Siêu tăng T-90, tên lửa S-125, tàu Yết Kiêu... bất ngờ xuất hiện giữa lòng Hà Nội

Tại trụ sở Bộ Quốc Phòng, Hà Nội sáng ngày 9/12, một loạt các loại khí tài quân sự hiện đại đã xuất hiện trong khuôn khổ của Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Nguồn ảnh: Tienphong. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan, thị sát nhiều loại khí tài hiện đại của quân đội ta được trưng bày tại đây. Nguồn ảnh: Tienphong. Trong khuôn khổ của hội nghị, các loại vũ khsi, khí tài do Việt Nam tự chế tạo cũng xuất hiện. Ảnh: Các loại súng trường tấn công, súng phóng lựu, súng tiểu liên và kính nhìn đêm do Việt Nam tự chế tạo xuất hiện tại hội nghị Quân chính 2019. Nguồn ảnh: Tienphong. Hệ thống khí tài trinh sát điện tử được trưng bày trong khuôn khổ Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019. Nguồn ảnh: Tienphong. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu về các loại khí tài hieenjd dại của lực lượng tăng thiết giáp. Góc phải ảnh là loại xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay. Nguồn ảnh: Chinhphu. Cận cảnh xe tăng T-90SK cùng với xe chiến đấu bộ binh BMP-2 xuất hiện giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nguồn ảnh: ANTĐ. Hiện tại trong biên chế của quân đội Việt Nam đang có khoảng 200 xe thiết giáp BMP-2 và khoảng hơn 60 xe tăng T-90 phiên bản S và SK trong biên chế. Nguồn ảnh: ANTĐ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Quân chính Toàn quân 2019. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Xe tăng chủ lực T-90SK cùng với hệ thống tên lửa phòng không S-125 xuất hiện trong hội nghị. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan hệ thống tên lửa phòng không. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Đây là loại tên lửa đất đối không được ra đời và phục vụ từ năm 1963 tới nay. Hiện các phiên bản được Việt Nam sử dụng đều đã được hiện đại hoá lên bản Pechora-2TM và Pechora-3M. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Tàu cứu hộ tàu ngầm Yết Kiêu do Việt Nam tự đóng mới trên sự chuyển giao công nghệ của Hà Lan cũng xuất hiện trong hội nghị dưới dạng mô hình. Nguồn ảnh: Tiền Phong. Mời độc giả xem Video: Choáng với sức mạnh kinh hoàng của xe tăng T-90.

