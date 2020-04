Sửng sốt Trung Quốc tái thử nghiệm thủy phi cơ AG600 lớn nhất thế giới sau dịch bệnh

Thuỷ phi cơ lớn nhất thế giới hiện nay chính là chiếc AG600 do Trung Quốc chế tạo. Hồi năm 2017, chiếc thuỷ phi cơ này đã từng được Trung Quốc bay thử lần đầu tiên ở Chu Hải. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên do vấn đề dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Trung Quốc sau giai đoạn tết Âm lịch, tới nay quá trình thử nghiệm thuỷ phi cơ này mới bắt đầu được tiếp tục. Nguồn ảnh: BI. Có kích thước ngang với một chiếc máy bay chở khách Boeing 737, trên thế giới chưa bao giờ có một chiếc thuỷ phi cơ nào lớn như AG600 từng được chế tạo. Nguồn ảnh: BI. Theo truyền thông Trung Quốc, AG600 sẽ được sử dụng vào mục đích chứa cháy, bay tuần tra hoặc cứu hộ trên biển. Nguồn ảnh: BI. Với khả năng hạ cánh thẳng xuống nước, các loại thuỷ phi cơ như AG600 từng là loại phương tiện cứu hộ phi công gặp nạn trên biển từ trước khi máy bay trực thăng ra đời. Nguồn ảnh: BI. Được phát triển từ những năm 2009, quá trình thử nghiệm của loại thuỷ phi cơ này kéo dài từ năm 2017 cho tới nay. Theo kế hoạch, năm 2021 tới đây AG600 sẽ nhận những được toàn bộ giấy chứng nhận an toàn bay. Nguồn ảnh: BI. Ngay sau đó, tới năm 2022 những thuỷ phi cơ AG600 đầu tiên sẽ được nhập vào biên chế Hải quân Trung Quốc và thậm chí được bán ra nước ngoài. Nguồn ảnh: BI. Về cơ bản, AG600 của Trung Quốc có khả năng chở theo tối đa tới 50 lính cứu hộ hoặc 12 tấn nước. Máy bay được trang bị bốn động cơ cánh quạt do Trung Quốc tự phát triển, mỗi động cơ có 6 cánh. Nguồn ảnh: BI. Tốc độ tối đa của thuỷ phi cơ AG600 lên tới 560 km/h, dự trữ hành trình 4500 km hoặc 12 tiếng liên tục không nghỉ, trần bay tối đa 6000 mét và độ cao hoạt động lý tưởng là 1500 mét tính từ mực nước biển. Nguồn ảnh: BI. Video Cận cảnh thuỷ phi cơ AG600 trong quá trình lắp ráp.

