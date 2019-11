Oanh tạc cơ Trung Quốc được trang bị tên lửa đạn đạo bí ẩn?

Đây được xem là loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không mới được chỉ xuất hiện trong biên chế của Không quân Trung Quốc thời gian gần đây. Hiện tại, ngoài những hình ảnh được công bố trong cuốn sách ảnh này, chưa có bất cứ hình ảnh hay thông tin nào khác về tên lửa đạn đạo này. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo Sputnik, loại tên lửa này có thể là phiên bản cải tiến của tên lửa Đông Phong 15 (DF-15) - phiên bản tên lửa đạn đạo phóng từ cơ cấu phóng mặt đất. Nguồn ảnh: Sputnik. DF-15 phiên bản phóng từ mặt đất có trọng lượng lên tới 6,2 tấn, dài 9,1 mét và mang theo được đầu đạn hạt nhân từ 50 tới 350 kt tuỳ loại. Nguồn ảnh: Xinhuan. DF-15 có tầm hoạt động thấp nhất 600km. Với những phiên bản hiện đại hơn như DF-15A/B/C, tầm bắn có thể mở rộng lên tối đa tới 900 km. Nguồn ảnh: Xinhuan. Loại tên lửa này sử dụng cơ chế dẫn đường bằng hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc tự phát triển, kèm theo đó là dẫn hướng và kiểm soát hướng bay theo quán tính. Độ chính xác lệch tâm của DF-15 chỉ là 10 mét - hoàn toàn không có nghĩa lý gì với sức mạnh của đầu đạn mà nó mang theo. Nguồn ảnh: Xinhuan. Tuy không có nhiều điểm tương đồng nhưng tờ Sputnik của Nga cũng cho biết loại tên lửa được máy bay ném bom H-6N của Trung Quốc mang theo có vẻ như là phiên bản "ăn theo" của tên lửa Kh-47M2 Kinzahal do Nga thiết kế. Nguồn ảnh: Rumil. Tên lửa Kh-47M2 của Nga mang theo được đầu đạn hạt nhân có sức nổ từ 100 tới 500 kt. Kích thước chĩnh ác của loại tên lửa này chưa được công bố nhưng tầm bắn tối đa của nó có thể lên tới 3000 km tuỳ vào từng cơ cấu phóng trên không. Nguồn ảnh: Rumil. Tối đa, tên lửa Kh-47 có thể triển khai được từ độ cao 20 km so với mặt đất và có tốc độ lên tới Mach 10 - tương đương với 14.000 km/giờ. Nguồn ảnh: Rumil. Trong tương lai, có thể Trung Quốc sẽ công khai thêm nhiều thông tin hơn nữa về loại tên lửa đạn đạo đời mới của nước này, nhất là sau khi thử nghiệm thành công. Ảnh: Máy bay ném bom H-6N - chiếc "B-52" của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Tên lửa Đông Phong 41 - loại tên lửa nguy hiểm bậc nhất thế giới vừa được Trung Quốc giới thiệu.

