Phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được 1/4 số tên lửa tấn công của Nga

“ Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ khoảng 25% tên lửa của Nga”, số liệu thống kê này được Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, trích dẫn khi nói chuyện với đại diện chính quyền Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, thông tin này “không khớp” với tuyên bố của Lực lượng phòng không Ukraine về hoạt động “hiệu quả” của họ. Một ngày trước đó, số liệu thống kê chính thức về tên lửa Nga bị bắn rơi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đã xuất hiện trên mạng internet, và chúng khác hẳn với thông tin mà Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine hàng ngày thông báo trên các phương tiện truyền thông, đó là các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã bị thất bại. Như vậy, hiệu quả đánh chặn tên lửa Nga tấn công của lực lượng phòng không Ukraine chỉ hơn 25% một chút; trong số 9.627 tên lửa Nga phóng vào Ukraine, phòng không Ukraine đã có thể bắn hạ 2.429 quả. Và những con số này có thể bị nghi ngờ, vì Kiev tuyên bố rằng, trong số các tên lửa bị bắn rơi, có tên lửa siêu thanh Kinzhal và cả Zircons mới nhất. Theo thông tin của Tướng Syrsky cung cấp, hiệu quả phòng không Ukraine đối với các loại tên lửa Nga là: tên lửa Kinzhal: 25,23%; Kalibr: 49,55%; Kh-101/555: 78,06%; Iskander-K: 37,62%; Kh-22: 0,55%; Iskander-M và KN-23: 4,31%; Zircon: 33,33%; Tochka-U: 8,82%; Kh-25/29/31/35/58/59/69: 22,17%; S-300/400: 0,63%. Số liệu thống kê về bắn hạ UAV của Ukraine tốt hơn; trong số 13.997 UAV do Nga phóng, phòng không Ukraine đã bắn hạ 9.272 chiếc, tức là khoảng 66%. Chủ yếu là các loại UAV tấn công, bao gồm Geran-2 (Ukraine cho là Shahed-136 của Iran); UAV tự sát lảng vảng Lancet. Kênh quân sự TG của Ukraine viết, nếu theo thống kê chính thức, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ 1/4 số tên lửa của Nga, vậy số tên lửa còn lại đã rơi ở đâu? Điều này có nghĩa là con số thiệt hại thực tế cao hơn nhiều, so với công bố trước đây của chính quyền Ukraine. Như vậy, có thể nhận thấy, hiệu quả của các hệ thống phòng không Ukraine khác nhau, tùy thuộc vào loại tên lửa của Nga. Tỷ lệ đánh chặn hiệu quả nhất của phòng không Ukraine là khi đánh chặn tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101/555, với tỷ lệ thành công là 78,06%. Đây cũng là loại tên lửa được sử dụng nhiều nhất, để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ở phía ngược lại của đánh giá là tên lửa Kh-22, loại tên lửa này thực tế ít khi phòng không Ukraine đánh chặn thành công, với kết quả chỉ là 0,55%. Loại tên lửa này tuy gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng cũng là loại tên lửa khó đánh chặn nhất. Điều này là do loại tên lửa này có tốc độ gần siêu thanh (trên Mach 4), nên hệ thống phòng không khó có thể đánh chặn. Lực lượng phòng không Ukraine có thể đánh chặn tên lửa của Nga, kể cả tên lửa siêu thanh, nhưng với một loại mục tiêu bay, mà phòng không Ukraine đành “bó tay”, đó chính là bom lượn có điều khiển, được Nga cải tiến từ bom thường FAB, gắn thêm mô-đun cánh lượn UMPK. Vào đêm 20/8, một máy bay tiêm kích bom Su-34 của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã tấn công sở chỉ huy và kho đạn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura gần làng Glukhov, vùng Sumy bằng loại bom lượn có điều khiển trên. Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc này và nhấn mạnh, rất nhiều binh lính và sĩ quan của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Quân đội Ukraine đã thiệt mạng tại một vị trí trú quân bí mật. Phi hành đoàn Su-34 đã nhận được thông tin tình báo rằng, mục tiêu đã bị đánh trúng, sau đó họ đã trở về sân bay an toàn. Điều đáng chú ý là ít nhất hai vụ nổ được nhìn thấy rõ ràng trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Rất có thể, sau khi quả bom rơi trúng mục tiêu, một vụ nổ thứ cấp do đạn pháo trong kho được kích nổ. Đánh giá theo sức mạnh của vụ nổ, những người ở sở chỉ huy không có cơ hội sống sót. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine là lữ đoàn độc lập, được biên chế, trang bị vũ khí hạng nặng và sử dụng chiến thuật của khối NATO, được mệnh danh là “Lữ đoàn NATO” trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, lữ đoàn đảm nhiệm tấn công trên hướng chủ yếu ở mặt trận Rabotino, tỉnh Zaporozhye. Tuy nhiên, ngay trong trận đầu ra quân, Lữ đoàn 47 đã bị quân Nga đánh thiệt hại nặng, nhiều xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 bị bắn cháy. Lữ đoàn đã phải nhiều lần bổ sung quân số, vũ khí trang bị. Vào đầu năm nay, trước nguy cơ thành phố Avdiivka bị thất thủ, Lữ đoàn đã được điều đến trấn giữ khu vực tây bắc thành phố, nhưng Lữ đoàn cũng không thể cứu được Avdiivka và cũng chịu tổn thất đáng kể, dẫn đến một cuộc tái tổ chức khác. Mặc dù tình hình khu vực phía đông thành phố Pokrovsk hiện đang rất “mong manh”, nhưng Tướng Syrsky quyết định rút Lữ đoàn 47 khỏi mặt trận này, để tăng cường cho hướng mặt trận Kursk. Rất có thể Tướng Syrsky đang trông cậy vào việc tăng cường lực lượng ở khu vực Kursk, với sự trợ giúp của lữ đoàn “NATO” này. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, CNN, Wikipedia). Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả bom lượn vào sở chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura gần làng Glukhov, vùng Sumy. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

