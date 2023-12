Quân Nga tràn ngập thị trấn chiến lược Marinka, tăng vây ép Avdiivka

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố mới đây, Trung đoàn 103 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, Tập đoàn quân 8 của Quân đội Nga đã treo cờ Nga ở Marinka. Như vậy là sau hơn sáu tháng giằng co, quân Nga đã tiêu diệt Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53 và 54 của Ukraine, cùng một số đơn vị khác. Thị trấn Marinka nằm cách thành phố Donetsk khoảng 20 km về phía Tây, là một thị trấn nhỏ chỉ rộng 2,5 km2 với hơn 10.000 cư dân trước chiến tranh. Đường cao tốc N15 nối thành phố Zaporozhye và thành phố Donetsk đi qua vùng ngoại ô Marinka, khiến vị trí chiến lược của nơi này càng trở nên quan trọng. Sau một thời gian dài giao tranh ác liệt, Quân đội Nga cuối cùng đã chiếm được thị trấn quân sự quan trọng ở sát nách “thủ đô” Donetsk, làm giảm bớt mối đe dọa rất lớn về việc thành phố Donetsk bị Quân đội Ukraine pháo kích. Đây có thể coi là thắng lợi mang tính bước ngoặt. Thị trấn Marinka tuy nhỏ, nhưng do có vị trí quan trọng, nên sự giành giật giữa Nga và Ukraine diễn ra vô cùng khốc liệt, chiến trường cũng tàn khốc không kém trận Bakhmut đẫm máu, nơi được mệnh danh là "máy xay thịt". Hầu hết cư dân trong thị trấn đã sơ tán để tránh giao tranh. Sau gần hai năm giao tranh ác liệt, hỏa lực của bom, pháo các loại đã biến thị trấn Marinka sầm uất ngay nào thành đống đổ nát. Ngay cả khi được Quân đội Nga chiếm lại, thị trấn này muốn được hồi sinh thì người Nga phải tái thiết lại hoàn toàn. Giờ đây, Nga đang tập hợp lực lượng tại chiến trường Donbass, trong đó Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, với tư cách là lực lượng tấn công chính, đang dần dần bổ sung quân số, vũ khí trang bị hiện đại bao gồm pháo 122/152mm và sẽ là lực lượng dự bị chiến dịch tấn công thành phố Avdiivka. Sau khi Marinka bị quân Nga tràn ngập, Quân đội Ukraine đóng quân ở Avdiivka bỗng rơi vào tình trạng sống bấp bênh, “một ngày dài như một năm”, lực lượng ngày càng bất lợi và có nguy cơ phải đối mặt với sự sụp đổ của tuyến phòng thủ bất cứ lúc nào. Tinh thần Quân đội Nga ở giai đoạn này có thể nói là đang cao, họ rất tự tin sẽ tràn ngập được Avdiivka. Quân đội Ukraine đã phải huy động lực lượng dự bị chiến lược từ mọi mặt trận để chi viện cho Avdiivka và quyết tâm bằng mọi giá phải giữ được “pháo đài” cuối cùng bên ngoài thành phố Donetsk. Theo các nhà phân tích đánh giá, một khi Avdiivka bị tràn ngập, hệ thống phòng ngự của Quân đội Ukraine ở Donetsk có nguy cơ sụp đổ theo dây chuyền. Việc họ để mất Marinka, nơi được ví là “pháo đài không thể thất bại”, là cú sốc thực sự, khiến Avdiivka cũng “bấp bênh”. Cho dù Tổng thống Ukraine Zelensky không muốn làm như vậy, nhưng trước tình thế nguy cấp, cuối cùng ông cũng phải ra lệnh tuyên bố chấm dứt cuộc phản công lớn của Quân đội Ukraine và chuyển sang thế trận phòng ngự toàn diện trên toàn chiến trường, với hàng ngàn km tuyến phòng thủ được xây dựng. Đồng thời, Tổng thống Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến những thất bại mà Ukraine phải gánh chịu, cũng như những động thái tăng cường quân sự của Nga. Tổng thống Ukraine cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ tăng cường hơn nữa từ cộng đồng quốc tế dành cho Ukraine. Theo trang tin Topwar/Nga, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150, lực lượng chủ lực của Tập đoàn quân số 8 của Nga, có một cụm xung kích gồm xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3, đảm nhiệm lực lượng dự bị chiến dịch, đã xuất hiện cách đó khoảng 7 km về phía tây bắc của Avdiivka. Tại làng Stepove và Novokalynove nằm ở sườn phía bắc, cuộc vây hãm Avdiivka của Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu. Hiện nay, vòng vây ba mặt với thành phố này chỉ còn 5,5km và các tuyến đường tiếp tế từ phía tây vào thành phố đã bị Nga không chế bằng hỏa lực. Việc quân Nga có tràn ngập được Avdiivka hay không còn phụ thuộc vào việc Quân đội Ukraine có trụ được trước cuộc tấn công ác liệt của Tập đoàn quân số 8 Nga, lực lượng đã được bổ sung thêm quân số và vũ khí sau khi chiếm được Marinka hay không? Với sự thất thủ của Marinka, 15.000 quân phòng thủ Avdiivka của Ukraine gặp nguy hiểm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận, ông không còn có thể đáp ứng nhu cầu đạn pháo của Ukraine và phải chuẩn bị cho những tin xấu từ Ukraine. Thông tin của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có thể coi là một cú sốc nhiệt lớn đối với Ukraine; nếu không có viện trợ nước ngoài, chắc chắn Quân đội Ukraine sẽ không thể trụ vững trước sự tấn công mạnh mẽ của Nga. Trong bối cảnh nghiệt ngã đó, trên mạng có thông tin cho rằng, Tổng tư lệnh quốc gia Ukraine Zaluzhny đang bí mật đàm phán với Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov và các đại diện của Mỹ để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Điều này càng làm trầm trọng thêm xung đột giữa Tổng tư lệnh Zaluzhny và Tổng thống Zelensky. Hiện có thông tin cho biết, các mệnh lệnh từ Tổng thống Zelensky trực tiếp đến các tư lệnh chiến trường mà không qua Tổng tư lệnh Zaluzhny. Tình hình của Quân đội Ukraine và Ukraine đã bước vào một thời điểm hết sức bất lợi và mối bất đồng không đem lại lợi ích cho Ukraine lúc này.

