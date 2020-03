"Quái thú bay" MiG-25 tái xuất, Syria có làm khó được không quân Thổ Nhĩ Kỳ?

Qua thời gian 9 năm nội chiến, lực lượng không quân của Syria đã bị hao hụt rất nhiều, trong đó có không ít máy bay chiến đấu không thể cất cánh được, do thiếu phụ tùng thay thế; trong đó có một số lượng tương đối lớn chiến đấu cơ MiG-25. Hiện nay cũng không còn quốc gia nào, sản xuất phụ tùng cho máy bay MiG-25; tuy nhiên những phụ tùng này, vẫn còn nhiều trong các kho dự trữ của Liên Xô trước kia, mà Nga được thừa kế sau khi Liên Xô tan rã; nếu được cung cấp đầy đủ phụ tùng, những chiếc MiG-25 của Không quân Syria sẽ tung cánh trở lại chiến trường. Mặc dù là loại máy bay chiến đấu thế hệ cũ, được sản xuất vào thập niên 1970, nhưng MiG-25 là loại chiến đấu cơ được mệnh danh là "Vua tốc độ", có thể mang đến cho Quân đội Syria những lợi thế nhất định. Đối với Quân đội chính phủ Syria, những linh kiện, phụ tùng được Nga viện trợ, có thể được mô tả là "cơn mưa giải hạn"; bởi vì trong cuộc nội chiến, sức mạnh không quân của chính phủ Syria đã bị suy giảm nghiêm trọng; nhiều máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ, hoặc bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Ngoài ra, một số lượng tương đối lớn máy bay chiến đấu của Không quân Syria không thể bay được do thiếu phụ tùng; bên cạnh đó, năng lực công nghiệp của Syria chưa thể sản xuất được những phụ tùng máy bay để kịp thời thay thế. Trong cuộc chiến chống lại các lực lượng phiến quân, hiệu quả tấn công của không quân là Syria rất hiệu quả. Nhưng khi không có phương tiện không kích, Quân đội chính phủ Syria sẽ phải chịu tổn thất nhiều hơn. Lý do Nga cung cấp các linh kiện và phụ tùng máy bay chiến đấu MiG-25 cho Không quân Syria, chủ yếu vì hai nguyên nhân; Thứ nhất, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, Quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu ở Syria, do vậy một số lực lượng quân đội Nga đóng quân tại Syria đã bắt đầu rút quân. Việc Nga rút quân, làm cho Quân đội chính phủ Syria mất đi nguồn hỗ trợ hỏa lực quan trọng từ trên không của lực lượng Không quân Nga; không có lực lượng Không quân Nga hỗ trợ, Quân đội chính phủ Syria phải dựa vào chính khả năng của lực lượng không quân Syria. Nguyên nhân thứ hai là Nga không muốn gây xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại không muốn bỏ rơi đồng minh Syria; vì vậy phương án giúp Syria khôi phục sức mạnh trên không, như vậy Không quân Nga ở Syria sẽ không cần phải xuất kích quá nhiều, do đó làm giảm khả năng xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bổ sung số máy bay chiến đấu MiG-25 có ý nghĩa rất lớn đối với Quân đội chính phủ Syria. Mặc dù MiG-25 được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng nó được thiết kế để đánh chặn máy bay trinh sát tầm cao của Mỹ, do đó MiG-25 có tốc độ rất cao, đây là lợi thế rất lớn mà ít chiến đấu cơ nào có thể có được. Trong một thời gian dài, các hoạt động chiến đấu của Quân đội chính phủ Syria, phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ trên không của các máy bay chiến đấu Nga. Trong khi đó, số máy bay chiến đấu Su-22, MiG-21 và các máy bay chiến đấu khác của Không quân Syria phát huy năng lực yểm trợ hạn chế, do hiệu suất và số lượng của chúng quá ít. Nhưng với chiến đấu cơ MiG-25 thì khác, vì đây là loại máy bay chiến đấu có tốc độ. Với tốc độ siêu cao đến Mach 3, trên chiến trường Syria, sau khi nhận được yêu cầu chi viện của Quân đội chính phủ Syria, MiG-25 có thể nhanh chóng bay đến khu vực chiến đấu. Điều đáng chú ý là hiện nay vẫn còn một số máy bay trinh sát MiG-25 trong tay Quân đội chính phủ Syria. Nếu những chiếc MiG-25 trinh sát này hoạt động đầy đủ, sẽ mang lại lợi thế thông tin chiến trường nhất định cho lực lượng Quân đội chính phủ Syria. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, việc Nga cung cấp phụ tùng máy bay MiG-25 cho Syria, chắc chắn không phải là tin tốt. Điều này sẽ đẩy nhanh sự suy yếu của các lực lượng chống chính phủ ở Syria cũng như làm suy yếu ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria; thậm chí Không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng không còn có thể làm mưa làm gió như thời gian vừa qua trên lãnh thổ Syria. Video MiG-25 - "Quái thú bay" thống trị không trung một thời.

