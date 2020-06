Nóng: 300 xe tăng áp sát Cao nguyên Golan, Irael dừng không kích Syria

Trước khi cuộc chiến tại Syria nổ ra vào năm 2011, lực lượng quân đội Syria chủ yếu bố trí tại biên giới giáp Israel, dọc khu vực Cao nguyên Golan; việc bố trí lực lượng quân đội của Syria, đã gây sức ép lên Quân đội Israel, buộc Israel cũng phải tăng cường lực lượng tại đây. Ảnh: Xe tăng chiến đấu Merkava của Israel tại Cao nguyên Golan. Khi cuộc nội chiến xảy ra, Quân đội chính phủ Syria phải rút các lực lượng giáp Israel, để tăng cường cho các mặt trận trên khắp đất nước, nhất là Aleppo và Idlib, để hổng mặt biên giới với Israel; tạo điều kiện thuận lợi cho Israel gây sức ép lên Syria. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn dưới sự bảo trợ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết ngày 5/3 vừa qua, tình hình Syria đã tạm yên, khi các lực lượng nổi dậy, không thể tổ chức những cuộc tiến công lớn vào Quân đội chính phủ Syria; vì vậy, Sư đoàn xe tăng số 4 của Quân đội chính phủ Syria, được điều đến cao nguyên Golan, để gây áp lực lên IDF. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, với cớ là bảo đảm an ninh từ xa cho Israel; thực chất là do nội chiến, Quân đội chính phủ Syria không còn đủ lực gây sức ép lên Israel, do vậy không quân Israel mới có thể tự do tung hoành trên không phận Syria. Cũng từ khi Không quân Israel tiến hành không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, lực lượng phòng không Syria đã phóng hơn 700 tên lửa phòng không, nhưng chỉ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Israel. Quân đội Syria nhận thức rõ rằng, một mình lực lượng tên lửa phòng không thì không thể ngăn chặn các vụ không kích của Không quân Israel và chỉ có các cuộc tấn công chủ động mới có thể ngăn chặn căn bản các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Quân đội Israel tại cao nguyên Golan. Địa hình của Cao nguyên Golan rất thích hợp cho việc sử dụng các lực lượng tăng, thiết giáp; do vậy Quân đội chính phủ Syria, đã triển khai Sư đoàn thiết giáp Số 4, tinh nhuệ nhất tới Cao nguyên Golan, khiến Israel ngay lập tức cảm thấy áp lực và hủy bỏ các cuộc không kích vào lãnh thổ Israel. Sư đoàn thiết giáp Số 4 của Syria, là đơn vị được “thử lửa” nhiều nhất tại khu vực Trung Đông hiện nay, đồng thời được các cố vấn Nga kèm cặp; trang bị chủ yếu của Sư đoàn là các loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B1 và T-90A; trong đó T-90A là phiên bản giành cho Quân đội Nga, tính năng của nó mạnh hơn nhiều so với phiên bản T-90S giành cho xuất khẩu. Xe tăng T-90A được trang bị giáp phản ứng nổ và giáp tổng hợp mới nhất do Nga phát triển, cùng với đó là hệ thống phòng hộ chủ động; mặc dù bị tên lửa chống tăng tiến công nhiều lần, nhưng tỷ lệ thiệt hại của loại xe tăng này trên chiến trường tương đối nhỏ so với các loại xe tăng khác. Ảnh: Xe tăng T-90A. Hiện nay Sư đoàn thiết giáp Số 4 là đơn vị mạnh nhất của Quân đội chính phủ Syria; mặc dù phía Israel, họ được trang bị xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, nhưng khi phải đối mặt với các loại xe tăng hiện đại như T-72B1 và T-90A, những chiếc Merkava cũng khó có cơ hội chiến thắng. Ảnh: Xe tăng Merkava của Israel. Mặc dù phối hợp chiến đấu với các đơn vị xe tăng Merkava của Israel là lực lượng trực thăng vũ trang Apache, nhưng Syria đã bổ sung hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 cho Sư đoàn 4 của họ, để bảo vệ đội hình chiến đấu. Hệ thống phòng không Pantsir-S1 được trang bị pháo 30 mm và tên lửa phòng không tầm ngắn, đây là loại vũ khí hiệu quả chống lại trực thăng vũ trang. Nếu Israel sử dụng trực thăng Apache để tấn công, có khả năng bị tổn thất cao. Lợi thế lớn nhất của Israel là không quân, nếu Israel sử dụng lực lượng không quân để tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng xe tăng của Quân đội Syria, thì phía Syria hoàn toàn không thể chống lại được; nhưng hiện tại, vị trí triển khai của Sư đoàn 4, nằm trong phạm vi bảo vệ của căn cứ Hmeymim của Nga. Tại căn cứ Hmeymim, quân đội Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-35, tiêm kích bom Su-34 và tên lửa phòng không S-400. Các cuộc không kích của Israel vào Sư đoàn 4, sẽ bị các máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ này chặn lại. Tuy nhiên, quân đội Syria cũng nói rõ rằng, họ không có ý định xâm chiếm lãnh thổ Israel. Nếu Không quân Israel không tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào Syria, Sư đoàn 4 của Syria sẽ vẫn án binh bất động. Thực sự đây là đòn gây sức ép lên phía Israel, buộc phía Israel phải tạm dừng các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria. Video Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hai máy bay Syria - Nguồn: Sputnik

