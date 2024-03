Sát thủ săn drone của Nga “hạ gục” dàn UAV tự sát Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti cuối tháng 2 vừa qua, ông Vladislav Kustarev, Giám đốc phát triển của Công ty Stupor LLC, cho biết, Nga đã tạo ra một hệ thống toàn diện mang tên Stupor để bảo vệ các vật thể khỏi UAV, có khả năng phát hiện và trấn áp UAV theo nhiều cách. Ông Kustarev lưu ý, hệ thống Stupor được phát triển theo yêu cầu của Lực lượng Vệ binh quốc gia và Bộ Quốc phòng Nga. Hệ thống này được tạo ra trên cơ sở các hệ thống phát hiện bổ sung, như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm nhận dạng máy bay không người lái quang học và các biện pháp đối phó - thiết bị gây nhiễu và tổ hợp thay thế tọa độ. Ông Kustarev cho biết, hệ thống Stupor bao gồm các tổ hợp “Storm” và “Shtil”, có khả năng phát hiện và khóa mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km. Nó cũng bao gồm các hệ thống Pars ngăn chặn UAV, có thể vô hiệu hóa UAV ở khoảng cách lên tới 2 km nhờ thiết bị hình mái vòm hoặc chùm tia định hướng hẹp. Cũng theo ông Kustarev, các nhà phát triển đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào một hệ thống duy nhất, điều này giúp hệ thống trở nên đáng tin cậy hơn và ít xảy ra sai sót hơn. Theo nhà sản xuất, Stupor có thể vận hành bằng phần mềm riêng mà không cần sự trợ giúp của người vận hành khu phức hợp. “Thông tin báo cáo và lưu trữ về các sự kiện có thể được tải trực tiếp về điện thoại thông minh. Ngoài ra, có thể tích hợp các biện pháp phát hiện và đối phó từ các nhà sản xuất khác vào hệ thống của chúng tôi”, ông Kustarev giải thích. Stupor là một hệ thống phát hiện và ngăn chặn kịp thời UAV bằng nhiều phương pháp cùng một lúc. Nó có khả năng kết hợp vô số biện pháp phát hiện và đối phó UAV dựa trên các nguyên tắc hoạt động vật lý khác nhau. Tổ hợp này tích hợp một số trạm tần số vô tuyến và radar, hệ thống quang học và âm thanh, các phương tiện tạo rào cản và thay thế tọa độ. Tổ hợp này có khả năng bao phủ bất kỳ lãnh thổ nào, nhưng, nhiều điều phụ thuộc vào đặc điểm của phần cứng. Các phương pháp vô tuyến điện sẽ gồm: gây nhiễu làm gián đoạn kênh điều khiển UAV từ trạm mặt đất; gây nhiễu để làm gián đoạn liên lạc của UAV với các vệ tinh của hệ thống định vị; giả mạo GPS/GLONASS (làm sai lệch tọa độ điều hướng); đánh chặn điều khiển UAV. Stupor sử dụng phương pháp vật lý như: hủy diệt bằng vũ khí, sử dụng máy bay chiến đấu không người lái; huấn luyện những con chim săn mồi lớn, ném lưới, phun chất kết dính, ruy băng quét cánh quạt,... Biện pháp quang học như: làm mù hệ thống quang học của UAV bằng cách sử dụng hệ thống chiếu sáng đặc biệt. Chuyên gia Denis Fedutinov, Tổng biên tập ấn phẩm chuyên ngành “Hàng không không người lái” cho biết: “Việc phát triển các hệ thống kiểu Stupor là do các mối đe dọa đối với các vật thể khác nhau do tác động của máy bay không người lái đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Hiện tại, việc sử dụng máy bay không người lái như vậy có liên quan đến hành động của phía Ukraine. Các cuộc tấn công trong tương lai có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhiều loại phương tiện không người lái cũng như sử dụng một loạt các kỹ thuật chiến thuật đang phát triển. Ông Fedutinos lưu ý rằng, các hệ thống đối phó thủ công ban đầu trở nên phổ biến, phần lớn đã mất hiệu quả do đối phương đưa ra các phương tiện có thể ngăn chặn tác động của chúng đối với các hệ thống điều hướng và kiểm soát. Đó là lý do tại sao, để chống lại UAV thành công, cần phải tạo ra các hệ thống phức tạp, có thể mở rộng, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện phương tiện không người lái và tác động đến phạm vi lỗ hổng rộng nhất có thể mà chúng gặp phải. Tiến sĩ khoa học quân sự Makar Aksyonenko, chuyên gia Nga về sử dụng hàng không trong chiến đấu (bao gồm cả máy bay không người lái), lưu ý rằng, xét theo các thông số mà nhà sản xuất công bố thì Stupor là một hệ thống hiệu quả để chống lại máy bay không người lái (Nguồn ảnh: Sputnik, Stupor.ru, Reuters, TASS).

