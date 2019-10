Sức mạnh Gepard 5.1, bản nâng cấp "báu vật" của Hải quân Việt Nam

Khinh hạm Gepard do Nga thiết kế và sản xuất hiện vẫn được coi là một trong những loại khinh hạm hiệu quả bậc nhất thế giới và lớp Gepard hiện đã có tới năm phiên bản các loại. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Trong đó, phiên bản khinh hạm Gepard 5.1 mới nhất đã có những cải tiến vượt bậc so với bốn phiên bản trước, đặc biệt là ở hệ thống động cơ của tàu. Nguồn ảnh: Armyrecognition. Về cơ bản, các thông số của khinh hạm Gepard 5.1 vẫn khá tương đồng với những phiên bản trước, bao gồm giãn nước tối đa 2000 tấn, chiều dài tổng thể 102,5 mét kèm theo đó là rộng 14,7 mét và mớm nước 3,3 mét. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Tàu được trang bị hệ thống động cơ diesel đời mới do hãng MAN của Đức chế tạo, động cơ này được sử dụng thay thế cho loại động cơ tua-bin khí kiểu cũ, giúp làm tăng tầm hoạt động của tàu. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Tuy tầm hoạt động được tăng thêm, nhưng so với các phiên bản cũ, tốc độ tối đa của khinh hạm Gepard 5.1 lại bị giảm đi khi tối đa giờ chỉ còn 23 hải lý giờ tương đương với khoảng 43 km/h. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Việc tốc độ tối đa của Gepard 5.1 bị giảm đi so với các phiên bản trước là do hệ thống động cơ tua-bin khí nay đã bị thay thế bằng động cơ diesel. Việc sử dụng động cơ diesel giúp tàu tiết kiệm được nhiên liệu hơn nhưng bù lại, công suất của động cơ diesel lại kém hơn nhiều so với công suất của động cơ tua-bin khí. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Ngoài ra, tàu cũng không được trang bị nhà chứa máy bay - nghĩa là chiếc trực thăng duy nhất mà Gepard 5.1 mang theo được sẽ bị "phơi mưa nắng" ngoài trời hoặc quốc gia sở hữu Gepard 5.1 sẽ phải "độ" lại nhà chứa máy bay ngay trên tàu. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Hệ thống vũ khí của tàu vẫn tương tự như những phiên bản trước, trong đó bao gồm một hải pháo cỡ nòng 76,2mm loại AK-176MA, 1 pháo cao tốc 30mm loại AK-306-9, 2 súng máy 14,5mm. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Ngoài ra cò có hệ thống 16 tên lửa đối không tầm ngắn loại Type 9K38 Igla cùng các hệ thóng vũ khí phi sát thương được sử dụng trong các nhiệm vụ chống cướp biển hoặc tranh chấp lãnh hải. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Nhiều khả năng, tương tự như những phiên bản trước đây, Gepard 5 hoàn toàn có thể được trang bị thêm hệ thống tên lửa đối hạm Kh-35 để tăng cường khả năng đối hải. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Trong năm 2017, Sri Lanka đã bàn bạc với Nga về việc mua các tàu khinh hạm đề án Gepard phiên bản 5.1. Tuy nhiên tới giờ phút hiện tại, dường như Sri Lanka vẫn là quốc gia duy nhất đã đặt mua Gepard 5.1 từ phía Nga. Nguồn ảnh: Sk-akbars. Mời độc giả xem Video: Khinh hạm Gepard 3.9 hiện đang phục vụ trong biên chế của Hải quân Việt Nam.

