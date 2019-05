Ngạc nhiên phi đội bay biểu diễn đầu tiên của thế giới

Theo đó phi đội bay biểu diễn lâu đời nhất thế giới được Không quân Pháp thành lập vào năm 1931, có tên gọi Patrouille de France, tạm dịch là Đội bay Tuần tra Nhào lộn Pháp. Nguồn ảnh: Common. Khi mới ra đời, đội bay này sử dụng các loại máy bay cánh quạt có tốc độ thấp để có thể thực hiện được các màn biểu diễn của mình ở độ cao thấp với thời gian trình diễn kéo dài. Nguồn ảnh: Common. Mặc dù ra đời từ năm 1931 nhưng phải mãi tới năm 1953, đội bay trình diễn của Pháp mới được chính thức công nhận là một đơn vị độc lập, chuyên chịu trách nhiệm trình diễn nhào lộn trên không và có chương trình đào tạo riêng biệt. Nguồn ảnh: Common. Dù ít tiếng tăm hơn nhiều đội bay trình diễn của các nước khác, tuy nhiên Patrouille de France hay PAF cũng được đánh giá là đội bay biểu diễn trình độ cao nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Common. Ở thời điểm hiện tại, đội bay có tổng cộng 9 phi công và 35 thợ máy. Đội bay PAF có hai khoá huấn luyện tập trung hàng năm bao gồm khoá huấn luyện mùa đông và khoá huấn luyện mùa hè. Nguồn ảnh: Common. Mỗi một khoá huấn luyện đội bay lại có những bài bay riêng và tuỳ thời điểm bay trình diễn trong năm, các bài bay trình diễn của PAF cũng sẽ được thay đổi theo, mang lại nhiều màu sắc hơn cho khán giả. Nguồn ảnh: Common. Thông thường, đội bay PAF luôn có mặt trong các buổi lễ mừng quốc khánh Pháp diễn ra ở Paris vào ngày 14/7 hàng năm. Độc đáo nhất trong màn trình diễn quốc khánh chính là màn vẽ quốc kỳ Pháp lên không trung bằng những máy bay trong đội bay PAF. Nguồn ảnh: Common. Do đặc điểm quốc kỳ của Pháp chỉ có ba xọc màu nên quá trình biểu diễn động tác này cũng không có gì quá khó khăn với những thành viên bay chuyên nghiệp của PAF. Nguồn ảnh: Common. Loại máy bay được đội bay này sử dụng là những chiếc Dassault/Dornier Alpha. Đây là loại máy bay phản lực do Dassault sản xuất, được sử dụng làm nhiệm vụ huấn luyện hoặc có thể sử dụng làm chiến đấu cơ hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Common. Một màn vẽ quốc kỳ của Pháp với ba màu xanh, trắng, đỏ trên nền trời Paris. Nguồn ảnh: Common. Hai chiếc Alpha Jet của đội bay PAF trình diễn màn bay đối đầu nhau trong trạng thái lộn ngược cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Common. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Rafale - loại tiêm kích đắt nhất châu Âu hiện nay do Pháp sản xuất.

Theo đó phi đội bay biểu diễn lâu đời nhất thế giới được Không quân Pháp thành lập vào năm 1931, có tên gọi Patrouille de France, tạm dịch là Đội bay Tuần tra Nhào lộn Pháp. Nguồn ảnh: Common. Khi mới ra đời, đội bay này sử dụng các loại máy bay cánh quạt có tốc độ thấp để có thể thực hiện được các màn biểu diễn của mình ở độ cao thấp với thời gian trình diễn kéo dài. Nguồn ảnh: Common. Mặc dù ra đời từ năm 1931 nhưng phải mãi tới năm 1953, đội bay trình diễn của Pháp mới được chính thức công nhận là một đơn vị độc lập, chuyên chịu trách nhiệm trình diễn nhào lộn trên không và có chương trình đào tạo riêng biệt. Nguồn ảnh: Common. Dù ít tiếng tăm hơn nhiều đội bay trình diễn của các nước khác, tuy nhiên Patrouille de France hay PAF cũng được đánh giá là đội bay biểu diễn trình độ cao nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Common. Ở thời điểm hiện tại, đội bay có tổng cộng 9 phi công và 35 thợ máy. Đội bay PAF có hai khoá huấn luyện tập trung hàng năm bao gồm khoá huấn luyện mùa đông và khoá huấn luyện mùa hè. Nguồn ảnh: Common. Mỗi một khoá huấn luyện đội bay lại có những bài bay riêng và tuỳ thời điểm bay trình diễn trong năm, các bài bay trình diễn của PAF cũng sẽ được thay đổi theo, mang lại nhiều màu sắc hơn cho khán giả. Nguồn ảnh: Common. Thông thường, đội bay PAF luôn có mặt trong các buổi lễ mừng quốc khánh Pháp diễn ra ở Paris vào ngày 14/7 hàng năm. Độc đáo nhất trong màn trình diễn quốc khánh chính là màn vẽ quốc kỳ Pháp lên không trung bằng những máy bay trong đội bay PAF. Nguồn ảnh: Common. Do đặc điểm quốc kỳ của Pháp chỉ có ba xọc màu nên quá trình biểu diễn động tác này cũng không có gì quá khó khăn với những thành viên bay chuyên nghiệp của PAF. Nguồn ảnh: Common. Loại máy bay được đội bay này sử dụng là những chiếc Dassault/Dornier Alpha. Đây là loại máy bay phản lực do Dassault sản xuất, được sử dụng làm nhiệm vụ huấn luyện hoặc có thể sử dụng làm chiến đấu cơ hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Common. Một màn vẽ quốc kỳ của Pháp với ba màu xanh, trắng, đỏ trên nền trời Paris. Nguồn ảnh: Common. Hai chiếc Alpha Jet của đội bay PAF trình diễn màn bay đối đầu nhau trong trạng thái lộn ngược cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Common. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Rafale - loại tiêm kích đắt nhất châu Âu hiện nay do Pháp sản xuất.