Nga “vồ” được xe tăng M1A1 Abrams và Leopard 2A6 ở Avdiivka

Leopard 2A6 và M1A1 Abrams đều là một trong những xe tăng đáng gờm nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Đáng chú ý, các thành viên NATO đã cung cấp những xe tăng này với số lượng ít hơn so với các mẫu khác như Leopard 2A4, Leopard 1 và T-72. Leopard 2A6 lần đầu tiên xuất hiện trên tiền tuyến vào tháng 6/2023 và nhanh chóng chịu tổn thất đáng kể trước các lực lượng Nga. Trong khi đó, Abrams được đưa vào tham chiến vào tháng 2/2024. Mặc dù hầu hết các cuộc giao tranh có sự tham gia của Abrams đều diễn ra ở khu vực Avdiivka, một số cũng được triển khai để hỗ trợ cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Chiếc xe tăng Abrams đầu tiên bị phá hủy tại Kursk được ghi nhận vào tuần thứ 3 của tháng 8. Lực lượng Nga trước đây đã thu giữ được nhiều xe tăng Abrams và Leopard 2, bao gồm cả mẫu Leopard 2A4 và Leopard 2A6. Hầu hết xe tăng Leopard 2 và Abrams được chuyển giao cho khu vực này đều đã bị thu giữ giữ, vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy. Các quốc gia phương Tây phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thay thế những tổn thất này. Hiệu suất của xe tăng phương Tây như M1A1 Abrams và Leopard 2A6 ở Ukraine đã trở thành mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà phân tích và quan chức quân sự phương Tây. Nhiều vấn đề đã được nêu bật như là lý do cho những khó khăn của họ trên chiến trường. Một vấn đề lớn là những chiếc xe tăng này được thiết kế vào những năm 1970 và 1980, không được trang bị để chống lại các khả năng chống tăng tiên tiến của lực lượng Nga. Ví dụ, Leopard 2A6 đã cho thấy khả năng dễ bị tổn thương đặc biệt trước các tên lửa chống tăng của Nga, vốn đã tiến bộ đáng kể kể từ khi những chiếc xe tăng này được thiết kế ban đầu. Không giống như các xe tăng hiện đại của Nga thường được trang bị giáp phản ứng tiên tiến để chống lại các mối đe dọa như vậy, Leopard 2A6 không có đủ khả năng bảo vệ chống lại các loại đạn chống tăng mới nhất, dẫn đến một số tổn thất đáng kể trên chiến trường. Tương tự như vậy, M1A1 Abrams được ca ngợi vì hỏa lực và lớp giáp của nó, đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể ở Ukraine. Được thiết kế cho một loại chiến tranh khác - chủ yếu là các trận chiến địa hình mở chống lại những kẻ thù được trang bị tương tự - Abrams phải vật lộn trong môi trường chiến đấu đa dạng của Ukraine. Ở đây, bối cảnh đô thị đông đúc, điều kiện lầy lội và lực lượng Nga được trang bị vũ khí chống tăng tiên tiến đã dẫn đến những tổn thất đáng kể, khiến lực lượng Ukraine phải rút một số xe tăng Abrams khỏi nhiệm vụ tiền tuyến. Các quan chức quân sự và các nhà phân tích phương Tây, bao gồm các chuyên gia từ Mỹ và Đức, nhấn mạnh rằng, những thách thức này làm nổi bật sự cần thiết phải nâng cấp. Cả M1A1 Abrams và Leopard 2A6 đều thiếu Hệ thống bảo vệ chủ động [APS], rất quan trọng để chống lại các mối đe dọa chống tăng hiện đại. Tình hình này đã thúc đẩy các lời kêu gọi trang bị cho những chiếc xe tăng này các hệ thống phòng thủ hiện đại như giáp phản ứng và APS, đảm bảo chúng được chuẩn bị tốt hơn cho các yêu cầu của các kịch bản xung đột đương đại. Do những lỗ hổng này, một số nhà phân tích quân sự cho rằng chỉ riêng xe tăng phương Tây mới sẽ không thay đổi đáng kể động lực chiến trường trừ khi những vấn đề này được giải quyết. Điều này làm nổi bật bối cảnh đang thay đổi của chiến tranh hiện đại, nhấn mạnh nhu cầu phải cải tiến liên tục để thích ứng và cải thiện. (Nguồn ảnh: MWM, Twitter, Reuters, Wikipedia).

