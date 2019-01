Tại sao quân đồng minh lại chọn đổ bộ xuống Normandy?

Điểm gần nước Anh nhất là Pas-de-Calais nhưng quân Đồng minh lại không lựa chọn đây là điểm đổ bộ vì người Đức bảo vệ khu vực này bởi hệ thống phòng thủ kiên cố. Nguồn ảnh: Thearchive. Chưa kể tới việc, Pas-de-Calais chỉ mà một mỏm nhô ra từ biển, nếu tiến sâu vào đất liền một hàng phòng thủ dài vài chục kilomets của Đức cũng đủ để chặn đứng mọi bước tiến của Đồng minh. Nguồn ảnh: Thearchive. Bãi biển Normandy lại có điểm khác biệt khá lớn so với Pas-de-Calais. Đây là một trong những điểm yếu nhất trong phòng tuyến Đại Tây Dương của Đức và dù nó không quá gần nước Anh nhưng cũng đủ gần để lính đồng minh không phải chịu quá nhiều cơn say sóng trên đường di chuyển. Nguồn ảnh: Thearchive. Chưa kể tới việc, bãi biển Normandy có phần rất giống với các bãi biển ở Italy mà quân đồng minh đã đổ bộ lên hồi năm 1943. Nguồn ảnh: Thearchive. Nhận thấy điều này, tướng lĩnh Đức đã từng rất nhiều lần đề nghị tăng cường quân ở phòng tuyến Normandy nhưng do nguồn lực có hạn, tất cả những gì Đức làm được chỉ là thiết lập hàng rào phòng thủ không đủ mạnh để cản bước Đồng minh. Nguồn ảnh: Thearchive. Tuy vậy, cuộc đổ bộ xuống Normandy vẫn suýt trở thành một thảm hoạ khi biển động rất mạnh, binh lính vào tới bờ phần lớn đã say sóng nặng và không một chiếc xe tăng nào của Mỹ có thể vượt biển vào tới bờ trong sáng ngày đổ bộ. Nguồn ảnh: Thearchive. Hệ thống phòng thủ ở Normandy được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bức Tường Đại Tây Dương dù không đủ mạnh để cản được quân Đồng minh nhưng cũng khiến lực lượng này tổn thất nặng. Nguồn ảnh: Thearchive. Phía quân Đồng minh đã phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại trong những đượt đổ quân đầu tiên trước khi tạo được bước ngoặt bằng cách chiếm được hệ thống phòng thủ bờ biển ở Normandy và thiết lập cầu tiếp viện an toàn. Nguồn ảnh: Thearchive. Chủ yếu phòng thủ tại khu vực này là lính Romania cùng binh lính tới từ các vùng bị Đức chiếm đóng chứ ít có lính Đức đóng tại đây. Tuy nhiên dưới sự chỉ huy của những sĩ quan Đức, lực lượng quân hỗn hợp này cũng đã chiến đấu cực kỳ cứng đầu. Nguồn ảnh: Thearchive. Tổng cộng có 156.000 quân Đồng minh tham gia vào trận đổ bộ này và chỉ riêng buổi sáng ngày 6/6/1944 đã có tới 10000 thương vong. Nguồn ảnh: Thearchive. Trong số đó có tới hơn 4.400 lính Đồng minh thiệt mạng và 184 xe tăng bị chìm ngoài biển trước khi kịp vào tới bờ. Nguồn ảnh: Thearchive. Thước phim quý giá ghi lại hình ảnh lính Mỹ vật lộn ở Normandy khi bị súng máy Đức tấn công từ bờ biển. Nguồn ảnh: Thearchive. Thương binh cùng binh lính Mỹ hoảng loạn bỏ chạy ra tàu há mồm để quay về tàu vận tải khi phải đối mặt với hoả lực quá mạnh của quân Đức. Nguồn ảnh: Thearchive. Những người lính vào được tới bờ gần như kiệt sức hoàn toàn nhưng may mắn vẫn tạo được đột phá, chiếm được bãi biển này. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Những thước phim quý giá về trận đổ bộ ở Normandy của lính Đồng minh.

Điểm gần nước Anh nhất là Pas-de-Calais nhưng quân Đồng minh lại không lựa chọn đây là điểm đổ bộ vì người Đức bảo vệ khu vực này bởi hệ thống phòng thủ kiên cố. Nguồn ảnh: Thearchive. Chưa kể tới việc, Pas-de-Calais chỉ mà một mỏm nhô ra từ biển, nếu tiến sâu vào đất liền một hàng phòng thủ dài vài chục kilomets của Đức cũng đủ để chặn đứng mọi bước tiến của Đồng minh. Nguồn ảnh: Thearchive. Bãi biển Normandy lại có điểm khác biệt khá lớn so với Pas-de-Calais. Đây là một trong những điểm yếu nhất trong phòng tuyến Đại Tây Dương của Đức và dù nó không quá gần nước Anh nhưng cũng đủ gần để lính đồng minh không phải chịu quá nhiều cơn say sóng trên đường di chuyển. Nguồn ảnh: Thearchive. Chưa kể tới việc, bãi biển Normandy có phần rất giống với các bãi biển ở Italy mà quân đồng minh đã đổ bộ lên hồi năm 1943. Nguồn ảnh: Thearchive. Nhận thấy điều này, tướng lĩnh Đức đã từng rất nhiều lần đề nghị tăng cường quân ở phòng tuyến Normandy nhưng do nguồn lực có hạn, tất cả những gì Đức làm được chỉ là thiết lập hàng rào phòng thủ không đủ mạnh để cản bước Đồng minh. Nguồn ảnh: Thearchive. Tuy vậy, cuộc đổ bộ xuống Normandy vẫn suýt trở thành một thảm hoạ khi biển động rất mạnh, binh lính vào tới bờ phần lớn đã say sóng nặng và không một chiếc xe tăng nào của Mỹ có thể vượt biển vào tới bờ trong sáng ngày đổ bộ. Nguồn ảnh: Thearchive. Hệ thống phòng thủ ở Normandy được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bức Tường Đại Tây Dương dù không đủ mạnh để cản được quân Đồng minh nhưng cũng khiến lực lượng này tổn thất nặng. Nguồn ảnh: Thearchive. Phía quân Đồng minh đã phải hứng chịu rất nhiều thiệt hại trong những đượt đổ quân đầu tiên trước khi tạo được bước ngoặt bằng cách chiếm được hệ thống phòng thủ bờ biển ở Normandy và thiết lập cầu tiếp viện an toàn. Nguồn ảnh: Thearchive. Chủ yếu phòng thủ tại khu vực này là lính Romania cùng binh lính tới từ các vùng bị Đức chiếm đóng chứ ít có lính Đức đóng tại đây. Tuy nhiên dưới sự chỉ huy của những sĩ quan Đức, lực lượng quân hỗn hợp này cũng đã chiến đấu cực kỳ cứng đầu. Nguồn ảnh: Thearchive. Tổng cộng có 156.000 quân Đồng minh tham gia vào trận đổ bộ này và chỉ riêng buổi sáng ngày 6/6/1944 đã có tới 10000 thương vong. Nguồn ảnh: Thearchive. Trong số đó có tới hơn 4.400 lính Đồng minh thiệt mạng và 184 xe tăng bị chìm ngoài biển trước khi kịp vào tới bờ. Nguồn ảnh: Thearchive. Thước phim quý giá ghi lại hình ảnh lính Mỹ vật lộn ở Normandy khi bị súng máy Đức tấn công từ bờ biển. Nguồn ảnh: Thearchive. Thương binh cùng binh lính Mỹ hoảng loạn bỏ chạy ra tàu há mồm để quay về tàu vận tải khi phải đối mặt với hoả lực quá mạnh của quân Đức. Nguồn ảnh: Thearchive. Những người lính vào được tới bờ gần như kiệt sức hoàn toàn nhưng may mắn vẫn tạo được đột phá, chiếm được bãi biển này. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Những thước phim quý giá về trận đổ bộ ở Normandy của lính Đồng minh.