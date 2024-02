Sáng ngày 12/2, tình hình ở Avdiivka đã rất “nguy kịch”. Theo các chuyên gia, quân Nga chỉ cách “Đại lộ công nghiệp”, tuyến tiếp tế hậu cần chính của Ukraine vào trong thành phố chỉ còn 700 m. Một tin vui với quân Ukraine ở Avdiivka là một đợt quân tiếp viện mới với vũ khí và đạn pháo đã tiến vào thành phố, có thể giúp cầm chân quân Nga. Điều này đã được chuyên gia quân sự Ukraine Yevhen Dykyi nói trong buổi phát sóng trực tiếp trên Kyiv24 TV. "Lực lượng dự bị mới của chúng tôi đã được chuyển đến, nhưng tình hình vẫn rất nguy kịch và bây giờ có thể là bước ngoặt trong trận chiến phòng thủ này; tính đến sáng nay, tình hình rất nguy cấp. Chiến dịch Avdiivka chủ yếu là trận chiến hậu cần. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ cuộc chiến sẽ thấy Avdiivka giống như một con dao cắm sâu vào lãnh thổ bị chiếm đóng. Đó là một khu vực nhô ra hẹp đến mức toàn bộ thành phố phải dựa vào tuyến đường hậu cần duy nhất để vận chuyển đạn dược vào và đưa những người bị thương ra. Chừng nào tuyến đường này còn nằm trong tay Quân đội Ukraine thì về nguyên tắc còn có cơ hội tồn tại”. “700 mét có vẻ không xa lắm, nếu nói về đời thường thì 700 mét có thể đi bộ trong vài phút. Nhưng trong chiến tranh, khoảng cách là phi tuyến tính, 700 mét có khi phải đi bộ cả tuần, kẻ thù đã ở rất gần đường sinh tồn này”; Dykyi nói. Julian Röpke, nhà phân tích quân sự của tờ Bild (Đức), tin rằng Avdiivka có thể thất thủ trong những ngày tới hoặc tuần tới. Theo ông, nguyên nhân nằm ở ưu thế về số lượng của Nga - cả về quân số và vũ khí. Röpke cho biết, tình hình ở các trung tâm thành phố đặc biệt “nguy kịch”. Còn theo các nguồn tin của Ukraine trên mạng xã hội Telegram cho biết, các lực lượng Ukraine đóng trong thành phố Avdiivka đã bị cắt nguồn cung. Hiện việc đưa những người bị thương ra khỏi Avdiivka giờ đây cũng là không thể và thành phố có thể sớm bị quân Nga “đóng nắp nồi hầm”. Thông tin này được các nhà phân tích quân sự Nga xác nhận một phần, nhấn mạnh rằng tuyến đường vận tải chính cung cấp cho quân Ukraine trong thành phố đã bị pháo binh của Nga khống chế. Theo thông tin từ hiện trường, các trận đánh chính ở Avdiivka hiện đang diễn ra xung quanh khu vực kiên cố Zenit. Trong khi đó, ở Kiev, họ đã bắt đầu tính toán các lựa chọn tiếp theo cho quân Ukraine ở Avdiivka. Có hai luồng thông tin, thứ nhất là nỗ lực giải tỏa sự phong tỏa cho quân đồn trú Ukraine bằng cách tấn công vào quân Nga từ bên sườn. Nhưng việc thực hiện phương án này là vô cùng khó khăn, do hoạt động của pháo binh Nga. Lựa chọn thứ hai thực tế hơn, nhưng cũng giống như lựa chọn đầu tiên, về cơ bản không có triển vọng nào hơn; đó là rút những đơn vị Ukraine còn sống sót về khu vực của Nhà máy than cốc Avdiivka và biến khu vực này thành một pháo đài kiên cố. Nhưng Quân đội Ukraine đã trải qua tình huống như vậy ở Mariupol và mọi chuyện kết thúc như thế nào thì ai cũng biết. Các chuyên gia quân sự tại Square nghiêng về phương án thứ hai, nhấn mạnh rằng ngay cả việc đưa lực lượng mới vào chiến đấu, bao gồm cả 3 lữ đoàn mới, cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Tình hình của quân Ukraine ở Avdiivka ngày càng trở nên khó khăn và bản thân Quân đội Ukraine không thể không thừa nhận điều này. Trên mạng xã hội, quân nhân Ukraine phàn nàn rằng, giờ đây họ chỉ có thể “đi bộ” đến Avdiivka và phải tự mình mang theo tất cả các trang bị. Lính Ukraine cho biết, họ phải đi bộ đến Avdiivka, bùn ngập tới đầu gối và thường phải băng qua đầm lầy. Bây giờ ở khu vực đó ấm hơn, nên bất kỳ tuyến đường đi bộ nào đều là bùn và rất khó để vượt qua; chưa kể những khu vực như cánh đồng. Hiện nay quân Nga đã tiến vào Avdiivka và khống chế bằng hỏa lực tất cả các con đường tiếp tế hậu cần cho quân Ukraine cố thủ trong thành phố. Giờ đây, những hoạt động như cung cấp đạn dược, lương thực, thực phẩm và sơ tán người bị thương là vô cùng khó khăn. Trước đó, Tổng tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Alexander Syrsky, đã thừa nhận tình hình khó khăn ở Avdiivka. Trong điều kiện như vậy, quân Ukraine sẽ rất khó cầm cự lâu dài ở trong thành phố. Nhưng cơ hội rút lui có tổ chức khỏi thành phố đã qua, và hiện tại, việc rút lui khỏi thành phố sẽ dẫn đến tổn thất quy mô lớn, vì các đơn vị và vũ khí hạng nặng khi rút lui, chắc chắn sẽ bị quân Nga tấn công. Rất có thể dự báo của cựu Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, rằng vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2024, Lực lượng vũ trang Ukraine tại Avdiivka sẽ buộc phải đầu hàng đang trở thành sự thật. Điều đáng chú ý là việc quyết tâm bảo vệ Avdiivka là quyết định cá nhân của Tổng thống Ukraine Zelensky, khi ông đã không nghe lời của Tướng Zaluzhny về việc cần phải rút quân khỏi Avdiivka để bảo toàn lực lượng. Do đó, nguyên thủ quốc gia sẽ phải đích thân trả lời về việc mất Avdiivka. Giá trị của Avdiivka mang tính biểu tượng hơn là chiến lược. Có lẽ Avdiivka cũng giống như Bakhmut, việc mất đi nó không liên quan gì đến tình hình chung. Nhưng sự mất mát của nó phản ánh hậu quả của việc Mỹ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine, điều này có ý nghĩa chiến lược. Nhìn từ góc độ này, tình hình hiện tại thực sự khó khăn đối với Ukraine (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Topwar. Sina). Những con đường vào Avdiivka đều bị bùn lầy rất khó di chuyển. Nguồn: RV Voenkory

