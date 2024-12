Vào ngày 10/12, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 1.021; Quân đội Nga (RFAF) và Quân đội Ukraine (AFU) đang chiến đấu trên mặt trận dài hàng nghìn km. Chiến trường ác liệt nhất vẫn là chiến trường Donbass, trên hướng nam Donetsk. Cùng ngày, Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây ở thung lũng sông Sukhi Yaly ở phía đông nam thành phố Kurakhove. Dọc sông Sukhi Yaly có hơn chục cứ điểm của Quân đội Ukraine trong thung lũng, được gọi là tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly. Hiện tại, Quân đội Nga đang tấn công những cứ điểm này từ phía bắc và phía nam, và về cơ bản đã bao vây sáu cứ điểm ở phía đông, chỉ để lại một khoảng trống chưa đầy hai km để Quân đội Ukraine rút lui về phía tây. Dự kiến, 6 cứ điểm này sẽ bị Quân đội Nga chiếm giữ trong tuần này. Trong khi tấn công quyết liệt các vị trí bên ngoài khu vực pháo đài Kurakhove, Quân đội Nga cũng tiếp tục siết chặt vòng vây thị trấn Veliky Novoselka ở phía tây nam Kurakhove, kiểm soát các con đường phía sau thị trấn Veliky Novoselka từ phía bắc và giao tranh ác liệt ở làng Novyi Komar. Để giữ con đường tiếp tế từ phía bắc cho thị trấn Veliky Novoselka, AFU đã mở cuộc phản công quyết liệt, tái chiếm làng Novyi Komar từ tay RFAF. Sau đó RFAF tổ chức tấn công trực diện Velyka Novosyolka từ phía đông, đang cố gắng san bằng khoảng cách giữa hai bên. Sau khi để AFU tái chiếm làng Novyi Komar, RFAF tổ chức tấn công mạnh từ phía nam, nhằm tiến hành vây ép Velyka Novosyolka từ hướng này và cắt đứt con đường tiếp tế của AFU từ phía tây. Quân đội Nga không muốn lộ ra hai bên sườn nhiều hơn, để ngăn chặn quân Ukraine phản công gây thương vong. Xét cho cùng, cả RFAF và AFU đều xuất phát từ Quân đội Liên Xô trước kia. RFAF biết rất rõ rằng, AFU vốn ở thế yếu về sức mạnh và hỏa lực nên luôn dựa vào các đòn phản công tay đôi, nhằm vượt qua các tuyến phòng thủ của AFU bằng các mũi đột phá liên tục, khiến AFU bộc lộ điểm yếu, từ đó tấn công khoét sâu vào. Do Quân đội Nga đã bao vây khu vực Kurakhove từ ba phía nên Quân đội Ukraine hiện đang dần rút quân khỏi khu vực này. Hiện có nhiều thông tin về việc AFU bắt đầu rút theo nhóm nhỏ khỏi Kurakhove. Sau khi RFAF nắm quyền kiểm soát hầu hết tiểu khu Yuzhny ở Kurakhove, bắt đầu có thông tin cho biết đơn vị đồn trú Kurakhove của AFU bắt đầu rời khỏi thành phố. Việc rút quân diễn ra theo truyền thống đối với những trường hợp như vậy theo nhóm nhỏ với việc tổ chức yểm trợ hỏa lực. Có thể nhận thấy, mặc dù chiến đấu trong vòng vây, nhưng AFU không hoảng loạn rút chạy, mà tổ chức rút lui một cách có tổ chức, không để nó trông giống như một sự sụp đổ hoàn toàn trên một khu vực nhất định của mặt trận. Một câu hỏi là liệu có lính Ukraine có nguy cơ bị mắc kẹt trong vòng vây của quân Nga ở Kurakhove. Như trình bày ở trên, chỉ huy AFU đã sơ tán quân và vũ khí hạng nặng khỏi Kurakhove trong một thời gian tương đối dài và về cơ bản chỉ để những đơn vị cần thiết để giữ mặt trận dọc theo sông Sukhi Yaly, thì vẫn còn quá sớm để nói rằng kỷ lục của Ugledar sẽ bị phá vỡ. Chỉ huy AFU đã làm mọi thứ trước để đảm bảo rằng, càng ít binh lính của mình bị RFAF bắt giữ càng tốt. Tuy nhiên, một khi Quân đội Nga chiếm Dachnoye, AFU sẽ bắt đầu rút chạy hoảng loạn về phía tây và lặp lại lịch sử của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của AFU, bị loại bỏ trong "nút thắt cổ chai" ở Ugledar. Trang Rybar của Nga đưa tin, các nhóm nhỏ của AFU rút lui diễn ra theo hướng làng Dachnoye, nằm ở phía tây thành phố, hiện và vẫn do Quân đội Ukraine kiểm soát. Con đường cao tốc H15 từ Kurakhove đến Zaporozhye đi qua ngôi làng này. Hiện các đơn vị RFAF đang tiếp cận Dachnoye từ đầu cầu Stari Terny ở phía bắc. Tình hình AFU ở Kurakhove trở nên khó khăn hơn nhiều sau khi RFAF chiếm quyền kiểm soát làng Stari Terny và toàn bộ bờ phía bắc hồ chứa Kurakhove. Kênh Readovka đưa tin, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 114 của RFAF đã vượt sông Volchya và đổ bộ lên bờ phía nam gần làng Dachnoye. Do vậy cuộc chiến ở nam Donetsk đang liên hệ mật thiết với nhau, chừng nào AFU còn cầm cự được ở thị trấn Veliko Novoselka, thì RFAF cũng chưa thể tập trung lực lượng tổng tấn công vào Kurakhove và khu vực phía nam thành phố và hàng nghìn quân Ukraine ở khu vực Kurakhove sẽ bình tĩnh rút lui và tiếp tục thiết lập các tuyến phòng thủ mới. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Liveuamap, Rvvoenkory).

