự do đi lại trong khu vực Đông Nam Á nói chung và ở khu vực biển Đông nói riêng. Nguồn ảnh: USnavy. USS Gabrielle Giffords được đóng theo lớp Independence của Hải quân Mỹ và là chiếc thứ năm trong tổng số 9 chiếc đang phục vụ trong hải quân nước này. Nguồn ảnh: USnavy. Có trị giá khoảng nửa tỷ USD cho mỗi tàu, các tàu chiến đấu ven bờ thuộc lớp Independence của Hải quân Mỹ được thiết kế cực kỳ đặc biệt với ba thân và có độ giãn nước rất thấp chỉ khoảng 3100 tấn. Nguồn ảnh: USnavy. Do là một tàu chiến đấu ven bờ, hoả lực được trang bị cho các tàu Independence là không quá mạnh. Cụ thể, tàu được trang bị pháo chính loại 57mm cùng với một tổ hợp tên lửa phòng thủ tầm gần SeaRAM. Nguồn ảnh: USnavy. Ngoài ra, trên tàu còn có 4 khẩu súng máy 12,7mm cùng với 2 khẩu pháo 30mm và 24 ống phóng tên lửa AGM-114L Hellfire - hoả lực mạnh nhất trên tàu. Nguồn ảnh: USnavy. Hiện tại Hải quân Mỹ đang có 9 tàu lớp Independence phục vụ trong biên chế trong khi đó, lực lượng này dự tính sẽ đóng tổng cộng 19 chiếc thuộc lớp này trong tương lai và hiện tại, ba chiếc khác đã được hạ thuỷ và đang được hoàn thiện trong khi ba chiếc tiếp theo đã được bắt đầu quá trình đóng mới. Nguồn ảnh: USnavy. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh sức mạnh của chiến hạm ven bờ lớp Independence của Hải quân Mỹ.

