Quân đội Nga sẽ xử lý thế nào với “mấu lồi” Kursk?

Khi cuộc chiến ở mặt trận Kursk bước sang tháng thứ hai, giao tranh ngày càng trở nên ác liệt. Với hàng loạt cuộc tấn công được lên kế hoạch bài bản, Quân đội Ukraine đã chiếm giữ thành công khoảng 70 khu dân cư và hơn 1.000 km2 lãnh thổ. Tuy nhiên, khu vực kiểm soát thực tế có thể không bằng những thông tin được Ukraine công bố chính thức. Tuy nhiên đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nhiều ngày qua của Quân đội Ukraine. Điều đặc biệt đáng chú ý là mặc dù cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk trong những ngày đầu tiên chỉ là bước đột phá ban đầu của tuyến phòng thủ; nhưng các cuộc tấn công ác liệt liên tục trong hơn mười ngày tiếp theo mới là chìa khóa cho việc mở rộng đáng kể khu vực kiểm soát của họ. Để mở rộng diện tích chiếm đóng khu vực Kursk, Quân đội Ukraine đã huy động quân tiếp viện với khoảng 15 lữ đoàn cơ động từ nhiều nơi và bằng mọi giá. Động thái này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của Ukraine đối với khu vực Kursk, mà còn cho thấy hai bên sẽ tiến hành các trận đánh khốc liệt hơn tại đây. Ở phía bên kia, Quân đội Nga lúc đầu trước sức ép dồn dập của quân Ukraine, sức mạnh phòng thủ ban đầu của họ dường như bị dàn mỏng. Tuyến phòng thủ chủ yếu bao gồm các đơn vị phòng thủ biên giới, các đơn vị lính nghĩa như Trung đoàn bộ binh cơ giới 488 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới 144 và một số ít quân Chechnya, nên đã sớm cảm thấy áp lực rất lớn. Trong trường hợp khẩn cấp khi đó, Quân đội Nga đã phải huy động Trung đoàn bộ binh cơ giới của Lực lượng hàng không vũ trụ và các lực lượng khác từ các khu vực lân cận, để bịt các điểm rò rỉ ở các địa điểm quan trọng như thị trấn Kolenevo. Tuy nhiên Moscow không ổn định được mặt trận. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Khi tình hình mặt trận trở nên tồi tệ hơn, Nga bắt đầu huy động quân tiếp viện quy mô lớn, bao gồm các đơn vị của Trung đoàn đặc biệt Chechen Akhmat 204, một phần quân đánh thuê Wagner, Trung đoàn dự bị 1009, Trung đoàn bộ binh cơ giới số 252 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 và Lữ đoàn quốc tế số 15 của dân quân Donbass,... Hầu hết lực lượng tiếp viện này là các đơn vị bộ binh hạng nhẹ và cơ bản đều đóng quân ở trên lãnh thổ Nga, do vậy có thể được huy động tương đối nhanh chóng, trừ Lữ đoàn quốc tế số 15 của dân quân Donbass khi đó đang chiến đấu ở tỉnh Lugansk. Nhưng rõ ràng, Quân đội Nga không đầu tư ngay lực lượng chủ lực tinh nhuệ, mà hy vọng sẽ dần dần đảo ngược cục diện cuộc chiến thông qua nỗ lực của các đơn vị tuyến thứ ba, kết hợp với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh tầm xa. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ác liệt hơn nhiều so với dự đoán của Quân đội Nga. Tại khu vực Kursk, Quân đội Ukraine đã tung hơn 10 lữ đoàn, bao gồm các đơn vị tinh nhuệ kỳ cựu như Lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 82, cũng như loạt đơn vị dự bị chiến lược, mà họ có ý định giành cho cuộc phản công ở miền đông Ukraine. Những đơn vị của Ukraine không chỉ đảm bảo quân số, mà còn được trang bị tốt, binh lính được huấn luyện đầy đủ, có tinh thần chiến đấu cao… điều này đã tác động rất lớn đến tuyến phòng thủ của Nga, đồng thời giúp quân Ukraine tiến nhanh. Trước sức tấn công mạnh mẽ của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga buộc phải tiếp tục tăng cường quân số. Sau nhiều đợt tăng viện, nhóm chiến đấu của Nga ở khu vực Kursk đã hình thành một đội hình khổng lồ, bao gồm nhiều trung đoàn dù, lữ đoàn hải quân đánh bộ, trung đoàn bộ binh cơ giới và tổng sức mạnh tương đương với gần 20 lữ đoàn và trung đoàn. Mặc dù sức mạnh của Quân đội Nga trên lý thuyết kém hơn một chút so với Quân đội Ukraine, nhưng với sự kết hợp của một nửa quân tinh nhuệ và một nửa các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và lính nghĩa vụ, Quân đội Nga đã ổn định được mặt trận. Nhưng khó có thể nhanh chóng đánh bại quân Ukraine. Điều đáng chú ý là phần lớn quân bổ sung được Quân đội Nga triển khai đến mặt trận Kursk, đều đến từ khu vực mặt trận phía nam và Viễn Đông, nơi giao tranh tương đối ít khốc liệt hơn. Điều này cho thấy, Quân đội Nga đã cân nhắc và sắp xếp cẩn thận trong việc triển khai chiến lược. Tóm lại, thế bế tắc trên chiến trường Kursk khó có thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Hai bên không ngừng huy động quân và tối ưu hóa cách bố trí chiến thuật, nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu khốc liệt. Hướng đi tương lai của mặt trận Kursk vẫn phụ thuộc vào cách cả hai bên phản ứng với những thách thức và tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại của Ukraine. (Nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Independent, Sputnik).

