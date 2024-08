Nhật Bản triển khai tên lửa có tầm bắn 1.000 km lên hòn đảo tiền tiêu

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã công bố kế hoạch xây dựng bãi phóng tên lửa đầu tiên của mình trên đảo Minamitori, nằm ở phía tây bắc Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.800 km. Cơ sở này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026. Ảnh: Wikipedia. Theo các nguồn tin truyền thông Nhật Bản, mục đích chính của công trình này là thử nghiệm và bắn tên lửa chống hạm Type 12, có tầm bắn lên tới 1.000 km. Sáng kiến này phù hợp với các mục tiêu xa hơn của Tokyo được nêu trong Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, trong đó nhấn mạnh vào việc hiện đại hóa và tăng cường lực lượng quân sự của Nhật Bản. Ảnh: Wikipedia. Việc thiết lập phạm vi tên lửa trên đảo Minamitori nhằm hiện thực hóa cam kết của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực phòng thủ. Qua đó, ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh leo thang do các cường quốc trong khu vực gây ra, cụ thể là Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Ảnh: Asahi. Bằng cách mở rộng phạm vi và hiệu quả của các hệ thống tên lửa, Nhật Bản đặt mục tiêu củng cố vành đai phòng thủ và đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Sáng kiến chiến lược này là một phần trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, nhằm tăng cường triển khai công nghệ quân sự tiên tiến. Ảnh: The Japam Times. Đáng chú ý, mốc thời gian triển khai tên lửa chống hạm Type 12 nâng cấp đã được đẩy nhanh từ thời hạn ban đầu là năm 2026 lên năm 2025, phản ánh tính cấp thiết của Tokyo trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: The Japam Times. Tên lửa chống hạm Type 12 của Nhật Bản do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi phát triển, là hệ thống tên lửa đất đối hạm tiên tiến được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển của Nhật Bản. Việc phát triển Type 12 bắt đầu vào đầu những năm 2000 như một bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Type 88, kết hợp các hệ thống dẫn đường tiên tiến, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, để nhắm mục tiêu chính xác. Type 12 được đưa vào sử dụng từ năm 2012 và có tầm bắn mở rộng lên tới 1.000 km. Tên lửa Type 12 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Nhật Bản, trong đó chú trọng vào ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra xung đột trong tương lai. Đảo Minamitori, còn được gọi là đảo Marcus, là một địa điểm chiến lược quan trọng ở Thái Bình Dương. Hòn đảo này được xem là một môi trường thích hợp và an toàn cho các cuộc thử nghiệm tên lửa, các bài tập huấn luyện, bởi nó cách xa các khu vực đông dân cư. Việc triển khai hệ thống tên lửa trên đảo Minamitori cho thấy sự chủ động của Nhật Bản trong củng cố an ninh quốc gia, trước bối cảnh địa chính trị phức tạp và đang thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh hiện nay, Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng từ các quốc gia láng giềng, việc tăng cường năng lực tên lửa đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược phòng thủ ở nước này. Cơ sở tên lửa này dự kiến đi vào hoạt động sau năm 2026, mở ra bước tiến đáng kể trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Nhật Bản. Tuy nhiên, nó sẽ gây ra tác động lớn đối với tình hình an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự phát triển này cũng sẽ thu hút các nhà quan sát quốc tế theo dõi chặt chẽ. Trong bối cảnh Tokyo đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân sự theo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, cơ sở tên lửa trên đảo Minamitori sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Nhật Bản, qua đó góp phần vào các mục tiêu an ninh khác của quốc gia này.

