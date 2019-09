Pháo tự hành do Samsung sản xuất được nâng tầm nhờ xuất khẩu

Trong buổi lễ ra mắt, ngoài khẩu pháo tự hành K9 Thunder còn có cả phương tiện hậu cần, cứu hộ K-10 cũng được xuất xưởng chiếc đầu tiên. Nguồn ảnh: Livejounal. Đây được xem là loại pháo tự hành tốt bậc nhất châu Á hiện nay và hiện đại tương đương với nhiều loại pháo tự hành khác của châu Âu, Mỹ dù có giá thành rẻ hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Livejounal. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và mua bán với số lượng lớn những loại pháo tự hành K9 Thunder đã được Hàn Quốc và Na Uy ký kết với nhau từ năm 2017. Theo đó tới năm 2021 tới đây quá trình chuyển giao sẽ kết thúc. Nguồn ảnh: Livejounal. Khẩu pháo tự hành K9 Thunder đầu tiên do Na Uy tự lắp ráp dựa trên công nghệ do Hàn Quốc chuyển giao cùng với phương tiện hỗ trợ, cứu hộ K10 được thiết kế riêng biệt cho K9. Nguồn ảnh: Livejounal. K9 Thunder là tổ hợp pháo tự hành do Hàn Quốc tự nghiên cứu và phát triển, nó có trọng lượng 47 tấn, tốc độ tối đa lên tới 65 km/h và có tầm bắn tối đa (khi sử dụng đạn tăng tầm) lên tới 40 km. Nguồn ảnh: Military. Đây là tổ hợp pháo tự hành do Samsung Techwin kết hợp với Bộ quốc phòng Hàn Quốc nghiên cứu và chế tạo. K9 Thunder bắt đầu gia nhập biên chế Quân đội Hàn Quốc từ năm 1999 tới nay. Nguồn ảnh: Military. K9 Thunder có tốc độ bắn tối đa 6 viên/phút và có thể bắn ba viên đạn trong 15 giây. Tầm bắn tối đa là 30 km với đạn tiêu chuẩn HE và 40 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Nguồn ảnh: Military. Mỗi một tổ hợp pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc có giá 3,8 triệu USD - rẻ hơn nhiều so với các tổ hợp pháo tự hành khác do Mỹ hoặc Đức sản xuất. Nguồn ảnh: Military. Hiện tại, trên thế giới đang có sáu quốc gia sử dụng loại pháo tự hành này trong biên chế, trong đó bao gồm Hàn Quốc, Estonia và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Hàn Quốc mang pháo tự hành K9 đi quảng bá khắp thế giới.

