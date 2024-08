Phát hiện hệ thống tên lửa chống tăng tầm xa của Triều Tiên ở Ukraine

Truyền thông phương Tây và Ukraine lưu ý, hình ảnh hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng cho thấy, hệ thống này được bố trí bánh xe 6x6 do CHDCND Triều Tiên sản xuất đã bắn tên lửa từ lãnh thổ vùng Belgorod của Nga. Hệ thống vũ khí này sử dụng đạn dược, tên lửa chống tăng dẫn đường, hoạt động ngoài tầm nhìn (NLOS - Non-Line-of-Sight) ở khoảng cách 15-25 km.

“Pháo tự hành” nói trên là phiên bản rút gọn của BTR-80 với hệ thống cảnh báo laser và lựu đạn khói. Một tháp pháo mở quay với tám thùng phóng có tên lửa dẫn đường chống tăng bên trong, được dẫn đường quang-điện tử thông qua cáp quang. Có lẽ 8 tên lửa dẫn đường chống tăng khác được cất giữ trong thân, có lớp giáp 9 mm.

Tên lửa Bulsae-4 NLOS tương tự tên lửa Spike NLOS của Israel và HJ-10 của Trung Quốc. Việc điều khiển tên lửa do người điều khiển thực hiện sau khi phóng từ phương tiện chiến đấu bằng cách sử dụng dữ liệu được truyền từ máy quay video ở đầu đạn. Theo các nguồn thông tin mở, khả năng xuyên giáp của tên lửa có thể đạt được ước tính lên tới 750 mm.

Một đoạn video xuất hiện trên internet ghi lại cảnh sử dụng M-2018 ATGM trong chiến đấu chống lại pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất của Quân đội Ukraine. Điều đáng chú ý là đoạn phim cho thấy quỹ đạo đạn không đặc trưng cho vũ khí Nga. Tên lử chống tăng tự hành tầm xa Bulsae-4 NLOS tiếp cận mục tiêu bằng cú “trượt” sơ bộ để bắn trúng pháo tự hành ở bán cầu trên.



Bulsae-4 M-2018 NLOS ATGM (Tên lửa chống tăng có điều khiển ngoài tầm nhìn) của Triều Tiên là hệ thống tên lửa có điều khiển bằng sợi quang có khả năng tấn công các mục tiêu quay và bọc thép ở tầm xa từ 15 đến 25 km. Việc sản xuất và mua lại tên lửa này được bắt đầu vào khoảng năm 2018, mặc dù thông tin chi tiết chính xác vẫn chưa rõ ràng do tính chất bí mật của chương trình quân sự của Triều Tiên. Bulsae-4 đã được truyền hình nhà nước Triều Tiên công khai vào tháng 6/2016, cho thấy một tên lửa chống tăng được phóng từ trực thăng Mi-2, xác nhận việc đưa vào sử dụng trong những năm tiếp theo. Số lượng chính xác các hệ thống Bulsae-4 đang hoạt động vẫn chưa được biết nhưng được cho là đáng kể để tăng cường năng lực quân sự của Triều Tiên.



Bulsae-4 M-2018 nổi bật với khả năng truyền dữ liệu video thời gian thực cho người vận hành, cho phép điều chỉnh mục tiêu chính xác trong khi bay. Nó đi theo quỹ đạo không đạn đạo, giảm nguy cơ phát hiện radar và tăng khả năng sống sót của phi hành đoàn. Tên lửa được mang trên xe bọc thép M-2010 của Triều Tiên với cấu hình 6x6, được trang bị tám thùng phóng. So với các hệ thống tương tự như Spike-ER của Israel, Bulsae-4 sử dụng đầu dẫn quang điện kết hợp với dẫn cáp quang. Công nghệ này cho phép tên lửa cơ động quanh chướng ngại vật để tấn công các mục tiêu ẩn, tăng cường đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu xa và kiên cố của Triều Tiên.



Mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên được đánh dấu bằng sự hợp tác chiến lược đã phát triển qua nhiều năm, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng. Moscow và Bình Nhưỡng chia sẻ lợi ích chung trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là sự phản đối của họ đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây và ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Hợp tác giữa hai nước được củng cố khi Nga tìm cách giảm thiểu tác động kinh tế và quân sự của các lệnh trừng phạt được áp dụng sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đổi lại, Bình Nhưỡng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ về mặt ngoại giao và vật chất của Nga, cho phép nước này tiếp tục phát triển năng lực quân sự của mình bất chấp sự cô lập của quốc tế.

Sự hỗ trợ quân sự của Triều Tiên cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng, đáng chú ý là sự xuất hiện của tên lửa và đạn pháo của Triều Tiên trên đất Ukraine. Sự hiện diện này xác nhận rằng Nga đã nhận được các đợt giao hàng đạn dược đáng kể, làm nổi bật mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc. Bản chất và mức độ chính xác của các đợt giao hàng này vẫn khó có thể định lượng do bản chất không rõ ràng của các giao dịch quân sự giữa hai quốc gia này.



Việc xác định được phương tiện đầu tiên của Triều Tiên ở Ukraine đánh dấu bước ngoặt cho sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột. Sự tham gia trực tiếp hơn này ngụ ý sự hỗ trợ đáng kể của Triều Tiên, đặt ra những câu hỏi quan trọng liên quan đến việc vận chuyển và phân phối các phương tiện này trong khu vực chiến sự. Các tuyến đường vận chuyển, phương pháp giao hàng và an ninh của các nguồn cung cấp này trở thành những vấn đề quan trọng đối với Nga, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quản lý hiệu quả để tránh gián đoạn và đảm bảo hỗ trợ quân sự liên tục.



Đối với Triều Tiên, việc triển khai những phương tiện này ở Ukraine đóng vai trò như một bài kiểm tra thực tế về khả năng của họ trong điều kiện chiến đấu thực tế. Việc triển khai này cho phép Bình Nhưỡng thu thập dữ liệu có giá trị về hiệu suất của thiết bị quân sự, xác định những cải tiến cần thiết và củng cố danh tiếng của mình như một nhà cung cấp vũ khí hiệu quả. Tình hình này, mặc dù có lợi cho kinh nghiệm quân sự của Triều Tiên, nhưng cũng khiến Bình Nhưỡng phải chịu sự giám sát quốc tế ngày càng tăng và khả năng bị chỉ trích, làm trầm trọng thêm căng thẳng hiện có với các quốc gia phản đối chương trình vũ khí của nước này. (Nguồn ảnh: Topwar, War Zone, Armyrecognition, Globalsecurity).

