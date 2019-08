Tầm chiến lược cảng Thanh Đảo mà Trung Quốc từ chối tàu chiến Mỹ cập bến

Thanh Đảo là thành phố chính thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có vị trí địa lý nằm ngay gần kề biển Hoàng Hải và là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng bậc nhất của Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Với vị trí địa lý quan trọng như vậy, từ thời nhà Tùy Đường, Thanh Đảo đã trở thành một hải cảng quân sự quan trọng của Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Căn cứ hải quân quan trọng nhất và cũng là đại bản doanh của Hạm đội Bắc Hải được Trung Quốc đặt tại thành phố này mang tên Khương Các Trang. Nguồn ảnh: Sina. Căn cứ này có quy mô lớn với chiều dài tổng cộng 2 km, bao gồm nhiều tổ hợp hậu cần, nhà máy và cảng cạn để phục vụ các tàu hải quân cỡ lớn, ngoài ra còn có sáu cầu tàu để các tàu hải quân neo đậu. Nguồn ảnh: QQ. Thiên nhiên ưu đãi cho Thanh Đảo một vị trí địa lý đặc biệt khiến nó trở thành một cảng nước sâu - đủ sức tiếp nhận các tàu hải quân có độ giãn nước lên tới vài chục nghìn tấn, cực kỳ thích hợp cho các tàu sân bay, tàu đổ bộ hay tàu ngầm ra vào. Nguồn ảnh: Googlemaps. Vị trí địa lý của cảng Khương Các Trang còn giúp các tàu neo đậu ở đây tránh được ảnh hưởng từ những cơn bão quy mô lớn do được bao bọc bởi những dãy núi đã cao cực kỳ chắn xung quanh đảo. Nguồn ảnh: Googlemaps. Chưa kể tới việc, cảng hải quân này cũng rất an toàn với lợi thế dễ phòng thủ, khó tấn công. Với việc phần đất liền bao tròn xung quanh đảo, quân đội Trung Quốc có thể dễ dàng triển khai cả các lực lượng mặt đất để tiến hành yểm trợ, bảo vệ đảo khi cần. Nguồn ảnh: QQ. Đây cũng là căn cứ chính - nơi neo đậu của các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 092 và tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 091 trong biên chế của Hải quân Trung Quốc. Có lẽ vì có vị trí địa lý quá hiểm yếu cũng như việc là nơi neo đậu của quá nhiều tàu chiến, phía Trung Quốc đã một mực từ chối khi hải quân Mỹ đòi "thăm" thành phố này. Nguồn ảnh: Googlemaps. Thanh Đảo cũng từng là nơi diễn ra các cuộc duyệt binh quy mô lớn của Hải quân Trung Quốc, với cơ sở vật chất hiện đại và khả năng tiếp nhận tàu bè với cường độ lớn, các cảng nước sâu ở Thanh Đảo không những là một lợi thế để phục vụ quân sự mà còn giúp thành phố này phát triển kinh tế biển. Nguồn ảnh: QQ. Hình ảnh người dân Trung Quốc phải trình hộ chiếu, đi qua cửa an ninh để vào một cảng quân sự ở Thanh Đảo xem duyệt binh tàu chiến đủ để cho thấy mức độ an ninh ở nơi đây cao tới nhường nào. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tàu chiến Nga ghé thăm Thanh Đảo trong cuộc duyệt binh mừng 70 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

