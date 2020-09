So sánh chi tiết tiềm lực, sức mạnh quân đội Azerbaijan và Armenia

Tính đến ngày 24/9, cả Azerbaijan và Armenia đã thực hiện thiết quân luật, sẵn sàng tổng động viên; trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt tại khu vực Nagorno Karabakh. Ảnh: Xe bọc thép của quân đội Azerbaijan tiến về nơi giao tranh với Armenia - Nguồn: Reuters Theo bảng xếp hạng quân sự thế giới của trang web quốc phòng Global Firepower, năm 2020 sức mạnh quân đội Armenia được xếp hạng 111/138 nước; trong khi đó Azerbaijan đứng ở vị trí thứ 64. Về dân số, Azerbaijan có dân số lớn hơn 3 lần, với 9,9 triệu người, so với 3 triệu người của Armenia. Nhân lực trong độ tuổi phục vụ của Azerbaijan là 5 triệu, trong khi của Armenia chỉ là 1,7 triệu. Ảnh: 7 dân thường thiệt mạng, 30 người bị thương trong các cuộc tấn công của Armenia gần Nagorno-Karabakh - Nguồn: Azernews.az Tuy nhiên quân số thường trực của quân đội quân đội hai nước là gần tương đương nhau. Đối với Azerbaijan, quân số thường trực là 67.000, trong khi của Armenia là 45.000. Tuy nhiên, Baku có lực lượng dự bị động viên gần như gấp đôi với 307 nghìn người, so với 171 nghìn của Yerevan. Ảnh: Quân đội Armenia - Nguồn: Armenia Discovery Hiện nay ngân sách quốc phòng của hai quốc gia có khoảng cách rất lớn, với Azerbaijan lên tới 3,2 tỷ USD, trong khi của Armenia chỉ có khoảng 225 triệu USD. Lý do là Azerbaijan có nền kinh tế lớn mạnh hơn Armenia nhiều lần, do Azerbaijan có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Ảnh: Pháo phản lực của Azerbaijan sử dụng tại khu vực Nagorno-Karabakh - Nguồn: Azernews.az Xét về năng lực hải quân, Armenia không có hải quân, nhưng lực lượng này cũng không đóng góp vai trò nào trong một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa hai nước. Hiện hải quân Azerbaijan có 4 tàu ngầm, 1 khinh hạm và 12 tàu tuần tra. Ảnh: Tàu tuần tra của Hải quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Về sức mạnh không quân, tổng số máy bay mà Armenia đang sử dụng là 64 chiếc các kiểu loại.Trong đó 11 chiếc là máy bay tiêm kích, 18 chiếc là máy bay vận tải; 42 trực thăng, trong đó 15 chiếc thuộc loại trực thăng vũ trang. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30SM của Armenia - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó, Azerbaijan có tổng số 135 máy bay, trong đó có 18 máy bay chiến đấu tiêm kích, 29 máy bay cường kích, 64 máy bay vận tải; 93 trực thăng, trong đó 17 chiếc thuộc loại trực thăng vũ trang. Ngoài ra còn có một số UAV nhập từ Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29S của Không quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Về lực lượng lục quân, Azerbaijan có 1.451 xe chiến đấu bọc thép, 187 khẩu pháo tự hành, 227 khẩu pháo xe kéo, 162 pháo phản lực phóng loạt và 570 xe tăng. Ảnh: Xe tăng của Azerbaijan diễu hành ở Thủ đô Baku - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó Armenia chỉ có 748 xe chiến đấu bọc thép, 38 khẩu pháo tự hành, 150 khẩu pháo xe kéo; 68 pháo phản lực phóng loạt và 110 xe tăng. Ảnh: Xe tăng của Quân đội Armenia - Nguồn: Wikipedia. So sánh về số lượng thuần túy, Azerbaijan vượt trội hơn rất nhiều so với khả năng quân sự của; ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã triển khai các chiến binh Syria để hỗ trợ Azerbaijan, cũng như cung cấp cho nước này UAV tấn công Bayraktar TB-2. Ảnh: Lục quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên Nga (và có thể là cả Iran), là những đồng minh tiềm năng, có khả năng hỗ trợ Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột lớn hơn. Bên cạnh đó, khả năng chiến đấu của quân đội Armenia tốt hạt nhân quân đội Azerbaijan; do vậy nếu xung đột xảy ra, những số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Armenia - Nguồn: Wikipedia. Video Armenia và Azerbaijan xung đột về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh - Nguồn: Guardian News

Tính đến ngày 24/9, cả Azerbaijan và Armenia đã thực hiện thiết quân luật, sẵn sàng tổng động viên; trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt tại khu vực Nagorno Karabakh. Ảnh: Xe bọc thép của quân đội Azerbaijan tiến về nơi giao tranh với Armenia - Nguồn: Reuters Theo bảng xếp hạng quân sự thế giới của trang web quốc phòng Global Firepower, năm 2020 sức mạnh quân đội Armenia được xếp hạng 111/138 nước; trong khi đó Azerbaijan đứng ở vị trí thứ 64. Về dân số, Azerbaijan có dân số lớn hơn 3 lần, với 9,9 triệu người, so với 3 triệu người của Armenia. Nhân lực trong độ tuổi phục vụ của Azerbaijan là 5 triệu, trong khi của Armenia chỉ là 1,7 triệu. Ảnh: 7 dân thường thiệt mạng, 30 người bị thương trong các cuộc tấn công của Armenia gần Nagorno-Karabakh - Nguồn: Azernews.az Tuy nhiên quân số thường trực của quân đội quân đội hai nước là gần tương đương nhau. Đối với Azerbaijan, quân số thường trực là 67.000, trong khi của Armenia là 45.000. Tuy nhiên, Baku có lực lượng dự bị động viên gần như gấp đôi với 307 nghìn người, so với 171 nghìn của Yerevan. Ảnh: Quân đội Armenia - Nguồn: Armenia Discovery Hiện nay ngân sách quốc phòng của hai quốc gia có khoảng cách rất lớn, với Azerbaijan lên tới 3,2 tỷ USD, trong khi của Armenia chỉ có khoảng 225 triệu USD. Lý do là Azerbaijan có nền kinh tế lớn mạnh hơn Armenia nhiều lần, do Azerbaijan có trữ lượng dầu mỏ rất lớn. Ảnh: Pháo phản lực của Azerbaijan sử dụng tại khu vực Nagorno-Karabakh - Nguồn: Azernews.az Xét về năng lực hải quân, Armenia không có hải quân, nhưng lực lượng này cũng không đóng góp vai trò nào trong một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa hai nước. Hiện hải quân Azerbaijan có 4 tàu ngầm, 1 khinh hạm và 12 tàu tuần tra. Ảnh: Tàu tuần tra của Hải quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Về sức mạnh không quân, tổng số máy bay mà Armenia đang sử dụng là 64 chiếc các kiểu loại.Trong đó 11 chiếc là máy bay tiêm kích, 18 chiếc là máy bay vận tải; 42 trực thăng, trong đó 15 chiếc thuộc loại trực thăng vũ trang. Ảnh: Máy bay chiến đấu Su-30SM của Armenia - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó, Azerbaijan có tổng số 135 máy bay, trong đó có 18 máy bay chiến đấu tiêm kích, 29 máy bay cường kích, 64 máy bay vận tải; 93 trực thăng, trong đó 17 chiếc thuộc loại trực thăng vũ trang. Ngoài ra còn có một số UAV nhập từ Israel. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29S của Không quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Về lực lượng lục quân, Azerbaijan có 1.451 xe chiến đấu bọc thép, 187 khẩu pháo tự hành, 227 khẩu pháo xe kéo, 162 pháo phản lực phóng loạt và 570 xe tăng. Ảnh: Xe tăng của Azerbaijan diễu hành ở Thủ đô Baku - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó Armenia chỉ có 748 xe chiến đấu bọc thép, 38 khẩu pháo tự hành, 150 khẩu pháo xe kéo; 68 pháo phản lực phóng loạt và 110 xe tăng. Ảnh: Xe tăng của Quân đội Armenia - Nguồn: Wikipedia. So sánh về số lượng thuần túy, Azerbaijan vượt trội hơn rất nhiều so với khả năng quân sự của; ngoài ra Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã triển khai các chiến binh Syria để hỗ trợ Azerbaijan, cũng như cung cấp cho nước này UAV tấn công Bayraktar TB-2. Ảnh: Lục quân Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên Nga (và có thể là cả Iran), là những đồng minh tiềm năng, có khả năng hỗ trợ Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột lớn hơn. Bên cạnh đó, khả năng chiến đấu của quân đội Armenia tốt hạt nhân quân đội Azerbaijan; do vậy nếu xung đột xảy ra, những số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo mà thôi. Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Armenia - Nguồn: Wikipedia. Video Armenia và Azerbaijan xung đột về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh - Nguồn: Guardian News