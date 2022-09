Sức mạnh quân sự Kyrgyzstan và Tajikistan: Một chín một mười!

Theo bảng xếp hạng quân sự được Global Fire Power thống kê năm 2022, Kyrgyzstan và Tajikistan là hai quốc gia có thức bậc quân sự khá sát nhau, lần lượt xếp vị trí 90 và 111 trên tổng số 142 quốc gia được xếp hạng. Về dân số, Kyrgyzstan có dân số 6 triệu người, trong khi đó dân số của Tajikistan là 9 triệu người. Tuy nhiên, số lượng nam công dân trong độ tuổi tổng động viên của hai quốc gia, lần lượt là 3 triệu và 4,1 triệu người - chênh lệch không đáng kể. Dù có dân số ít hơn, tuy nhiên quân đội Kyrgyzstan hiện đang có lực lượng thường trực lên tới 12.000 lính. Trong khi đó, con số này với Tajikistan chỉ là 9500 lính. Điểm đặc biệt là cả hai quốc gia này đều không có quân dự bị. Chi tiêu quân sự của hai quốc gia cũng gần tương đương nhau. Cụ thể, số liệu của Global Fire Power cho thấy, Kyrgyzstan có chi tiêu quân sự 116 triệu USD mỗi năm, trong đó ngân sách quốc phòng của quân đội Tajikistan là 90 triệu USD. Về năng lực thiết giáp, Kyrgyzstan áp đảo hoàn toàn với 215 xe tăng, 685 phương tiện thiết giáp các loại và 30 khẩu pháo tự hành. Trong khi đó, Tajikistan chỉ có 47 xe tăng, khoảng 100 xe thiết giáp các loại và hoàn toàn không sở hữu pháo tự hành. Hỏa lực pháo kéo của Kyrgyzstan cũng áp đảo, với 276 khẩu pháo kéo các loại - so với chỉ 10 khẩu trong kho vũ khí của Tajikistan. Tuy nhiên, hỏa lực pháo phản lực của Tajikistan lại nhiều gấp ba lần so với Kyrgyzstan. Kyrgyzstan dù vượt trội về lực lượng thiết giáp trên bộ, nhưng lại tỏ ra thua kém Tajikistan về lực lượng không quân. Cụ thể, Không quân Kyrgyzstan chỉ sở hữu 6 máy bay và trực thăng các loại, trong khi đó con số này với Tajikistan là 25. Tajikistan sở hữu ít nhất 4 máy bay huấn luyện, 20 trực thăng các loại trong đó có 6 trực thăng vũ trang. Trong khi đó Kyrgyzstan chỉ có 6 trực thăng, trong đó có 2 trực thăng tấn công và hoàn toàn không sở hữu máy bay cánh bằng quân sự chuyên dụng. Ưu thế vượt trội của Tajikistan so với Kyrgyzstan, đó là nước này sở hữu máy bay vận tải, số lượng ít nhất 1 chiếc. Về cơ bản, kho vũ khí không quân của hai quốc gia này không có điểm nổi bật, toàn bộ đều là các máy bay đời cũ từ Liên Xô, chủ yếu là các loại trực thăng đa dụng Mi-7. Vị trí địa lý của Kyrgyzstan và Tajikistan cũng khá đặc biệt, cả hai quốc gia này đều không có biển và không sở hữu lực lượng hải quân. Kyrgyzstanlợi thế hơn với 600 km đường thủy nội địa và sở hữu hai cầu cảng. Trong khi đó Tajikistan chỉ có 200 km đường thủy nội địa và không có bất cứ một cảng nào. Đường ra biển gần nhất của cả hai quốc gia này là qua ngả Afghanistan và Iran. Có thể nói, vị trí địa lý của cả Kyrgyzstan và Tajikistan là cực kỳ "hiểm nghèo", khi đây là hai trong số ít các quốc gia trên thế giới hoàn toàn không giáp biển và nằm cách xa đại dương.

Theo bảng xếp hạng quân sự được Global Fire Power thống kê năm 2022, Kyrgyzstan và Tajikistan là hai quốc gia có thức bậc quân sự khá sát nhau, lần lượt xếp vị trí 90 và 111 trên tổng số 142 quốc gia được xếp hạng. Về dân số, Kyrgyzstan có dân số 6 triệu người, trong khi đó dân số của Tajikistan là 9 triệu người. Tuy nhiên, số lượng nam công dân trong độ tuổi tổng động viên của hai quốc gia, lần lượt là 3 triệu và 4,1 triệu người - chênh lệch không đáng kể. Dù có dân số ít hơn, tuy nhiên quân đội Kyrgyzstan hiện đang có lực lượng thường trực lên tới 12.000 lính. Trong khi đó, con số này với Tajikistan chỉ là 9500 lính. Điểm đặc biệt là cả hai quốc gia này đều không có quân dự bị. Chi tiêu quân sự của hai quốc gia cũng gần tương đương nhau. Cụ thể, số liệu của Global Fire Power cho thấy, Kyrgyzstan có chi tiêu quân sự 116 triệu USD mỗi năm, trong đó ngân sách quốc phòng của quân đội Tajikistan là 90 triệu USD. Về năng lực thiết giáp, Kyrgyzstan áp đảo hoàn toàn với 215 xe tăng, 685 phương tiện thiết giáp các loại và 30 khẩu pháo tự hành. Trong khi đó, Tajikistan chỉ có 47 xe tăng, khoảng 100 xe thiết giáp các loại và hoàn toàn không sở hữu pháo tự hành. Hỏa lực pháo kéo của Kyrgyzstan cũng áp đảo, với 276 khẩu pháo kéo các loại - so với chỉ 10 khẩu trong kho vũ khí của Tajikistan. Tuy nhiên, hỏa lực pháo phản lực của Tajikistan lại nhiều gấp ba lần so với Kyrgyzstan. Kyrgyzstan dù vượt trội về lực lượng thiết giáp trên bộ, nhưng lại tỏ ra thua kém Tajikistan về lực lượng không quân. Cụ thể, Không quân Kyrgyzstan chỉ sở hữu 6 máy bay và trực thăng các loại, trong khi đó con số này với Tajikistan là 25. Tajikistan sở hữu ít nhất 4 máy bay huấn luyện, 20 trực thăng các loại trong đó có 6 trực thăng vũ trang. Trong khi đó Kyrgyzstan chỉ có 6 trực thăng, trong đó có 2 trực thăng tấn công và hoàn toàn không sở hữu máy bay cánh bằng quân sự chuyên dụng. Ưu thế vượt trội của Tajikistan so với Kyrgyzstan, đó là nước này sở hữu máy bay vận tải, số lượng ít nhất 1 chiếc. Về cơ bản, kho vũ khí không quân của hai quốc gia này không có điểm nổi bật, toàn bộ đều là các máy bay đời cũ từ Liên Xô, chủ yếu là các loại trực thăng đa dụng Mi-7. Vị trí địa lý của Kyrgyzstan và Tajikistan cũng khá đặc biệt, cả hai quốc gia này đều không có biển và không sở hữu lực lượng hải quân. Kyrgyzstanlợi thế hơn với 600 km đường thủy nội địa và sở hữu hai cầu cảng. Trong khi đó Tajikistan chỉ có 200 km đường thủy nội địa và không có bất cứ một cảng nào. Đường ra biển gần nhất của cả hai quốc gia này là qua ngả Afghanistan và Iran. Có thể nói, vị trí địa lý của cả Kyrgyzstan và Tajikistan là cực kỳ "hiểm nghèo", khi đây là hai trong số ít các quốc gia trên thế giới hoàn toàn không giáp biển và nằm cách xa đại dương.