Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Nga vừa phóng thử tên lửa ở biển Trắng

Tàu ngầm hạt nhân nguy hiểm bậc nhất của Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chống hạm nhắm bắn mục tiêu trên biển Trắng mang tên Kazan. Nguồn ảnh: BMDP. Đây là tàu ngầm đầu tiên được Nga hoàn thiện theo Đề án Yasen-M và là tàu ngầm mới bậc nhất của Hải quân Nga hiện tại. Trong mắt NATO và Mỹ, tàu ngầm Kazan của Nga không khác gì "cái gai trong mắt". Nguồn ảnh: BMDP.Tàu ngầm hạt nhân Kazan của Hải quân Nga mang số hiệu K-561 và được lực lượng hải quân của nước này bắt đầu đóng mới từ năm 2009. Tới năm 2017, tàu ngầm Kazan được gia nhập biên chế lực lượng. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu được đóng theo lớp Yasen-M - lớp tàu ngầm hạt nhân được Nga hiện đại hóa từ thiết kế của lớp Yasen đã ra đời từ năm 1993 và được cho là có giá đóng mới mỗi chiếc lên tới gần 2 tỷ USD. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu ngầm hạt nhân Kazan có chiều dài chỉ 130 mét, ngắn hơn gần 10 mét so với các tàu lớp Yasen trước đây, lườn tàu rộng nhất 13 mét, giãn nước khi nổi tối đa 8600 tấn và khi lặn tối đa 13.000 tấn. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu được trang bị một động cơ hạt nhân OK-650KPM cùng với tua-bin cung cấp công suất đầu ra tối đa 43.000 sức ngựa. Công suất động cơ này cho phép tàu lớp Yasin di chuyển với tốc độ tối đa 65 km/h. Nguồn ảnh: BMDP. Mặc dù vậy, truyền thông Nga cho biết tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M sẽ đạt được độ yên lặng tối đa khi di chuyển ở tốc độ 28 hải lý giờ - tương đương với khoảng 52 km/h khi lặn. Nguồn ảnh: BMDP. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, phần chân vịt của tàu ngầm Yasen khi hạ thủy đã được bóc kín. Hệ thống chân vịt cũng được coi là "tử huyệt" của gần như mọi loại tàu ngầm hiện nay khi nó tạo ra tiếng động có thể nghe được ở khoảng cách xa hàng trăm kilomets. Nguồn ảnh: BMDP. Theo tính toán, các tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M sẽ có khả năng lặn sâu tối đa 450 mét - sâu hơn 100 mét so với các lớp tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel thông thường. Trong trường hợp khẩn cấp, tàu ngầm Yasen không được lặn sâu hơn 580 mét và tàu sẽ bắt đầu hư hỏng nặng nếu lặn xuống độ sâu 658 mét. Nguồn ảnh: BMDP. Về biên chế thủy thủ đoàn, do được đóng theo lớp Yasen-M nên thủy thủ đoàn của tàu Kazan chỉ có 64 người. Trong khi đó, lớp tàu ngầm Yasen có biên chế thủy thủ đoàn đầy đủ lên tới 85 người. Nguồn ảnh: BMDP. Tàu ngầm Kazan hiện cũng đang là tàu ngầm hạt nhân duy nhất thuộc lớp Yasen và Yasen-M đang hoạt động. Toàn bộ hai chiếc khác thuộc lớp này đều đã bị cho ngừng hoạt động chờ nâng cấp. Tổng cộng Hải quân Nga dự tính sẽ đưa 10 tàu ngầm lớp Yasen-M vào biên chế trong thời gian tới. Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M trong biên chế Hải quân Nga.

