Phải chăng “Ranh giới đỏ” của Nga đặt ra đã hết thiêng?

Có điều gì đó đang xảy ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Rạng sáng ngày 6/8, tỉnh Kursk của Nga bị quân Ukraine bất ngờ tiến công; mũi tiến công đầu tiên của quân Ukraine đã vào sâu trong lãnh thổ Nga tới 10km. Tỉnh Kursk của Nga giáp tỉnh Sumy ở phía đông bắc Ukraine. Cuộc tấn công trước đó của Quân đội Nga vào Kharkov đã thất bại và chịu tổn thất nặng. Vì vậy Quân đội Nga có khả năng mớ mặt trận mới ở vào tỉnh Sumy, nhằm tiếp tục kéo dãn lực lượng Ukraine ra các mặt trận. Tuy nhiên khi Quân đội Nga chưa kịp tiến công vào tỉnh Sumy, thì Quân đội Ukraine đã tiến vào tỉnh Kursk. Cuộc tấn công áp đảo và bất ngờ giúp Quân đội Ukraine tiến gần 10 km trong một ngày. Quân đội Nga ở đó chỉ có thể đánh chặn yếu ớt và không thể ngăn chặn cuộc tấn công của lực lượng thiết giáp Ukraine. Lực lượng biên phòng và vệ binh quốc gia của Nga đã không ngăn được quân Ukraine bất ngờ tiến công; còn lực lượng vệ binh Chechnya của Kadyrov cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công của Quân đội Ukraine. Lần này khi quân Ukraine tấn công Kursk, họ đã rút ra bài học từ thất bại của cuộc phản công năm 2023 và đã chuẩn bị trước các xe quét mìn. Bằng cách này, các bãi mìn của Nga sẽ không thể ngăn chặn được sức tấn công của các lực lượng cơ giới Ukraine. Hơn nữa, Quân đội Ukraine còn điều động lực lượng phòng không để bảo vệ lực lượng tấn công mặt đất trước hỏa lực từ trên không của Nga. Quân đội Ukraine đã phá hủy trước kho đạn của Quân đội Nga ở Kursk, khiến Quân đội Nga tại đây không có đạn để chiến đấu. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Ukraine, lực lượng vũ trang địa phương của Nga đã rất bàng hoàng và nhiều người trong số họ đã bị bắt làm tù binh. Có tin quân Chechnya “rất nhanh nhẹn” và sẽ không bao giờ bị bao vây. Lần này cuộc tấn công của Quân đội Ukraine diễn ra ác liệt và là cuộc tấn công trên bộ lớn nhất của vào lãnh thổ Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Lúc đầu các truyền thông còn coi đó là tin giả, hoặc nghĩ rằng đó là lực lượng “Quân đoàn Tự do Nga” và các lực lượng vũ trang chống Nga khác. Tuy nhiên, không ngờ rằng tình hình diễn biến theo chiều hướng quá nghiêm trọng. Lực lượng tấn công không chỉ có “Quân đoàn Tự do Nga”, mà còn có Lữ đoàn bộ binh độc lập số 22 của Quân đội Ukraine và Lữ đoàn phòng thủ nội địa Ukraine. Mặc dù các lực lượng vũ trang như “Quân đoàn Tự do Nga” được Ukraine trang bị và chỉ huy, nhưng rốt cuộc họ không được coi là Quân đội Ukraine. Vì vậy, cuộc tấn công này là lần đầu tiên Quân đội Ukraine sử dụng bộ binh vượt biên giới tấn công lãnh thổ Nga; điều này có ý nghĩa rất lớn. Đầu tiên, nó chế nhạo chiến lược của Quân đội Nga trong trận Kharkov, khi Nga có ý định thành lập một "vùng đệm an toàn" trong khu vực; nhưng thay vì thành lập vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine, thì chính Nga lại bị tấn công. Thứ hai, Nga đã vạch ra nhiều “lằn ranh đỏ” trong chiến tranh. Nhưng “vạch đỏ” nào quan trọng hơn việc mất lãnh thổ quốc gia? Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Ukraine đã chà đạp nghiêm trọng vào chủ quyền của Nga. Thứ ba, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine ban đầu được cho là phi phát xít hóa và phi quân sự hóa; nhưng kết quả là 4 lực lượng chủ lực bị tiêu diệt và Hạm đội Biển Đen trở thành một hạm đội bị chìm. Khi cuộc chiến tiếp tục, UAV tấn công của Ukraine xuất hiện khắp nơi trên bầu trời Nga. Bây giờ, UAV vẫn tiếp tục tấn công sâu trong lãnh thổ Nga và Quân đội Ukraine tiếp tục tấn công trực tiếp vào đất Nga. Tinh thần của người dân Nga sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trong cuộc tấn công này, Quân đội Ukraine đã đạt được kết quả tốt, khi bắt sống và tiêu diệt hàng trăm lính Nga, tiêu diệt một trực thăng K-52 cùng hai xe tăng T-62M. Một số nhà phân tích cho rằng, những tín hiệu đàm phán thường xuyên gần đây của Ukraine có thể được bổ sung bằng những chiến thắng quân sự. Còn một điểm quan trọng khác cần cân nhắc kỹ: cuộc tấn công xuyên biên giới của bộ binh Ukraine rõ ràng không thể "tùy tiện", mà phải được đàm phán với các nước phương Tây - bởi họ đã vượt qua biên giới bằng vũ khí do phương Tây hỗ trợ, bao gồm xe tăng, xe bọc thép và pháo binh hạng nặng. Nga bất lực nhìn Ukraine và phương Tây hết lần này đến lần khác giẫm đạp nghiêm trọng lên “ranh giới đỏ” của mình, nhưng không thể làm gì, ngoài những “tuyên bố cứng rắn”. Chiến tranh là như vậy, cả hai bên đều không ngừng thay đổi và Ukraine có cơ chế “sửa lỗi” tốt hơn Nga. Ngay cả khi Nga không thể bị đánh bại, điều đó cũng có thể tiêu hao nhiều tiềm lực chiến tranh của Nga. Quân đội Nga đã quá mất cảnh giác. Họ không có công nghệ tiên tiến, máy bay cảnh báo sớm hay radar tốt, thì họ giống như những người mù và điếc trên chiến trường; thậm chí bị bất ngờ bởi cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Nếu Nga phản ứng không có hiệu quả, e rằng “Trận chiến vòng cung Kursk” thứ hai sẽ bắt đầu. Các nhà phân tích đặt câu hỏi, phải chăng đây mới là bước ngoặt trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine? (Nguồn ảnh: CNN, Ukrinform, Sputnik).

