Sốc: Mỹ bán xác tàu sân bay với giá chưa tới 500 Đồng

Đây là hai tàu sân bay dùng động cơ thông thường thuộc lớp Kitty Hawk, được biên chế lần lượt vào năm 1961 và 1968. USS Kitty Hawk có chi phí chế tạo khoảng 400 triệu USD, tương đương gần 3,7 tỷ USD hiện nay. Hàng không mẫu hạm John F. Kennedy bị loại biên năm 2007, trong khi USS Kitty Hawk nghỉ hưu từ năm 2009. Cả hai chiến hạm đều trong trạng thái niêm cất kể từ khi loại biên đến nay. Hải quân Mỹ từng đề xuất phương án hoán cải USS John F. Kennedy thành bảo tàng nổi. Nhiều tổ chức cũng tìm kiếm phương án mua lại xác tàu để phục vụ mục đích này nhưng không thành công. Bán xác tàu sân bay với giá 1 xu được coi là phương án phù hợp nhất với Hải quân Mỹ, thay vì chi ra hàng triệu USD để đưa chúng đến nhà máy rã sắt vụn. Sau khi mua, ISL sẽ chịu trách nhiệm kéo hai chiến hạm tới nhà máy tháo dỡ và bán lại những phần thu được dưới dạng sắt vụn thô. "Hợp đồng này đã tính tới việc công ty mua lại xác tàu hưởng lợi từ việc bán lại sắt thép phế liệu cũng như các kim loại khác thu được từ quá trình tháo dỡ", Alan Baribeau, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Các hệ thống Hải quân Mỹ, cho biết về giá bán 1 xu cho mỗi xác tàu. USS Kitty Hawk đang nằm tại bang Washington và không thể di chuyển qua kênh đào Panama, buộc ISL kéo nó qua mũi cực nam châu Mỹ để vòng lên vịnh Mexico - bờ Tây nước Mỹ. Giới chức công ty cho biết quá trình lai dắt có thể kéo dài tới gần 5 tháng. USS John F. Kennedy đang nằm ở nhà máy hải quân Philadelphia ở bang Pennsylvania và dễ di chuyển tới Texas hơn. Quá trình tháo dỡ toàn bộ hai tàu có thể kéo dài trong nhiều năm. Nhìn lại lịch sử của hai con tàu lừng danh một thời này, USS Kitty Hawk là một siêu hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ. Nó là chiếc đầu tiên trong số 4 chiếc tàu sân bay lớp Kitty Hawk nhập biên chế (và cũng là chiếc tàu chạy năng lượng thông thường cuối cùng bị loại biên). USS Kitty Hawk (CVA-63/CV-63) được đặt hàng đóng tại xưởng tàu của hãng New York Shipbuilding Corporation tại Camden, New Jersey vào ngày 27 tháng 12 năm 1956. Nó được hạ thủy vào ngày 21 tháng 5 năm 1960, được đỡ đầu bởi bà Camilla F. McElroy (phu nhân Bộ trưởng Quốc phòng Neil H. McElroy). Tàu chiến này được nhập biên chế tại Xưởng hài quân Philadelphia vào ngày 29/4/1961 dưới quyền chỉ huy của Hạm trưởng, Đại tá Hải quân William F. Bringle. USS Kitty Hawk có khả năng theo mình 85 máy bay, các loại máy bay thường trực trên boong của tàu sân bay này, bao gồm tiêm kích F/A-18 Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-6B Prowler, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, trực thăng SH-60F/HH-60H và máy bay giao nhận tiếp nhiên liệu C-2A Greyhound. Kitty Hawk cũng sở hữu vũ trang rất mạnh với 24 tên lửa đối không Sea Sparrow và RIM-116 Rolling Airframe, được trang bị cả hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS. Trong suốt mười năm, Kitty Hawk là tàu sân bay được bố trí tiền phương thường trực tại Căn cứ Hải quân Yokosuka, Nhật Bản. Nó được chiếc USS George Washington (CVN-73) thay thế trong vai trò này từ tháng 10 năm 2008. Quay trở về Mỹ, và buổi lễ đánh dấu con tàu ngừng hoạt động được tổ chức vào ngày 31/1/2009. Con tàu cũng đã giành được rất nhiều danh hiệu lớn trong thời gian phục vụ Hải quân Mỹ. Con tàu chính thức được cho xuất biên chế vào ngày 12/5/2009, sau gần 49 năm phục vụ. Kitty Hawk được thay thế bởi chiếc George H.W. Bush. Tên nó được rút khỏi danh sách Đăng bạ Hải quân vào tháng 10/2017. Về USS John F. Kennedy (CVA-67/CV-67), là một siêu hàng không mẫu hạm và là chiếc duy nhất trong phân lớp theo tên nó (phân lớp John F. Kennedy được phát triển từ lớp Kitty Hawk). Đây là tàu sân bay chạy năng lượng thông thường cuối cùng của Hải quân Mỹ, và cũng là tàu chiến đầu tiên được đặt theo tên vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ, John F. Kennedy, và còn có biệt danh là "Big John".

Lớp John F. Kennedy là một phiên bản cải biến từ lớp tàu sân bay Kitty Hawk. Nguyên được dự định như là chiếc thứ tư của lớp Kitty Hawk, nó được áp dụng nhiều cải biên đáng giá, đủ để trở thành một lớp phụ riêng biệt.



Khẩu hiệu của chiếc USS John F. Kennedy là Date Nolite Rogare (tiếng La-tinh: "Cho đi đừng đòi hỏi").

Đảo cấu trúc thượng tầng có đôi chút khác biệt so với lớp Kitty Hawk, khi các ống khói nghiêng ra ngoài để phân tán khói ra xa khỏi sàn đáp. Kennedy cũng có chiều dài sàn đáp ngắn hơn 17 ft (5,2 m) so với lớp Kitty Hawk.



USS John F. Kennedy được đặt đóng tại xưởng tàu của hãng Newport News Shipbuilding vào ngày 22/10/1964. Sau đó được hạ thủy vào tháng 5 năm 1967.



Ngày hạ thuỷ của nó chính là hai ngày trước kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của Tổng thống Kennedy. Nó nhập biên chế vào ngày 7/9/1968.



Sau gần 40 năm phục vụ cùng Hải quân Mỹ, John F. Kennedy chính thức xuất biên chế vào ngày 1 tháng 8 năm 2007, và cho đến năm 2017 vẫn được Hải quân giữ lại, sẵn sàng để trao tặng nhằm bảo tồn như một tàu bảo tàng.



Thế nhưng đến cuối năm 2017, Hải quân công bố quyết định sẽ tháo dỡ con tàu. Cái tên USS John F. Kennedy giờ đây được đặt cho chiếc tàu sân bay tương lai chạy năng lượng hạt nhân thuộc lớp Gerald R. Ford: Chiếc John F. Kennedy (CVN-79)



USS John F. Kennedy đã từng được trang bị vũ trang đến tận “chân răng, kẽ tóc” với 24 tên lửa đối không Sea Sparrow và RIM-116 Rolling Airframe và 2 hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS.



USS John F. Kennedy có biên chế 3.297 sĩ quan và thuỷ thủ đoàn (không tính các không đoàn), cùng 80 chiếc máy bay chiến đấu các loại như F-14 Tomcat, A-6 Intruder hay F/A-18C.



Cũng như USS Kitty Hawk thì USS John F. Kennedy cũng có cho mình rất nhiều danh hiệu khi tham gia phục vụ Hải quân Mỹ đến lúc “về hưu”.



Hình ảnh chiếc USS Kitty Hawk rời Trân Châu cảng. Nguồn: Gung Ho Vids.

