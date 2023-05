Sau khi hạ gục Patriot, mục tiêu tiếp theo của Kinzhal là gì?

Tờ Business Insider cho biết, hệ thống phòng không Patriot mà phương Tây viện trợ cho Ukraine đã đấu hai lượt với tên lửa siêu thanh Kinzhal (tên khác là Dagger, có nghĩa là “Dao găm”) của Nga. Ảnh: Defense. Lần đầu tiên Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một “Dao găm” vào đêm ngày 4/5; nhưng sau đó hệ thống Patriot đã bị con “Dao găm” của Nga “bắn nát” trong một trận chiến đấu phòng không ở Kiev vào rạng sáng ngày 16/5. Ảnh: CCTV. Mặc dù phương Tây tuyên bố rằng, hệ thống Patriot chỉ gặp "những vết thương nhẹ, không hề bị ảnh hưởng"; nhưng xét từ sự “im lặng” của những khẩu đội Patriot trong vài ngày qua, nhiều khả năng hệ thống phòng không này đã bị Nga đánh trúng. Ảnh: CCTV. Đồng thời, một thông tin khác cũng khẳng định khả năng "Patriot" bị hư hại trong chiến đấu; đó là hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T vốn bị trì hoãn ở châu Âu trước đó, cuối cùng đã xuất hiện ở Kiev gần đây. Ảnh: BI. Có thông tin cho rằng Ý và Pháp sẽ cùng cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không SAMP/T trị giá 800 triệu euro. Gần đây, có thông tin tiết lộ rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T đã được chuyển giao cho Ukraine; điều này rõ ràng là do tác động của một số yếu tố, từ “chậm trễ” đến “hành động nhanh chóng”. Ảnh: Military. Trên thực tế, cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T này quen thuộc hơn với mọi người với một tên gọi khác, đó là tên lửa phòng không "Purple Bay", được mệnh danh là "Patriot" của châu Âu. Về cấu hình cơ bản của nó, cũng rất giống với Patriot. Ảnh: Military. Một hệ thống tên lửa phòng không SAM-T bao gồm đài chỉ huy và điều khiển chiến đấu; radar đa chức năng Arabt, radar Zebra Zenith và 6 xe phóng tên lửa với ống phóng thẳng đứng; mỗi xe phóng mang 8 đạn tên lửa. Ngoài ra còn một số xe bảo đảm kỹ thuật, chở đạn… Ảnh: Military. So với tên lửa Patriot, khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo của SAMP/T được cải thiện rất nhiều. Ví dụ, phiên bản Aster-30 Block-2, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn 3.000 km và tầm bắn hiệu quả tối đa có thể lên tới hơn 150 km. Ảnh: Military. Còn phiên bản thấp là Aster-30 Block-1 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm bắn 600 km. Nhưng hiện chưa rõ Pháp và Ý đã cung cấp cho Ukraine phiên bản nào, nhưng không có vấn đề gì khi nói rằng SAMP/T tính năng cao cấp hơn "Patriot". Ảnh: Forces. Khi Liên Xô vừa tan rã, Ukraine gần như có lực lượng phòng không lớn nhất nhì châu Âu, bao gồm Sư đoàn phòng không 29 và 60 thuộc Quân đoàn phòng không độc lập số 8, với tổng quân số hơn 100 tiểu đoàn và Sư đoàn phòng không 28 của Quân đoàn phòng không độc lập số 2. Ảnh: Vitaly. Các loại tên lửa phòng không khi đó Ukraine được trang bị bao gồm S-75M3, S-125M/M1, S-300V1, S-200VM, S-300PT/PS, Arrow-10 và Buk-M1. Tuy nhiên, do không có kinh phí duy trì, đặc biệt là nạn tham nhũng tràn lan, nên phần lớn số tên lửa trên, đã được bán đi khắp thế giới; miễn là ai có tiền. Ảnh: Vitaly. Về lý thuyết, trước khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraine chỉ còn lại ít hơn 30 tiểu đoàn phòng không, trong đó có một số tiểu đoàn phát triển tầm xa S-300PT/PS; nhưng sau khi trải qua một năm chiến đấu căng thẳng, họ đã hết đạn tên lửa mà không có nguồn bổ sung. Ảnh: UA. Hiện tại, lực lượng phòng không Ukraine phải hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của các nước NATO. Các tên lửa phòng không riêng lẻ bao gồm Stinger của Mỹ, Starlight của Anh, Lightning của Ba Lan và Mistral của Pháp; nhưng đó đều là tên lửa phòng không vác vai tầm thấp. Ảnh: Storm. Vũ khí phòng không tầm ngắn mà Ukraine nhận được của các nước phương Tây bao gồm pháo phòng không tự hành Grad, pháo phòng không tự hành Skynex của Đức; hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Sidewinder và Avenger của Mỹ. Ảnh: ATBMM. Về hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa có Patriots của Mỹ, Samp/T của Ý và Pháp, NASSAMS của Nga Uy và Mỹ, IRIS-T SLM của Đức. Còn Hawk, Aspad/Spartan 2000 là những hệ thống phòng không đã cũ và lạc hậu. Ảnh: USAF. Ngoài ra, Slovakia và Ba Lan cũng đã cung cấp cho Ukraine một số lượng nhỏ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung W-125SC. Cùng với hệ thống "Vòm sắt" của Israel mà Mỹ vừa hứa cung cấp cho Ukraine, có thể nói là “chói mắt”. Ảnh: Pinterest. Nhưng những điều này chỉ là lý thuyết, vì nhiều điều chỉ là hứa hẹn chứ không thể thực hiện được. Nhiều hơn là hàng tồn kho thế hệ thứ hai cũ. Không có nhiều quốc gia "hào phóng" như Pháp và Ý. Tuy nhiên hệ thống phòng thủ tên lửa SAMP/T có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của tên lửa siêu thanh Dagger của Nga, nếu nó được đưa vào chiến đấu. Ảnh: Forces.

