Ngắm nghía dàn xe tăng cổ “hồi sinh” giữa lòng châu Âu

Lễ hội xe tăng Tankfest 2018 là một trong những hoạt động giải trí thường niên do Bảo tàng Xe tăng Anh quốc “The Tank Museum” tổ chức tại vùng Bournemouth cũng là nơi đặt trụ sở chính của bảo tàng này. Nguồn ảnh: The Tank Museum. The Tank Museum từ lâu được biết tới là bảo tàng sở hữu bộ sưu tập xe tăng lớn nhất thế giới và đứng thứ ba trong các bảo tàng tăng thiết giáp, với hơn 300 phương tiện bọc thép các loại được bảo tàng này thu thập về từ khắp nơi trên thế giới. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Điểm đặc biệt của The Tank Museum chính là việc một phần các hiện vật của bảo tàng này đều vẫn có thể hoạt động được kể cả những chiếc xe tăng 100 năm tuổi như Mark V có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 1, hay cho tới những chiếc A7V của Đức như trong ảnh. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Nhìn chung The Tank Museum có bộ sưu tập xe tăng cực kỳ đa dạng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thậm chí có những chiếc được phục chế lại từ phần khung thép gần như đã mục nát. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Trong ảnh là xe tăng hạng nhẹ M3 Stuart do Mỹ chế tạo và được sử dụng phổ biến trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Còn đây là huyền thoại Panzer III một trong những nắm đấm thép chủ lực của Đức trên chiến trường châu Âu trong suốt thế chiến. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Chiếm số lượng lớn nhất trong bộ sưu tập tăng của The Tank Museum là bộ sưu tập xe tăng hạng trung M4 Sherman với hầu hết các biến thể. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Điển hình như chiếc M4A2E8 Sherman “Fury” từng xuất hiện trong bộ phim cùng tên do tài tử Brad Pitt thủ vai chính này. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Điển hình như chiếc M4A2E8 Sherman “Fury” từng xuất hiện trong bộ phim cùng tên do tài tử Brad Pitt thủ vai chính này. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Tính tới thời điểm hiện tại The Tank Museum đã có tuổi đời 71 năm và ngày càng được mở rộng theo thời gian và số lượng xe tăng có trong bộ sưu tập cũng lớn hơn trước. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Ví dụ như chiếc xe tăng hạng nặng IS-3 này của Liên Xô vốn không còn mấy chiếc còn có thể hoạt động trên thế giới. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Chiếc xe tăng trẻ nhất trong bộ sưu tập của The Tank Museum cũng là Leopard 1 do Đức chế tạo từ giữa thập niên 60. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin. Trong ảnh là xe tăng hạng nặng M103 một trong những chiếc duy nhất còn sót lại được Mỹ chế tạo từ đầu những năm 1950. Nguồn ảnh: The Tank Museum. Mời độc giả xem video: Tinh hoa xe tăng thế giới phô diễn sức mạnh ở Tankfest 2018. (nguồn Tankfest 2018)

