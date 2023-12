Tờ Pravda/Ukraine hôm 15/12 dẫn thông tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 14/12 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở Kupyansk, Krasny Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka. Binh sĩ Ukraine vẫn giữ vững vị trí ở tả ngạn sông Dnieper tại Kherson và tiếp tục gây tổn thất cho địch. Pravda đưa tin, có 82 cuộc tiến công của Quân đội Nga trong 24 giờ qua xảy ra trên tiền tuyến nhằm chiếm lại vùng đất đã bị quân Ukraine tràn ngập trong cuộc phản công mùa hè. Nhưng Quân đội Ukraine tuyên bố đã “đẩy lùi hầu hết” các cuộc tấn công của Nga. Pravda cho biết: "Quân đội Nga đã phóng 4 tên lửa, tiến hành 32 cuộc không kích và 29 cuộc tấn công bằng súng cối. Trong ngày hôm đó, Không quân Ukraine đã thực hiện các cuộc không kích vào hai khu vực tập trung quân, vũ khí của Nga". Nói một cách đơn giản, ngay cả “một phần nhỏ” cũng là lợi cho Nga lúc này, khi có thông tin các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow đã bí mật bắt đầu. Chưa kể hiện tại chưa thể xác nhận tính xác thực trong tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Theo hãng tin CNN, ngược lại trước tuyên bố mùa hè của Kiev, đó là hiện nay Quân đội Ukraine đang “rút lui đều đặn”. Điều thú vị hơn nữa là nhiều cơ quan truyền thông phương Tây từng cổ vũ cho Ukraine bắt đầu cảm thấy nhàm chán, hoặc chuyển chủ đề sang xung đột Hamas-Israel, không còn chú ý vào Ukraine. Trở lại chiến trường Ukraine, theo thông tin của trang RV Voenkory, trong một loạt đợt phản công, quân Nga đã buộc quân Ukraine phải rời xa tuyến phòng thủ “răng rồng” ở Rabotino, tỉnh Zaporozhye và giành lại một khu vực rộng lớn. Trên hướng Bakhmut, theo thông tin của kênh thông tin Geroman, quân Nga được pháo binh yểm trợ, tiếp tục mở cuộc tấn công ác liệt vào sườn bắc và nam Bakhmut, đánh bật quân Ukraine ra khỏi làng Kleshchiyevka và áp sát làng Ivanovsky. Trên hướng sườn bắc Bakhmut, tại làng Berkhivka, lực lượng đổ bộ đường không, thủy quân lục chiến của Hạm đội phương Bắc, Quân khu phía Nam và dân quân Donbass thân Nga, đã chọc thủng tuyến phòng thủ Ivanivsky Bohdanivka của Ukraine, tiến vào làng Khromovo, đang mở rộng ra xa hơn. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng, họ đã đánh giá thấp sức mạnh và ý chí chiến đấu của Quân đội Nga: "Ở phía bắc Bakhmut, quân Nga men theo vành đai rừng phía đông Bogdanovka và phía nam Vườn ươm Valyanovsky, tiến thêm 280 m". Ở sườn phía nam Bakhmut, quân Nga tấn công chiếm các điểm cao, buộc quân Ukraine phải rút lui khỏi khu vực mạnh nhất của họ là Kleshchievsky. Theo thông tin của cả hai bên Nga và Ukraine, quân Nga đã xâm nhập cả hai bên sườn, rồi dùng đòn tấn công gọng kìm để kết liễu quân Ukraine tại khu vực này. Trên hướng Rabotino, “tiêu điểm” của cuộc phản công mùa hè của Ukraine, theo kênh RV Voenkory, quân Nga tích cực phản công, đẩy quân Ukraine ra khỏi tuyến phòng thủ “răng rồng” mà họ đã chiếm được trước đó ở Rabotino và giành lại 5 km2 diện tích từ quân Ukraine. Tại phía nam thị trấn Orekhov, Quân đội Nga tiếp tục tấn công và chiếm được khu vực quan trọng giữa Kopani và Rabotino. Ở phía nam và phía tây Rabotino, lực lượng Nga tiến vào khu vực chính diện rộng 2,5 km và sâu 1 km. Các phương tiện truyền thông nói trên cũng dẫn lời một lính Ukraine giấu tên cho biết: "Tình hình trên chiến trường rất khó khăn, quân Nga đang tiến lên từng bước và đã giành được chiến thắng về mặt chiến thuật. Quân đội Ukraine không thể ngăn cản họ". Trên mặt trận Avdiivka, theo thông tin từ kênh Telegram "Rybar", quân Nga gây áp lực chính ở phía bắc Avdiivka và tiếp tục tiến về phía bắc Stepovye với hy vọng tiến tới khu vực ga xe lửa Ocheretine, nhằm tiếp tục mở rộng sườn phía bắc. Kênh "Rybar" cũng cho biết, ở phía nam Marinka, sau một cuộc tấn công hiệu quả, Quân đội Nga đã gần như kiểm soát hoàn toàn thị trấn và tiếp tục tiến về một khu vực kiên cố nhỏ, nhưng rất quan trọng của Quân đội Ukraine ở làng Pobeda, nằm ở phía nam Marinka. Quân đội Nga đã cố gắng mở rộng quyền kiểm soát từ trang trại từng mang tên Shevchenko (cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Ukraine, từng đá cho AC Milan và Chelsea). Hiện tại, cao điểm chiến thuật và trận địa phòng ngự quan trọng nhất của Zverinets vẫn do Quân đội Ukraine kiểm soát, khiến quân Nga chưa thể kiểm soát hoàn toàn phía nam Marinka. Hơi khác so với sự do dự của kênh Rybar, tác giả kênh "Geroman" có vẻ lạc quan hơn; các tác giả kênh "Geroman" viết rằng, quân Nga đã tích cực tấn công vào khu vực Marinka và giành được chiến thắng. Con đường đến Vuhledar đang được mở ra. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh.

