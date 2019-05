Những khoảnh khắc sinh tử trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq

Lính Iraq chiến đấu ở biên giới giữa Iraq với Iran trong cuộc chiến tranh giữa hai nước. Nguồn ảnh: Gettyimages. Những binh lính Iran hy sinh ngay trong hố cá nhân của mình khi cố gắng chiếm vùng Al Beida từ tay Iraq. Nguồn ảnh: Gettyimages. Một người lính Iran bên cạnh anh trai của mình - người vừa tử vong trước đó ít giờ do một trận pháo kích của phía Iraq nhằm vào khu vực Kermanshah, Iran. Nguồn ảnh: Gettyimages. Binh lính Iraq ăn mừng chiến thắng sau khi đẩy lùi được Iran ở ngoại ô thành phố Amarah. Nguồn ảnh: Gettyimages.. Các dàn khoan dầu bên ngoài khơi vùng Vịnh Ba Tư. Bức hình này được tàu ngầm Pháp ghi lại khi thực hiện tuần tra bảo vệ các dàn khoan dầu - một mục tiêu rất dễ bị tấn công trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq. Nguồn ảnh: Gettyimages. Một chiếc xe tăng chủ lực của Iraq bị quân đội Iran tấn công và hạ gục khi nó đang cố vượt qua một đầm lầy trong trận Susangerd. Nguồn ảnh: Gettyimages. Các khu lọc dầu của Iran bị Iraq tấn công bốc cháy liên tục ngày đêm và phải mất cả tháng trời Iran mới khống chế được vụ cháy này. Nguồn ảnh: Gettyimages. Một người cha Iraq đang ôm con nhỏ trong tay trước khi cả hai người qua đời do một cuộc tấn công bằng khí độc của chính quân đội Iraq thực hiện ở miền Bắc nước này. Nguồn ảnh: Gettyimages.Quân đội Iraq với các xe tăng do Liên Xô viện trợ tấn công vào sông Karum, phía bắc của Khuramshahr vào tháng 10/1980 - khi cuộc chiến tranh Iran - Iraq mới nổ ra được ít ngày. Nguồn ảnh: Gettyimages. Một người lính Iran hy sinh khi trong tay vẫn cầm chặt một viên đạn. Nguồn ảnh: Gettyimages. Lính Iraq làm biểu tượng chiến thắng khi đi qua xác của một lính Iraq đã tử trận trong trận tử chiến diễn ra đúng tại nơi này cách đấy chỉ ít ngày. Nguồn ảnh: Gettyimages. Lính Iran hy sinh ngay trong hố cá nhân của mình khi giao tranh với đối phương. Nguồn ảnh: Gettyimages. Lính Iran trong đó có cả những cựu binh từng trực tiếp tham chiến trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq duyệt binh kỷ niệm cuộc chiến tranh này vào ngày 22/9/2015 tại Thủ đô Tehran. Nguồn ảnh: Gettyimages. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của lực lượng đặc biệt Iran.

