Nga “xé toang” đội hình quân Ukraine ở mặt trận Kursk

Tại khu vực Kursk, lực lượng thiết giáp Nga đã phát động làn sóng tấn công chớp nhoáng quy mô cực lớn, trước thời điểm thời tiết chuyển mưa đông. Do cuộc tấn công diễn ra quá bất ngờ, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở nhiều khu vực đã bị quân Nga chia cắt và bao vây. Theo thông tin của blogger quân sự Nga Yury Podolyanka và những phóng viên chiến trường Nga, trận tấn công chớp nhoáng này bắt đầu vào sáng ngày 10/10. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 của Nga được chia thành hai mũi thiết giáp lớn và mở cuộc tấn công hai hướng. Mũi thứ nhất từ Korenevo tiến về phía nam, dọc theo đường cao tốc 38K-030 dẫn đến Sudzha, tấn công trực tiếp vào làng Zelenyi Shlyakh. Mũi còn lại bắt đầu từ trang trại Pokrovskii và tiến thẳng về phía đông đến làng Tolstyi Lug. Do tốc độ tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 quá nhanh, nên Quân đội Ukraine không hề kịp phản ứng. Tính đến 11 giờ sáng ngày 10/10, quân Nga đã bao vây Liubimovka, một có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và chia cắt quân Ukraine trên diện rộng. Để hoàn thành thành công cuộc bao vây này, Quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công trên toàn mặt trận, nhằm ngăn chặn hành động của Quân đội Ukraine và ngăn lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tới ứng cứu cho Liubimovka. Để tạo điều kiện cho Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Nga tấn công một cách an toàn, một lực lượng khác của Nga đã mở cuộc tấn công mạnh vào làng Orgovka gần đó, buộc quân Ukraine ở đây không thể tập trung lực lượng đối phó với Lữ đoàn 155 đang tiến công hành tiến trên đường vào cao tốc 38K-030. Cùng lúc đó, Lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechnya, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 và các đơn vị khác mở cuộc tấn công quy mô lớn dọc tuyến từ Malaya Loknia đến Martynovka rồi tới Plekhovo để ngăn chặn quân Ukraine tiếp viện cho Liubimovka. Ban đầu, do chiến tuyến chưa ổn định nên quân Ukraine tại Liubimovka vẫn có cơ hội rút về phía sau, nhưng đòn tấn công của Nga xảy ra quá bất ngờ, khiến chỉ huy quân Ukraine tại khu vực không thể phán đoán được chiều hướng của tình hình và không thể ra lệnh rút quân kịp thời. Sau đó, lực lượng dự bị của Nga là Lữ đoàn xung kích đường không số 83 cũng đã tiến tới làng Tolstyi Lugansk, nằm ở phía đông nam Liubimovka, củng cố chiến tuyến và cắt đứt liên lạc giữa quân Ukraine bảo vệ Liubimovka và các lực lượng khác. Sau đó, Quân đội Nga sử dụng 30 xe bọc thép hạng nặng, trong đó có xe tăng, đến bao vây Liubimovka. Tính đến ngày 11/10, truyền thông Nga đưa tin, Quân đội Nga đã tái chiếm Liubimovka. Sau đó, Quân đội Nga tiếp tục bao vây làng Zelenyi Shlyakh về phía đông. Hai đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 đã san phẳng quân Ukraine phòng thủ ở ngã ba ngôi làng này. Phát huy chiến quả, Lữ đoàn 155 tiếp tục tái chiếm làng Novoivanovka ở phía đông Liubimovka, phía bên kia đường cao tốc 38K-030. Phóng viên chiến trường Timofey Ermkov viết trên kênh Telegram cá nhân rằng, Lữ đoàn 155 đã tái chiếm hoàn toàn Malaya Lokna và một số khu dân cư khác ở quận Sudzhansky. Tại làng Novoivanovka, quân Nga đã bắt giữ 50 tù binh Ukraine trong vòng 24 giờ; tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này. Sau đó, Quân đội Nga tập hợp lực lượng và mở cuộc tấn công quy mô lớn vào làng Sverdlikovo, ngôi làng cuối cùng dẫn đến khu hành chính Sudzha. Để hỗ trợ cuộc tấn công chớp nhoáng này, Không quân Nga đã không còn “keo kiệt” nữa, khi điều động một số lượng lớn máy bay Su-34 ném bom các vị trí của Quân đội Ukraine. Theo kênh quân sự Telegram Military Summary, hoạt động này của Quân đội Nga đã gây chấn động cho Quân đội Ukraine. Tướng Syrskyi vội vã đến Sumy để đích thân chỉ huy, đồng thời điều động khẩn cấp Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 tới quận Sudzhansky, pháo binh hạng nặng đã được triển khai tới khu vực này. Tình hình hiện tại là quân tiếp viện Ukraine đang cố gắng tiến về phía bắc để chặn lỗ hổng, nhưng quân Ukraine ở tiền tuyến đang liều mạng rút lui. Do Liubimovka thất thủ, hậu cần của cụm Severokursk của Quân đội Ukraine bị cắt đứt, đồng thời họ cũng có nguy cơ bị bao vây; do vậy quân Ukraine ở mặt trận phía bắc đã rút lui. Theo dữ liệu trinh sát, Quân đội Ukraine ở khu vực phía bắc Orgovka và Sheptukhovka gần như rút lui mà không giao tranh. Quân Ukraine cố gắng rút chạy bằng các phương tiện; vì đường bị cắt, Quân đội Ukraine chỉ có thể trốn thoát qua những con đường đất và cánh đồng. Nhiều phương tiện đã bị máy bay không người lái của Nga truy sát và bị tổn thất nặng nề. Trong hai ngày tấn công bất ngờ, Quân đội Nga đã tái chiếm những nơi này gần như không đổ máu. Cho đến nay, Quân đội Nga đã tí chiếm được ít nhất 5 khu dân cư và bao vây ít nhất 2 tiểu đoàn của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Quân đội Nga còn tái chiếm làng Malaya Loknya. Theo kênh nội bộ Ukraine “Resident”, Quân đội Nga đã tập hợp một lực lượng lớn gấp 5 lần Quân đội Ukraine trên mặt trận Kursk. Quân đội Ukraine không được chuẩn bị để đối phó và đơn giản là không thể ngăn chặn cuộc phản công của Quân đội Nga. Sở dĩ quân Nga chọn thời điểm này để phản công là vì khu vực này hôm trước có mưa lớn và sắp có thời kỳ mặt đất biến thành lầy lội để có thể tổ chức tấn công bằng các phương tiện cơ giới hạng nặng, do vậy quân Nga tung ra làn sóng tấn công với quyết tâm cao này.

Tại khu vực Kursk, lực lượng thiết giáp Nga đã phát động làn sóng tấn công chớp nhoáng quy mô cực lớn, trước thời điểm thời tiết chuyển mưa đông. Do cuộc tấn công diễn ra quá bất ngờ, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở nhiều khu vực đã bị quân Nga chia cắt và bao vây. Theo thông tin của blogger quân sự Nga Yury Podolyanka và những phóng viên chiến trường Nga, trận tấn công chớp nhoáng này bắt đầu vào sáng ngày 10/10. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 155 của Nga được chia thành hai mũi thiết giáp lớn và mở cuộc tấn công hai hướng. Mũi thứ nhất từ Korenevo tiến về phía nam, dọc theo đường cao tốc 38K-030 dẫn đến Sudzha, tấn công trực tiếp vào làng Zelenyi Shlyakh. Mũi còn lại bắt đầu từ trang trại Pokrovskii và tiến thẳng về phía đông đến làng Tolstyi Lug. Do tốc độ tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 quá nhanh, nên Quân đội Ukraine không hề kịp phản ứng. Tính đến 11 giờ sáng ngày 10/10, quân Nga đã bao vây Liubimovka, một có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và chia cắt quân Ukraine trên diện rộng. Để hoàn thành thành công cuộc bao vây này, Quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công trên toàn mặt trận, nhằm ngăn chặn hành động của Quân đội Ukraine và ngăn lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tới ứng cứu cho Liubimovka. Để tạo điều kiện cho Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Nga tấn công một cách an toàn, một lực lượng khác của Nga đã mở cuộc tấn công mạnh vào làng Orgovka gần đó, buộc quân Ukraine ở đây không thể tập trung lực lượng đối phó với Lữ đoàn 155 đang tiến công hành tiến trên đường vào cao tốc 38K-030. Cùng lúc đó, Lực lượng đặc biệt Akhmat của vệ binh Chechnya, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 và các đơn vị khác mở cuộc tấn công quy mô lớn dọc tuyến từ Malaya Loknia đến Martynovka rồi tới Plekhovo để ngăn chặn quân Ukraine tiếp viện cho Liubimovka. Ban đầu, do chiến tuyến chưa ổn định nên quân Ukraine tại Liubimovka vẫn có cơ hội rút về phía sau, nhưng đòn tấn công của Nga xảy ra quá bất ngờ, khiến chỉ huy quân Ukraine tại khu vực không thể phán đoán được chiều hướng của tình hình và không thể ra lệnh rút quân kịp thời. Sau đó, lực lượng dự bị của Nga là Lữ đoàn xung kích đường không số 83 cũng đã tiến tới làng Tolstyi Lugansk, nằm ở phía đông nam Liubimovka, củng cố chiến tuyến và cắt đứt liên lạc giữa quân Ukraine bảo vệ Liubimovka và các lực lượng khác. Sau đó, Quân đội Nga sử dụng 30 xe bọc thép hạng nặng, trong đó có xe tăng, đến bao vây Liubimovka. Tính đến ngày 11/10, truyền thông Nga đưa tin, Quân đội Nga đã tái chiếm Liubimovka. Sau đó, Quân đội Nga tiếp tục bao vây làng Zelenyi Shlyakh về phía đông. Hai đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 đã san phẳng quân Ukraine phòng thủ ở ngã ba ngôi làng này. Phát huy chiến quả, Lữ đoàn 155 tiếp tục tái chiếm làng Novoivanovka ở phía đông Liubimovka, phía bên kia đường cao tốc 38K-030. Phóng viên chiến trường Timofey Ermkov viết trên kênh Telegram cá nhân rằng, Lữ đoàn 155 đã tái chiếm hoàn toàn Malaya Lokna và một số khu dân cư khác ở quận Sudzhansky. Tại làng Novoivanovka, quân Nga đã bắt giữ 50 tù binh Ukraine trong vòng 24 giờ; tuy nhiên Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này. Sau đó, Quân đội Nga tập hợp lực lượng và mở cuộc tấn công quy mô lớn vào làng Sverdlikovo, ngôi làng cuối cùng dẫn đến khu hành chính Sudzha. Để hỗ trợ cuộc tấn công chớp nhoáng này, Không quân Nga đã không còn “keo kiệt” nữa, khi điều động một số lượng lớn máy bay Su-34 ném bom các vị trí của Quân đội Ukraine . Theo kênh quân sự Telegram Military Summary, hoạt động này của Quân đội Nga đã gây chấn động cho Quân đội Ukraine. Tướng Syrskyi vội vã đến Sumy để đích thân chỉ huy, đồng thời điều động khẩn cấp Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 tới quận Sudzhansky, pháo binh hạng nặng đã được triển khai tới khu vực này. Tình hình hiện tại là quân tiếp viện Ukraine đang cố gắng tiến về phía bắc để chặn lỗ hổng, nhưng quân Ukraine ở tiền tuyến đang liều mạng rút lui. Do Liubimovka thất thủ, hậu cần của cụm Severokursk của Quân đội Ukraine bị cắt đứt, đồng thời họ cũng có nguy cơ bị bao vây; do vậy quân Ukraine ở mặt trận phía bắc đã rút lui. Theo dữ liệu trinh sát, Quân đội Ukraine ở khu vực phía bắc Orgovka và Sheptukhovka gần như rút lui mà không giao tranh. Quân Ukraine cố gắng rút chạy bằng các phương tiện; vì đường bị cắt, Quân đội Ukraine chỉ có thể trốn thoát qua những con đường đất và cánh đồng. Nhiều phương tiện đã bị máy bay không người lái của Nga truy sát và bị tổn thất nặng nề. Trong hai ngày tấn công bất ngờ, Quân đội Nga đã tái chiếm những nơi này gần như không đổ máu. Cho đến nay, Quân đội Nga đã tí chiếm được ít nhất 5 khu dân cư và bao vây ít nhất 2 tiểu đoàn của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, Quân đội Nga còn tái chiếm làng Malaya Loknya. Theo kênh nội bộ Ukraine “Resident”, Quân đội Nga đã tập hợp một lực lượng lớn gấp 5 lần Quân đội Ukraine trên mặt trận Kursk. Quân đội Ukraine không được chuẩn bị để đối phó và đơn giản là không thể ngăn chặn cuộc phản công của Quân đội Nga. Sở dĩ quân Nga chọn thời điểm này để phản công là vì khu vực này hôm trước có mưa lớn và sắp có thời kỳ mặt đất biến thành lầy lội để có thể tổ chức tấn công bằng các phương tiện cơ giới hạng nặng, do vậy quân Nga tung ra làn sóng tấn công với quyết tâm cao này.